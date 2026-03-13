magazin
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Η στρατολόγηση μοντέλων για τον Έπσταϊν: Νέες μαρτυρίες από τη Βραζιλία φωτίζουν το δίκτυο του Μπρουνέλ
Νέα έρευνα του BBC αποκαλύπτει πώς πρακτορεία μοντέλων συνδεδεμένα με τον Ζαν-Λικ Μπρουνέλ φέρονται να εντόπιζαν νεαρές γυναίκες στη Νότια Αμερική και να διευκόλυναν ταξίδια προς τον κύκλο του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέες μαρτυρίες και έγγραφα που ήρθαν στο φως μέσα από έρευνα του BBC News Brasil ρίχνουν φως στον τρόπο με τον οποίο νεαρά κορίτσια από τη Νότια Αμερική φαίνεται να στρατολογούνταν για τον κύκλο του καταδικασμένου μαστροπού γυναικών και ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Γάλλος ατζέντης μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποιούσε πρακτορεία μοντέλων για να προσεγγίζει νεαρές γυναίκες και να διευκολύνει την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μία από τις γυναίκες που μίλησαν στο BBC είναι η Γκλάουσια Φεκέτε, η οποία το 2004 ήταν μόλις 16 ετών και ζούσε με την οικογένειά της στην επαρχία της Βραζιλίας. Εκείνη την περίοδο έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο του μόντελινγκ, όταν ο Μπρουνέλ εμφανίστηκε στη ζωή της μέσω ενός γνωστού Βραζιλιάνου scout.

Ο Γάλλος ατζέντης επισκέφθηκε ακόμη και το σπίτι της οικογένειας, προσπαθώντας να πείσει τη μητέρα της να επιτρέψει στη νεαρή κοπέλα να ταξιδέψει στον Ισημερινό για έναν διεθνή διαγωνισμό μοντέλων.

Τότε, όπως λέει η ίδια, κανείς δεν γνώριζε ποιος πραγματικά ήταν ο Μπρουνέλ ή με ποια πρόσωπα συνδεόταν.

Ζαν-Λικ Μπρουνέλ

Ο διαγωνισμός στον Ισημερινό

Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις της μητέρας της, η Γκλάουσια τελικά ταξίδεψε με την ομάδα του Μπρουνέλ στο Γκουαγιακίλ για τον διαγωνισμό Models New Generation. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, οι διαγωνιζόμενες ήταν ηλικίας από 15 έως 19 ετών.

Η ίδια θυμάται ότι η διοργάνωση κύλησε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ωστόσο κάποια πράγματα της προκάλεσαν ανησυχία — κυρίως το γεγονός ότι δεν της επέτρεπαν να επικοινωνεί εύκολα με την οικογένειά της.

Μια άλλη διαγωνιζόμενη από τη Δυτική Ευρώπη, που ήταν επίσης 16 ετών τότε και ζήτησε να μην αποκαλυφθεί το όνομά της, περιγράφει στο BBC ότι η συμπεριφορά του Μπρουνέλ της φάνηκε περίεργη.

Όπως λέει, περνούσε συνεχώς χρόνο με τα νεαρά κορίτσια από τη Βραζιλία, ενώ φαινόταν να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πολύ νεαρές συμμετέχουσες.

Η ίδια εκτιμά ότι, αν και ο διαγωνισμός φαινόταν κανονικός και καλά οργανωμένος, ο Μπρουνέλ γνώριζε ακριβώς ποιες κοπέλες βρίσκονταν σε πιο ευάλωτη θέση.

Ζαν-Λικ Μπρουνέλ

Η πρόταση για τη Νέα Υόρκη

Προς το τέλος του ταξιδιού, ο Μπρουνέλ πρότεινε στη Γκλάουσια να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει σε επιδείξεις μόδας, καλύπτοντας όλα τα έξοδα. Για να γίνει όμως αυτό, έπρεπε να δοθεί άδεια από τη μητέρα της.

Η απάντηση ήταν άμεση και κατηγορηματική.

«Όχι. Σε καμία περίπτωση», θυμάται σήμερα η μητέρα της, Μπάρμπαρα.

Η ίδια λέει ότι ένιωθε έντονη καχυποψία για τον ατζέντη και την ομάδα του.

«Έψαχναν παιδιά, ανήλικες», λέει χαρακτηριστικά.

Μετά από εκείνο το περιστατικό, απαγόρευσε στην κόρη της να συνεχίσει οποιαδήποτε επαφή με τον χώρο του μόντελινγκ και έκοψε κάθε σχέση με το δίκτυο του Μπρουνέλ.

Σήμερα η Γκλάουσια πιστεύει ότι εκείνη η απόφαση της μητέρας της ίσως να της έσωσε τη ζωή.

Ζαν-Λικ Μπρουνέλ

Στοιχεία για την παρουσία του Έπσταϊν

Έγγραφα που δημοσιοποίησε η αμερικανική κυβέρνηση δείχνουν ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν βρισκόταν στο Γκουαγιακίλ στις 24 και 25 Αυγούστου του 2004 — ακριβώς τις ημέρες που πραγματοποιούνταν ο τελικός του διαγωνισμού.

Στα ίδια αρχεία αναφέρεται επίσης ότι τουλάχιστον ένα μοντέλο κάτω των 16 ετών που συμμετείχε στην εκδήλωση ταξίδεψε την ίδια χρονιά δύο φορές με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Έπσταϊν.

Κοιτάζοντας πίσω, η Φεκέτε λέει ότι τότε δεν είχε καταλάβει σε τι περιβάλλον είχε βρεθεί.

«Χωρίς να το ξέρω, βρισκόμουν μέσα σε μια πολύ σκοτεινή ιστορία», λέει.

Ζαν-Λικ Μπρουνέλ

«Με διάλεξε»

Μια άλλη γυναίκα από τη Βραζιλία, η οποία μίλησε στο BBC με το ψευδώνυμο Άνα για λόγους προστασίας της ταυτότητάς της, περιγράφει πώς βρέθηκε στον κύκλο του Έπσταϊν.

Όπως λέει, στρατολογήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στο Σάο Πάολο από μια γυναίκα που της υποσχέθηκε δουλειά στο μόντελινγκ.

Όταν έφτασε εκεί, η γυναίκα πήρε τα έγγραφά της και της είπε ότι πλέον της χρωστούσε χρήματα για τα έξοδα ταξιδιού και τις φωτογραφίσεις. Πολύ γρήγορα η Άνα συνειδητοποίησε ότι δεν υπήρχε καμία δουλειά στον χώρο της μόδας.

«Ήταν μαστροπός. Πριν το καταλάβω, με εξέδιδε», λέει.

Λίγες εβδομάδες μετά τα 18α γενέθλιά της, οδηγήθηκε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Σάο Πάολο, όπου — όπως λέει — ο Τζέφρι Έπσταϊν επέλεξε ανάμεσα σε τρεις γυναίκες.

«Με διάλεξε», θυμάται.

Ζαν-Λικ Μπρουνέλ

Η βίζα μέσω πρακτορείου μοντέλων

Η Άνα λέει ότι λίγο αργότερα γνώρισε τον Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, ο οποίος φέρεται να βοήθησε στην έκδοση βίζας για τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω ενός από τα πρακτορεία του.

Στο διαβατήριό της υπάρχει πράγματι επαγγελματική βίζα των ΗΠΑ με αναφορά στο πρακτορείο Karin Models of America, το οποίο είχε ιδρύσει ο Μπρουνέλ.

Η ίδια όμως λέει ότι δεν εργάστηκε ποτέ ως μοντέλο για την εταιρεία. Τα έγγραφα, όπως υποστηρίζει, χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για να μπορεί να ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να συναντά τον Έπσταϊν.

Σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Έπσταϊν είχε χρηματοδοτήσει τη δημιουργία του πρακτορείου MC2 του Μπρουνέλ στις ΗΠΑ.

Η Άνα λέει ότι για περίπου τέσσερις μήνες ταξίδευε μαζί του ανάμεσα στη Βραζιλία, τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ επισκέφθηκε και το ιδιωτικό του νησί στις Παρθένες Νήσους.

Ζαν-Λικ Μπρουνέλ

Τα ταξίδια με τον Έπσταϊν

Η Άνα λέει ότι ο Έπσταϊν την πήγε αρχικά στο Παρίσι, όπου διέθετε διαμέρισμα. Όπως θυμάται, της έδινε περίπου 300 δολάρια για να βγαίνει έξω και να κάνει βόλτες στην πόλη, ενώ συχνά της έλεγε να κρατήσει τα χρήματα που περίσσευαν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως υποστηρίζει, άφηνε χρήματα στο δωμάτιο για να δει αν θα τα πάρει. Όταν εκείνη τα επέστρεφε, της έλεγε ότι μπορούσε να τα κρατήσει.

Λίγο αργότερα, της είπε ότι είχε κανονίσει να εργαστεί σε πρακτορείο μοντέλων του Ζαν-Λικ Μπρουνέλ στη Νέα Υόρκη, κάτι που θα της επέτρεπε να ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με την ίδια, τα έγγραφά της είχαν ήδη παραδοθεί από τη γυναίκα που την είχε στρατολογήσει στο Σάο Πάολο.

Ζαν-Λικ Μπρουνέλ

Τα στοιχεία στα έγγραφα

Η Άνα έδειξε στο BBC το διαβατήριό της, όπου υπάρχει επαγγελματική βίζα των ΗΠΑ με αναφορά στο πρακτορείο Karin Models of America, που είχε ιδρύσει ο Μπρουνέλ.

Ωστόσο η ίδια λέει ότι δεν εργάστηκε ποτέ ως μοντέλο για την εταιρεία. Όπως υποστηρίζει, η βίζα χρησιμοποιήθηκε μόνο για να μπορεί να ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να συναντά τον Έπσταϊν.

Δικαστικά έγγραφα και αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης δείχνουν ότι ο Έπσταϊν είχε χρηματοδοτήσει τη δημιουργία του πρακτορείου MC2, που ίδρυσε ο Μπρουνέλ στις ΗΠΑ.

Σε κατάθεση πρώην υπαλλήλου του πρακτορείου αναφέρεται επίσης ότι ο Έπσταϊν πλήρωνε για βίζες μοντέλων που εκδίδονταν μέσω του πρακτορείου.

Τζέφρι Έπσταϊν

Το ιδιωτικό νησί

Η Άνα λέει ότι ταξίδεψε αρκετές φορές με τον Έπσταϊν στις Ηνωμένες Πολιτείες και επισκέφθηκε ακόμη και το ιδιωτικό του νησί στις Παρθένες Νήσους.

Για ένα διάστημα πίστευε ότι ο Έπσταϊν τη θεωρούσε σύντροφό του.

«Νόμιζα ότι ήμουν η κοπέλα του», λέει.

Η εικόνα αυτή άλλαξε όταν τον βρήκε στο κρεβάτι με άλλη γυναίκα.

«Μέχρι τότε δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έκανε το ίδιο με πολλές κοπέλες», θυμάται.

Τζέφρι Έπσταϊν

«Του άρεσαν τα νεαρά κορίτσια»

Η Άνα περιγράφει ότι ο Έπσταϊν συχνά της ζητούσε να φύγει από το σπίτι για λίγες ώρες — να πάει σε ένα μουσείο ή σε κάποιο μάθημα.

Όπως λέει, υποψιάζεται ότι αυτό συνέβαινε όταν δεν ήθελε να δει τι γινόταν μέσα στο σπίτι.

«Του άρεσε να βρίσκεται ανάμεσα σε νεαρά κορίτσια», λέει.

Σε κάποια στιγμή, όπως ισχυρίζεται, ο Έπσταϊν της είπε ότι ο Μπρουνέλ είχε ζητήσει να κοιμηθεί μαζί της, αλλά εκείνος αρνήθηκε.

«Σου το ζήτησε, αλλά δεν τον άφησα γιατί είσαι δική μου», θυμάται να της είπε.

Η ίδια λέει ότι εκείνη τη στιγμή δεν ήξερε αν έπρεπε να νιώσει ανακούφιση ή μεγαλύτερο φόβο.

Γκισλέιν Μάξγουελ, Τζέφρι Έπσταϊν

Η πληρωμή και οι διαφωνίες

Η Άνα λέει ότι για την πρώτη τους συνάντηση στο ξενοδοχείο στο Σάο Πάολο και για το ταξίδι στο Παρίσι υπήρχε συμφωνία ότι ο Έπσταϊν θα πλήρωνε στη γυναίκα που τη στρατολόγησε περίπου 10.000 δολάρια.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Έπσταϊν κατέβαλε μόνο μέρος του ποσού και εκείνη άκουσε τηλεφωνικές συνομιλίες στις οποίες η γυναίκα τον πίεζε να πληρώσει τα υπόλοιπα.

Παρόμοια στοιχεία εμφανίζονται και σε κατάθεση που δόθηκε το 2010 σε δικαστήριο της Φλόριντα από πρώην λογιστή του πρακτορείου MC2.

Στην κατάθεση γίνεται αναφορά σε μια γυναίκα από τη Βραζιλία που φέρεται να στρατολογούσε κορίτσια για τον Έπσταϊν και τον Μπρουνέλ και να διαμαρτυρόταν για χρήματα που της οφείλονταν.

Τζέφρι Έπσταϊν

Η έρευνα στη Βραζιλία

Οι νέες αποκαλύψεις έχουν οδηγήσει την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Βραζιλίας να ξεκινήσει έρευνα για το ενδεχόμενο ύπαρξης δικτύου στρατολόγησης που συνδεόταν με τον Έπσταϊν.

Η εισαγγελέας Σίνθια Γκαμπριέλα Μπόρχες από τη μονάδα καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων δήλωσε ότι στόχος είναι να κατανοηθεί πώς λειτουργούσε το σύστημα και ποιοι εμπλέκονταν.

Οι γυναίκες που είχαν επαφή με τον Έπσταϊν δεν αποτελούν στόχο της έρευνας.

Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Έρευνα για πιθανό δίκτυο στρατολόγησης

Οι νέες αποκαλύψεις έχουν οδηγήσει την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Βραζιλίας να ξεκινήσει έρευνα για το ενδεχόμενο ύπαρξης δικτύου στρατολόγησης που συνδεόταν με τον Έπσταϊν.

Η εισαγγελέας Σίνθια Γκαμπριέλα Μπόρχες, από τη μονάδα καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, δήλωσε ότι οι αρχές θέλουν να μιλήσουν με γυναίκες που είχαν επαφή με τον Έπσταϊν ώστε να κατανοήσουν πώς λειτουργούσε το σύστημα.

Οι ίδιες οι γυναίκες δεν αποτελούν στόχο της έρευνας.

Σήμερα, η Γκλάουσια Φεκέτε λέει ότι συνειδητοποιεί πόσο κοντά βρέθηκε σε μια επικίνδυνη πραγματικότητα.

«Η μητέρα μου με έσωσε», λέει.

Και η Άνα, που κατάφερε να φύγει από τον κύκλο του Έπσταϊν και να ξαναχτίσει τη ζωή της, παραδέχεται ότι αισθάνεται τυχερή.

«Ίσως στάθηκα τυχερή», λέει. «Αλλά σκέφτομαι τις άλλες γυναίκες».

*Με πληροφορίες από: BBC 

