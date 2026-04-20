Δύο αμερικανοί «εκπαιδευτές» και δύο μεξικανοί νεκροί μετά από επιχείρηση εναντίον των καρτέλ

Δύο «εκπαιδευτές» της αμερικανικής πρεσβείας στην Πόλη του Μεξικού και δύο μεξικανοί πράκτορες έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή σε τροχαίο δυστύχημα στην Τσιουάουα, μετά από επιχείρηση που είχε ως στόχο ένα παράνομο εργαστήριο ναρκωτικών, σύμφωνα με τις αρχές τις οποίες επικαλέστηκε το CNN.

Τα θύματα ανήκαν στην Υπηρεσία Ερευνών της Πολιτείας του Τσιουάουα (AEI) και συμμετείχαν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης με την αμερικανική πρεσβεία, δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, Σέζαρ Γιαουρέγκι Μορένο.

Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 19, 2026

Μεταξύ των νεκρών είναι ο περιφερειακός διευθυντής της AEI, Πέδρο Ραμόν Οσεγκέρα Θερβάντες, και ο σωματοφύλακάς του, Μανουέλ Τζενάρο Μέντεζ Μόντες, καθώς και δύο εκπαιδευτές από την αμερικανική πρεσβεία στο Μεξικό.

Το ατύχημα συνέβη στον αυτοκινητόδρομο Τσιουάουα-Σιουντάντ Χουάρες, όταν οι αξιωματούχοι επέστρεφαν από μια επιχείρηση στον δήμο Μορέλος, όπου οι κρατικές αρχές εξάρθρωσαν ένα εργαστήριο επεξεργασίας ναρκωτικών, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές.

We are deeply saddened by the tragic loss of two U.S. Embassy personnel, the Director of Chihuahua’s State Investigation Agency (AEI), and an AEI officer in this accident. We honor their dedication and tireless efforts to confront one of the greatest challenges of our time. Our… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 19, 2026

Σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης ή εκπαίδευσης;

Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μεξικό, Ρόναλντ Τζόνσον , σε μήνυμά του στο X, θρήνησε τους θανάτους και είπε ότι τα θύματα είχαν αφιερώσει τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση «μιας από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας».

«Αυτή η τραγωδία αποτελεί μια σοβαρή υπενθύμιση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι Μεξικανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι που είναι αφοσιωμένοι στην προστασία των κοινοτήτων μας», πρόσθεσε ο Τζόνσον. «Ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε την αποστολή τους και να προωθήσουμε την κοινή μας δέσμευση για την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη, προκειμένου να προστατεύσουμε τους λαούς μας».

Ο Γιαουρέγκι Μορένο επιβεβαίωσε ότι οι δύο Αμερικανοί «εκπαιδευτές» συμμετείχαν σε «εκπαιδευτικές δραστηριότητες» στο πλαίσιο μιας τακτικής ανταλλαγής στο πλαίσιο της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας. «Δυστυχώς, έχασαν επίσης τη ζωή τους δύο υπάλληλοι της πρεσβείας, οι οποίοι ήταν εκπαιδευτές της αμερικανικής πρεσβείας και πραγματοποιούσαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες», ανέφερε.

Να σημειωθεί ότι η πληροφορία του εισαγγελέα που μεταφέρει το CNN, είναι αντιφατική γιατί αναφέρεται εντός του άρθρου ότι «οι μεξικανικές αρχές έκαναν έφοδο σε δύο εργαστήρια μεθαμφεταμίνης στο Τσιουάουα το Σάββατο. Την επόμενη μέρα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τέσσερα μέλη του προσωπικού από το Μεξικό και τις ΗΠΑ που συμμετείχαν στην επιχείρηση έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο ατύχημα».

Η φράση «συμμετείχαν στην επιχείρηση» δεν συνάδει με «εκπαίδευση». Οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να συμμετέχουν ως «σύμβουλοι» ή να συμμετέχουν ενόπλως στην επιχείρηση. Όμως η μεξικανική κοινωνία είναι πολύ ευαίσθητη σε σχέση με τις επιχειρήσεις πρακτόρων των ΗΠΑ στο έδαφός τους -είναι ζήτημα λαϊκής κυριαρχίας- και ίσως για αυτό να υπάρχουν δύο διαφορετικά αφηγήματα.