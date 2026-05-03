Αναταραχή στο Μεξικό – Παραίτηση κυβερνήτη για σχέσεις με καρτέλ

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Σιναλόα του Μεξικού, ο οποίος έχει κατηγορηθεί από τις ΗΠΑ ότι συνδράμει ένα από τα ισχυρότερα καρτέλ ναρκωτικών της χώρας, δήλωσε την Παρασκευή ότι θα παραιτηθεί προσωρινά, ενόσω συνεχίζεται η τοπική έρευνα για τις κατηγορίες εναντίον του.

Ο Ρότσα ανήκει στο ίδιο κόμμα «Μορένα» με την πρόεδρο Κλαούντια Σέινμπαουμ, γεγονός που καθιστά την αμερικανική απαγγελία κατηγοριών που ανακοινώθηκε την Τετάρτη ένα ευαίσθητο ζήτημα για την μεξικανή ηγέτιδα

Σε τηλεοπτικές δηλώσεις αργά την Παρασκευή, ο Ρούμπεν Ρότσα δήλωσε ότι είναι αθώος και αποχωρεί από το αξίωμά του με «καθαρή συνείδηση». Επέκρινε τις κατηγορίες των ΗΠΑ εναντίον του ως επίθεση κατά του κυβερνώντος πολιτικού κινήματος στο οποίο ανήκει.

Ο Ρότσα ανήκει στο ίδιο κόμμα «Μορένα» με την πρόεδρο Κλαούντια Σέινμπαουμ, γεγονός που καθιστά την αμερικανική απαγγελία κατηγοριών που ανακοινώθηκε την Τετάρτη ένα ευαίσθητο ζήτημα για την μεξικανή ηγέτιδα. Ο Ρότσα είναι επίσης μακροχρόνιος σύμμαχος του προκατόχου και μέντορα της Σέινμπαουμ, του πρώην προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπεζ Ομπραδόρ.

Εκτός από τον Ρότσα, η κατηγορία αφορούσε επίσης μια σειρά άλλων νυν και πρώην μεξικανών αξιωματούχων για φερόμενη συνωμοσία με το Καρτέλ της Σιναλόα με σκοπό την εισαγωγή τεράστιων ποσοτήτων ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Βασικό θένα η διαφθορά στο Μεξικό

Ενώ η διαφθορά αποτελεί κύριο μέλημα για τους Μεξικανούς, οι οποίοι είναι εξοργισμένοι με την υποτιθέμενη συμπαιγνία μεταξύ πολιτικών και ομάδων οργανωμένου εγκλήματος, υπάρχει επίσης τεράστια ευαισθησία στη χώρα σχετικά με την αμερικανική παρέμβαση, ειδικά σε μια εποχή που ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα με αμερικανική στρατιωτική δράση εναντίον των καρτέλ.

Η Σέινμπαουμ έχει δεσμευτεί να υπερασπιστεί την κυριαρχία του Μεξικού, απαιτώντας οι σχέσεις με την οικονομική και στρατιωτική υπερδύναμη του Βορρά να είναι σχέσεις μεταξύ ίσων και όχι σχέσεις υποταγής.

Η απόφαση του Ρότσα να παραιτηθεί ήρθε σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ ασκούν αυξανόμενη πίεση στο Μεξικό να εντείνει τις προσπάθειές του για την εξάλειψη της διαφθοράς και των άμεσων σχέσεων αξιωματούχων με το οργανωμένο έγκλημα.

Η Σέινμπαουμ δήλωσε νωρίτερα ότι τα αιτήματα έκδοσης των ΗΠΑ που συνοδεύουν τις κατηγορίες θα πρέπει να αξιολογηθούν από το Μεξικό και ότι θα απαιτηθούν «σαφείς αποδείξεις» για την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Πόλη του Μεξικού και η κυβέρνηση της πολιτείας Σιναλόα δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

Αποχωρώντας από το αξίωμά του ο Ρότσα δήλωσε: «Μπορώ να κοιτάξω στα μάτια τον λαό μου και την οικογένειά μου, γιατί δεν τους έχω προδώσει και δεν θα τους προδώσω ποτέ, και θα το αποδείξω με σθένος τη στιγμή που θα το απαιτήσουν οι δικαστικές αρχές της χώρας μας», δήλωσε.

Πηγή: ot.gr