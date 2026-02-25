Φόβοι πως το Καρτέλ New Generation Jalisco θα είναι η Λερναία Ύδρα του Μεξικού

Αναλυτής που μίλησε σε εφημερίδα στο Μεξικό, θεωρεί ότι ο θάνατος του Ελ Μέντσο θα μπορούσε να μετατρέψει το καρτέλ του Χαλίσκο, το μεγαλύτερο καρτέλ της χώρας, σε ένα «πληγωμένο θηρίο» με πολλές διαχωρισμένες φατρίες. Προειδοποίησε ότι η βία που εξαπέλυσε το οργανωμένο έγκλημα στο Χαλίσκο είναι μόνο μια μικρή γεύση των ευρύτερων συνεπειών που θα προκύψουν από την επιχείρηση για τη δολοφονία του Ελ Μέντσο.

Η επιχείρηση των μεξικανικών δυνάμεων στην πόλη Ταπάλπα του Χαλίσκο κατέληξε στη σύλληψη και τη δολοφονία του Νεμέσιο Οσεγκουέρα Θερβάντες, γνωστού και ως «Ελ Μέντσο» ή «ο κύριος με τους κόκορες» (σ.σ. λόγω της αγάπης του για το «ευγενές άθλημα» της κοκορομαχίας), ηγέτη του Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης για την επιχείρηση και τον θάνατο του Ελ Μέντσο, αρκετές περιοχές του Χαλίσκο βυθίστηκαν στο χάος, καθώς φερόμενα μέλη και συνεργάτες του καρτέλ του Χαλίσκο έβαλαν φωτιά σε επιχειρήσεις, μπλόκαραν αυτοκινητόδρομους με περισσότερα από 60 οδοφράγματα και προκάλεσαν ζημιές σε προφανή αντίποινα για το θάνατο του ηγέτη τους.

Παρόμοια με τα γεγονότα που συνέβησαν στο Κουλιακάν της Σιναλόα, όταν οι μεξικανικές αρχές συνέλαβαν βασικά μέλη του καρτέλ Σιναλόα, ένας αναλυτής προειδοποίησε ότι η βία που εξαπέλυσε το οργανωμένο έγκλημα στο Χαλίσκο είναι μόνο μια μικρή γεύση των ευρύτερων συνεπειών που θα προκύψουν από την επιχείρηση σύλληψης του Ελ Μέντσο.

Ο θάνατος του Ελ Μέντσο δεν είναι το τέλος του καρτέλ του Χαλίσκο

Σύμφωνα με τον σύμβουλο και αναλυτή ασφαλείας Εντουάρντο Γκερέρο, ο θάνατος του ηγέτη του καρτέλ ήταν ένα σημαντικό πλήγμα που πιθανότατα θα προκαλέσει εκτεταμένη διάσπαση εντός του CJNG. Προειδοποίησε ότι η μεξικανική κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει τώρα αυτό που περιέγραψε ως «ένα πληγωμένο θηρίο».

«Χωρίς αμφιβολία, πρόκειται για ένα γεγονός τεράστιας σημασίας. Μιλάμε για τον θάνατο του ηγέτη της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης του Μεξικού. Ένα καρτέλ που, από τη γέννησή του πριν από περίπου 10 χρόνια, δεν έχει κάνει τίποτα άλλο παρά να επεκτείνεται με εξαιρετικά επιθετικό και αποτελεσματικό τρόπο», δήλωσε ο Γκερέρο στο μεξικάνικο Letras Libres.

«Ακριβώς λόγω του τεράστιου μεγέθους αυτής της οργάνωσης, η πιθανότητα κατακερματισμού είναι πολύ υψηλή. Αυτό που μένει να δούμε είναι πόσα άτομα από τον στενό κύκλο του Ελ Μέντσο συνελήφθησαν (σ.σ. το δεξί του χέρι σκοτώθηκε ήδη)».

«Εάν οι αρχές συνέλαβαν μόνο τον ίδιο και ο στενός κύκλος ηγεσίας του παραμείνει ανέπαφος, ο κατακερματισμός θα είναι πιο περιορισμένος. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξει συνεργασία και συντονισμός μεταξύ τους για να υπερασπιστούν την επιβίωση του καρτέλ και να εγγυηθούν ένα ελάχιστο επίπεδο ενότητας», πρόσθεσε.

Το ερώτημα είναι αν το Μεξικό έχει «σχέδιο για την επόμενη μέρα»

Όταν ρωτήθηκε για τις συνέπειες μιας επιχείρησης τέτοιας κλίμακας, ο Γκερέρο είπε ότι ελπίζει η μεξικανική κυβέρνηση να έχει έτοιμη μια στρατηγική για μετά τη σύλληψη, καθώς αυτή θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές θα ανταποκριθούν στις αντίποινα του CJNG. Θεωρείται πως ο Νεμέσιο Οσεγκουέρα Θερβάντες λειτουργούσε πολύ συγκεντρωτικά και χωρίς να έχει υπαρχηγό ή «διάδοχο».

«Ελπίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα δούμε συλλήψεις περιφερειακών ηγετών. Ενώ είναι αλήθεια ότι το CJNG έχει παρουσία σε ολόκληρη τη χώρα, το επίπεδο ελέγχου και επιρροής του ποικίλλει σημαντικά σε ολόκληρο το εθνικό έδαφος» είπε ο αναλυτής.

«Υπάρχουν μέρη, όπως η πολιτεία Χαλίσκο, όπου ούτε ένα φύλλο δεν κινείται χωρίς να το γνωρίζει το καρτέλ», δήλωσε ο Γκερέρο, επισημαίνοντας τον έλεγχο του καρτέλ επί των τοπικών και πολιτειακών αρχών επιβολής του νόμου, των δικαστηρίων και ακόμη και τμημάτων του επιχειρηματικού τομέα.

«Η αναδιάρθρωση που θα πραγματοποιηθεί εντός του καρτέλ, η αβεβαιότητα και οι φόβοι των περιφερειακών ηγετών ότι θα μπορούσαν να χάσουν τις περιοχές επιρροής τους θα δημιουργήσουν τεράστια εσωτερική ένταση, η οποία θα λειτουργήσει ως καταλύτης για περισσότερη βία», πρόσθεσε ο εμπειρογνώμονας.

Ο αναλυτής θεωρεί πως οι ΗΠΑ πίεσαν το Μεξικό να δράσει

Επεσήμανε μια δήλωση που εκδόθηκε πριν από μερικές εβδομάδες από το Γραφείο Υποθέσεων Δυτικού Ημισφαιρίου, στην οποία η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε τη σταδιακή στρατηγική της κυβέρνησης της προέδρου Κλαούντια Σέινμπαουμ και ζήτησε πιο σκληρά μέτρα κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό.

«Η δήλωση αυτή εκδόθηκε ταυτόχρονα με άλλα συμβιβαστικά μηνύματα μετά από συνάντηση μεταξύ του Μάρκο Ρούμπιο και του υπουργού Εξωτερικών του Μεξικού. Τότε κατάλαβα ότι, πέρα από τις διπλωματικές ευγένειες, η ασφάλεια στο Μεξικό ήταν προτεραιότητα για αυτούς και ότι πίεζαν για μια στροφή προς μια πολύ πιο επιθετική στρατηγική» ανέφερε ο αναλυτής.

«Αυτή η πίεση και η απαίτηση των Ηνωμένων Πολιτειών για πιο δραστικές, πιο δυναμικές ενέργειες με βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα είναι ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη για να εξηγήσουμε αυτή την ενέργεια της μεξικανικής κυβέρνησης», είπε ο Γκερέρο στην μεξικανική εφημερίδα.

Ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας του Μεξικού, Ομάρ Γκαρσία Χάρφουχ, δήλωσε ότι η επιχείρηση προκάλεσε αντίποινα από το καρτέλ σε 11 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων αποκλεισμών αυτοκινητοδρόμων. Ο Χάρφουχ είπε ότι στο Χαλίσκο αναφέρθηκαν έξι επιθέσεις, με αποτέλεσμα τον θάνατο 25 μελών της Εθνοφρουράς, ενός αξιωματούχου από την εισαγγελία της πολιτείας, μιας γυναίκας και 30 φερόμενων εγκληματιών.

CÁRTEL DE JALISCO EMBOSCÓ A LA GUARDIA NACIONAL EN ZAPOPAN — Miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) emboscaron a la Guardia Nacional en Zapopan, Jalisco. Usaron binoculares de visión nocturna NV8160 y rifles AK-47 de plataforma 7.62x39mm.@Grok, ¿cómo podemos… pic.twitter.com/Uqi9gf8TIU — El Blog del Narco (@narcoblogger) February 23, 2026

Ποια ήταν η σύντροφος που παρακολουθούσαν οι αρχές;

Ο ηγέτης του καρτέλ Jalisco Nueva Generación, εντοπίστηκε μετά από συνάντηση με τη σύντροφό του. Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τη θέση του χάρη σε αυτή τη σημαντική συνάντηση. Το πρόσωπο φέρεται να είναι η Γουδαλούπε Μορένο Καρίγιο και όχι η influencer Μαρία Χουλίσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, η Γουδαλούπε Μορένο Καρίγιο φέρεται να ενήργησε ως μεσάζων στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και τη διαχείριση πόρων που συνδέονται με τον στενό κύκλο του ηγέτη του CJNG. Οι αμερικανικές αρχές δεν προσδιόρισαν τα ποσά, αλλά ανέφεραν ότι το μέτρο αποσκοπεί στον περιορισμό της επιχειρησιακής ικανότητας της ομάδας.

Οι αμερικανικές αρχές την αναγνώρισαν ως ένα από τα άτομα που βρίσκονται πιο κοντά στον στενό κύκλο του «Ελ Μέντσο». Οι επίσημες αναφορές την περιγράφουν ως τη σύντροφό του κατά τη στιγμή της αναγόρευσής του ως νο1 κινδύνου μετά την σύλληψη του «Ελ Μάγιο».

Τα narcocorridos ή «ναρκομπαλάντες» του κειμένου, αφορούν τη ζωή του Ελ Μέντσο. Είναι ένας τρόπος να διαφημιστούν οι αρχηγοί του καρτέλ, μια μοντέρνα επική ποίηση των καρτέλ που αφηγείται την δύναμη των αρχηγών τους. Στην κεντρική φωτογραφία εικονίζεται το τελευταίο κρησφύγετο του ηγέτη του καρτέλ του Χαλίσκο.