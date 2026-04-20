Δύο αμερικανοί «εκπαιδευτές» και δύο μεξικανοί νεκροί μετά από επιχείρηση εναντίον των καρτέλ
Κόσμος 20 Απριλίου 2026, 03:41

Δύο αμερικανοί «εκπαιδευτές» και δύο μεξικανοί νεκροί μετά από επιχείρηση εναντίον των καρτέλ

Δύο «εκπαιδευτές» της αμερικανικής πρεσβείας και 2 μεξικανοί πράκτορες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στην Τσιουάουα μετά από επιχείρηση κατά των ναρκωτικών

Δύο «εκπαιδευτές» της αμερικανικής πρεσβείας στην Πόλη του Μεξικού και δύο μεξικανοί πράκτορες έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή σε τροχαίο δυστύχημα στην Τσιουάουα, μετά από επιχείρηση που είχε ως στόχο ένα παράνομο εργαστήριο ναρκωτικών, σύμφωνα με τις αρχές τις οποίες επικαλέστηκε το CNN.

Τα θύματα ανήκαν στην Υπηρεσία Ερευνών της Πολιτείας του Τσιουάουα (AEI) και συμμετείχαν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης με την αμερικανική πρεσβεία, δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, Σέζαρ Γιαουρέγκι Μορένο.

Μεταξύ των νεκρών είναι ο περιφερειακός διευθυντής της AEI, Πέδρο Ραμόν Οσεγκέρα Θερβάντες, και ο σωματοφύλακάς του, Μανουέλ Τζενάρο Μέντεζ Μόντες, καθώς και δύο εκπαιδευτές από την αμερικανική πρεσβεία στο Μεξικό.

Το ατύχημα συνέβη στον αυτοκινητόδρομο Τσιουάουα-Σιουντάντ Χουάρες, όταν οι αξιωματούχοι επέστρεφαν από μια επιχείρηση στον δήμο Μορέλος, όπου οι κρατικές αρχές εξάρθρωσαν ένα εργαστήριο επεξεργασίας ναρκωτικών, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές.

Σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης ή εκπαίδευσης;

Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μεξικό, Ρόναλντ Τζόνσον , σε μήνυμά του στο X, θρήνησε τους θανάτους και είπε ότι τα θύματα είχαν αφιερώσει τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση «μιας από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας».

«Αυτή η τραγωδία αποτελεί μια σοβαρή υπενθύμιση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι Μεξικανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι που είναι αφοσιωμένοι στην προστασία των κοινοτήτων μας», πρόσθεσε ο Τζόνσον. «Ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε την αποστολή τους και να προωθήσουμε την κοινή μας δέσμευση για την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη, προκειμένου να προστατεύσουμε τους λαούς μας».

Ο Γιαουρέγκι Μορένο επιβεβαίωσε ότι οι δύο Αμερικανοί «εκπαιδευτές» συμμετείχαν σε «εκπαιδευτικές δραστηριότητες» στο πλαίσιο μιας τακτικής ανταλλαγής στο πλαίσιο της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας. «Δυστυχώς, έχασαν επίσης τη ζωή τους δύο υπάλληλοι της πρεσβείας, οι οποίοι ήταν εκπαιδευτές της αμερικανικής πρεσβείας και πραγματοποιούσαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες», ανέφερε.

Να σημειωθεί ότι η πληροφορία του εισαγγελέα που μεταφέρει το CNN, είναι αντιφατική γιατί αναφέρεται εντός του άρθρου ότι «οι μεξικανικές αρχές έκαναν έφοδο σε δύο εργαστήρια μεθαμφεταμίνης στο Τσιουάουα το Σάββατο. Την επόμενη μέρα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τέσσερα μέλη του προσωπικού από το Μεξικό και τις ΗΠΑ που συμμετείχαν στην επιχείρηση έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο ατύχημα».

Η φράση «συμμετείχαν στην επιχείρηση» δεν συνάδει με «εκπαίδευση». Οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να συμμετέχουν ως «σύμβουλοι» ή να συμμετέχουν ενόπλως στην επιχείρηση. Όμως η μεξικανική κοινωνία είναι πολύ ευαίσθητη σε σχέση με τις επιχειρήσεις πρακτόρων των ΗΠΑ στο έδαφός τους -είναι ζήτημα λαϊκής κυριαρχίας- και ίσως για αυτό να υπάρχουν δύο διαφορετικά αφηγήματα.

Παγκόσμια οικονομία: Ο πόλεμος αναζωπυρώνει το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού – Οι δείκτες PMI

Παγκόσμια οικονομία: Ο πόλεμος αναζωπυρώνει το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού – Οι δείκτες PMI

Κόλπος Ομάν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν και κατέλαβαν φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία

Κόλπος Ομάν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν και κατέλαβαν φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Αυστρία: Ποντικοφάρμακο βρέθηκε σε βάζο βρεφικής τροφής – Η εταιρεία ανακάλεσε όλες τις τροφές της
Υπόθεση εκβιασμού 20.04.26

Αυστρία: Ποντικοφάρμακο βρέθηκε σε βάζο βρεφικής τροφής – Η εταιρεία ανακάλεσε όλες τις τροφές της

Έκκληση τους πολίτες έκανε η αστυνομία στην Αυστρία, αφότου ένα δείγμα βρεφικής τροφής σε βάζο βρέθηκε να περιέχει ποντικοφάρμακο. Εκτιμάται ότι το βάζο είχε επιμολυνθεί μετά την παραγωγή και κυκλοφορία του.

Σύνταξη
Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»
Μήνυμα στους Καναδούς 19.04.26

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»

Σε διάγγελμα προς τους Καναδούς, ο Κάρνεϊ είπε ότι η Οτάβα «δεν μπορεί να ελέγξει την αστάθεια που προέρχεται από τους γείτονες». Συνεπώς, ξεκινάει προσπάθεια για να ενισχύσει την οικονομία του Καναδά

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο
Πόλεμος στο Ιράν 19.04.26

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό ναυτικό αναχαίτισε και κατέλαβε ιρανικό φορτηγό πλοίο. Το πλοίο, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Σύνταξη
Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία
Social Europe 19.04.26

Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία

Οι σχέσεις των ισχυρών της τεχνολογίας σήμερα με την κυβέρνηση Τραμπ εύκολα βρίσκει αντιστοιχίες στη ναζιστική Γερμανία.. Υπάρχει δημοκρατική απάντηση; Η Ισπανία και η Γερμανία λένε ναι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls
Βουλευτικές εκλογές 19.04.26 Upd: 22:36

Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls

Ο Ρούμεν Ράντεφ είναι ευρωσκεπτικιστής πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών. Παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία.

Σύνταξη
Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»
Πόλεμος στο Ιράν 19.04.26 Upd: 22:41

Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»

Σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, το Ιράν δεν συμφωνεί με τις «υπερβολικές απαιτήσεις, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό».

Σύνταξη
Λουιζιάνα: Ένοπλος σκότωσε οκτώ παιδιά – Νεκρός και ο δράστης από πυρά της αστυνομίας
ΗΠΑ 19.04.26

Λουιζιάνα: Ένοπλος σκότωσε οκτώ παιδιά – Νεκρός και ο δράστης από πυρά της αστυνομίας

Για μια εκτεταμένη σκηνή εγκλήματος, «που δεν μοιάζει με τίποτα που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δει ποτέ», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σρίβπορτ στη Λουιζιάνα.

Σύνταξη
Αϊόβα: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους 5 τραυματίες των πυροβολισμών – Έκκληση των αρχών για πληροφορίες
Συμπλοκή ενόπλων 19.04.26

Αϊόβα: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους 5 τραυματίες των πυροβολισμών – Έκκληση των αρχών για πληροφορίες

Φωτογραφίες «ατόμων ενδιαφέροντος» έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα ανακοίνωσε ότι παρέχει υποστήριξη στα μέλη της κοινότητας.

Σύνταξη
Διαπραγματεύσεις με το Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ
Πόλεμος στο Ιράν 19.04.26

Διαπραγματεύσεις με το Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ

Το Ιράν έχει πιέσει για την παρουσία Βανς στις συνομιλίες. Ο Τραμπ, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας, δήλωσε ότι θα πάνε οι Κούσνερ-Γουίτκοφ. Ο Λευκός Οίκος συμπεριλαμβάνει και τον αντιπρόεδρο στη αντιπροσωπεία.

Σύνταξη
Ουκρανία: Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο
Ουκρανία 19.04.26

Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο

Ένας άνδρας, γεννημένος στη Ρωσία, άνοιξε πυρ με ένα αυτόματο όπλο εναντίον περαστικών, προτού ταμπουρωθεί μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ κρατώντας ομήρους, όπου τον πυροβόλησε και σκότωσε η αστυνομία

Σύνταξη
Φορεσιά πολέμου
On Field 20.04.26

Φορεσιά πολέμου

Ο Ολυμπιακός θύμισε ότι είναι ο… λάθος αντίπαλος με τη πλάτη στον τοίχο. Κυρίως όμως θυμήθηκε τον τρόπο που πέρσι κυριάρχησε ολοκληρωτικά.

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Ανταρκτική: Το ακραίο σχέδιο για να αποτραπεί η άνοδος της στάθμης της θάλασσας
! 19.04.26

Το ακραίο σχέδιο στην Ανταρκτική για να αποτραπεί η άνοδος της στάθμης της θάλασσας

Η πιθανή κατάρρευση των πάγων στη δυτική Ανταρκτική θα μπορούσε να προκαλέσει άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά περίπου 3 μέτρα. Μια ακραία πρόταση γεωμηχανικής θα μπορούσε να σώσει την κατάσταση;

Σύνταξη
Σιδηρόδρομος: Πόλεμος στους εργαζόμενους και αποκομμένη περιφέρεια – «Και μετά τις βελτιώσεις 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»
Τέμπη 3 χρόνια μετά 19.04.26

Σιδηρόδρομος: Πόλεμος στους εργαζόμενους και αποκομμένη περιφέρεια – «Και μετά τις βελτιώσεις 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»

Οι Κώστας Γενιδούνιας και Βασίλης Ζαβογιάννης από τα δύο σωματεία εργαζομένων της Hellenic Train μιλούν στο in. Ο σιδηρόδρομος, λένε, βλέπει τις βελτιώσεις να πραγματοποιούνται αργά, ενώ οι συνδικαλιστές αντιμετωπίζουν την εμπάθεια της εταιρείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τροχαίο στη Λιοσίων: Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη
Τροχαίο στη Λιοσίων 19.04.26

Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη

Ο ανήλικος που παρέσυρε τη 16χρονη στη Λιοσίων έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει υποπέσει σε διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η διακίνηση ναρκωτικών.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Εξαιρετική κίνηση του Ροντινέι και 2-0 οι Πειραιώτες – Δείτε και τα δύο γκολ (vids)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Άψογη ενέργεια του Ροντινέι και 2-0 ο Ολυμπιακός – Δείτε και τα δύο γκολ (vids)

Στο 45+1' του α' μέρους ο Ολυμπιακός διπλασιάζει τα τέρματά του κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Ροντινέι άντεξε στο μαρκάρισμα, μπήκε στην περιοχή και με εξαιρετικό σουτ έκανε το 2-0 – Δείτε τα δύο γκολ.

Σύνταξη
