Ισραηλινό δικαστήριο παρατείνει την κράτηση των δύο ακτιβιστών του Global Sumud Flotila – Ξεκίνησαν απεργία πείνας

Ισραηλινό δικαστήριο παράτεινε κατά δύο ημέρες την κράτηση των των δύο ακτιβιστών του παγκόσμιου στόλου Sumud για τη Γάζα. Η ισραηλινή αστυνομία ζήτησε να παραμείνουν υπό κράτηση για τέσσερις ακόμη ημέρες.

Οι δύο κρατούμενοι ηγέτες της νηοπομπής, ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Thiago Ávila και ο Saif Abu Kashq, Παλαιστίνιος πολίτης της Ισπανίας, έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας μετά από περιστατικά βίας εναντίον τους κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

Οι δύο ακτιβιστές, ήταν μεταξύ των περισσότερων από 170 ατόμων που συνελήφθησαν από το Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, όταν ο στόλος αναχαιτίστηκε από το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό σε διεθνή ύδατα, κοντά στην Κρήτη. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι την Παρασκευή στην Ελλάδα.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ο Keshek και ο Avila συνδέονται με τη Λαϊκή Διάσκεψη για τους Παλαιστινίους του Εξωτερικού (PCPA), η οποία έχει κατηγορηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ότι «ενεργεί κρυφά για λογαριασμό» της Χαμάς.

Χθες η ισραηλινή οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Adalah, ανέφερε ότι οι δικηγόροι της συναντήθηκαν με τους δύο κρατούμενους ακτιβιστές στη φυλακή Shikma στο Ashkelon.

Ο Avila είπε στους δικηγόρους ότι «υπέστη ακραία βία» όταν κατασχέθηκαν τα σκάφη, προσθέτοντας ότι «τον έσυραν με το πρόσωπο προς τα κάτω στο πάτωμα και τον χτύπησαν τόσο σφοδρά που έχασε τις αισθήσεις του δύο φορές».

Η Adalah αναφέρει ότι από την άφιξή του στο Ισραήλ, ο Avila είπε ότι «κρατήθηκε σε απομόνωση και με δεμένα μάτια».

Ο Abu Keshek επίσης «είχε δεμένα χέρια και δεμένα μάτια… και αναγκάστηκε να ξαπλώσει με το πρόσωπο προς τα κάτω στο πάτωμα από τη στιγμή της σύλληψής του» μέχρι την άφιξή του στο Ισραήλ, αναφέρει η οργάνωση.