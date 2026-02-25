newspaper
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φόβοι πως το Καρτέλ New Generation Jalisco θα είναι η Λερναία Ύδρα του Μεξικού
Κόσμος 25 Φεβρουαρίου 2026, 05:30

Φόβοι πως το Καρτέλ New Generation Jalisco θα είναι η Λερναία Ύδρα του Μεξικού

«Θα αντιμετωπίσουμε ένα πληγωμένο θηρίο» λέει ο αναλυτής Εντουάρντο Γκερέρο μετά τον «αποκεφαλισμό» του καρτέλ και τον θάνατο του αρχηγού του Νεμέσιο Οσεγκουέρο Θερβάντες ή «Ελ Μέντσο»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Spotlight

Αναλυτής που μίλησε σε εφημερίδα στο Μεξικό, θεωρεί ότι ο θάνατος του Ελ Μέντσο θα μπορούσε να μετατρέψει το καρτέλ του Χαλίσκο, το μεγαλύτερο καρτέλ της χώρας, σε ένα «πληγωμένο θηρίο» με πολλές διαχωρισμένες φατρίες. Προειδοποίησε ότι η βία που εξαπέλυσε το οργανωμένο έγκλημα στο Χαλίσκο είναι μόνο μια μικρή γεύση των ευρύτερων συνεπειών που θα προκύψουν από την επιχείρηση για τη δολοφονία του Ελ Μέντσο.

Η επιχείρηση των μεξικανικών δυνάμεων στην πόλη Ταπάλπα του Χαλίσκο κατέληξε στη σύλληψη και τη δολοφονία του Νεμέσιο Οσεγκουέρα Θερβάντες, γνωστού και ως «Ελ Μέντσο» ή «ο κύριος με τους κόκορες» (σ.σ. λόγω της αγάπης του για το «ευγενές άθλημα» της κοκορομαχίας), ηγέτη του Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης για την επιχείρηση και τον θάνατο του Ελ Μέντσο, αρκετές περιοχές του Χαλίσκο βυθίστηκαν στο χάος, καθώς φερόμενα μέλη και συνεργάτες του καρτέλ του Χαλίσκο έβαλαν φωτιά σε επιχειρήσεις, μπλόκαραν αυτοκινητόδρομους με περισσότερα από 60 οδοφράγματα και προκάλεσαν ζημιές σε προφανή αντίποινα για το θάνατο του ηγέτη τους.

Παρόμοια με τα γεγονότα που συνέβησαν στο Κουλιακάν της Σιναλόα, όταν οι μεξικανικές αρχές συνέλαβαν βασικά μέλη του καρτέλ Σιναλόα, ένας αναλυτής προειδοποίησε ότι η βία που εξαπέλυσε το οργανωμένο έγκλημα στο Χαλίσκο είναι μόνο μια μικρή γεύση των ευρύτερων συνεπειών που θα προκύψουν από την επιχείρηση σύλληψης του Ελ Μέντσο.

YouTube thumbnail

Ο θάνατος του Ελ Μέντσο δεν είναι το τέλος του καρτέλ του Χαλίσκο

Σύμφωνα με τον σύμβουλο και αναλυτή ασφαλείας Εντουάρντο Γκερέρο, ο θάνατος του ηγέτη του καρτέλ ήταν ένα σημαντικό πλήγμα που πιθανότατα θα προκαλέσει εκτεταμένη διάσπαση εντός του CJNG. Προειδοποίησε ότι η μεξικανική κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει τώρα αυτό που περιέγραψε ως «ένα πληγωμένο θηρίο».

«Χωρίς αμφιβολία, πρόκειται για ένα γεγονός τεράστιας σημασίας. Μιλάμε για τον θάνατο του ηγέτη της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης του Μεξικού. Ένα καρτέλ που, από τη γέννησή του πριν από περίπου 10 χρόνια, δεν έχει κάνει τίποτα άλλο παρά να επεκτείνεται με εξαιρετικά επιθετικό και αποτελεσματικό τρόπο», δήλωσε ο Γκερέρο στο μεξικάνικο Letras Libres.

«Ακριβώς λόγω του τεράστιου μεγέθους αυτής της οργάνωσης, η πιθανότητα κατακερματισμού είναι πολύ υψηλή. Αυτό που μένει να δούμε είναι πόσα άτομα από τον στενό κύκλο του Ελ Μέντσο συνελήφθησαν (σ.σ. το δεξί του χέρι σκοτώθηκε ήδη)».

«Εάν οι αρχές συνέλαβαν μόνο τον ίδιο και ο στενός κύκλος ηγεσίας του παραμείνει ανέπαφος, ο κατακερματισμός θα είναι πιο περιορισμένος. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξει συνεργασία και συντονισμός μεταξύ τους για να υπερασπιστούν την επιβίωση του καρτέλ και να εγγυηθούν ένα ελάχιστο επίπεδο ενότητας», πρόσθεσε.

YouTube thumbnail

Το ερώτημα είναι αν το Μεξικό έχει «σχέδιο για την επόμενη μέρα»

Όταν ρωτήθηκε για τις συνέπειες μιας επιχείρησης τέτοιας κλίμακας, ο Γκερέρο είπε ότι ελπίζει η μεξικανική κυβέρνηση να έχει έτοιμη μια στρατηγική για μετά τη σύλληψη, καθώς αυτή θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές θα ανταποκριθούν στις αντίποινα του CJNG. Θεωρείται πως ο Νεμέσιο Οσεγκουέρα Θερβάντες λειτουργούσε πολύ συγκεντρωτικά και χωρίς να έχει υπαρχηγό ή «διάδοχο».

«Ελπίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα δούμε συλλήψεις περιφερειακών ηγετών. Ενώ είναι αλήθεια ότι το CJNG έχει παρουσία σε ολόκληρη τη χώρα, το επίπεδο ελέγχου και επιρροής του ποικίλλει σημαντικά σε ολόκληρο το εθνικό έδαφος» είπε ο αναλυτής.

«Υπάρχουν μέρη, όπως η πολιτεία Χαλίσκο, όπου ούτε ένα φύλλο δεν κινείται χωρίς να το γνωρίζει το καρτέλ», δήλωσε ο Γκερέρο, επισημαίνοντας τον έλεγχο του καρτέλ επί των τοπικών και πολιτειακών αρχών επιβολής του νόμου, των δικαστηρίων και ακόμη και τμημάτων του επιχειρηματικού τομέα.

«Η αναδιάρθρωση που θα πραγματοποιηθεί εντός του καρτέλ, η αβεβαιότητα και οι φόβοι των περιφερειακών ηγετών ότι θα μπορούσαν να χάσουν τις περιοχές επιρροής τους θα δημιουργήσουν τεράστια εσωτερική ένταση, η οποία θα λειτουργήσει ως καταλύτης για περισσότερη βία», πρόσθεσε ο εμπειρογνώμονας.

YouTube thumbnail

Ο αναλυτής θεωρεί πως οι ΗΠΑ πίεσαν το Μεξικό να δράσει

Επεσήμανε μια δήλωση που εκδόθηκε πριν από μερικές εβδομάδες από το Γραφείο Υποθέσεων Δυτικού Ημισφαιρίου, στην οποία η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε τη σταδιακή στρατηγική της κυβέρνησης της προέδρου Κλαούντια Σέινμπαουμ και ζήτησε πιο σκληρά μέτρα κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό.

«Η δήλωση αυτή εκδόθηκε ταυτόχρονα με άλλα συμβιβαστικά μηνύματα μετά από συνάντηση μεταξύ του Μάρκο Ρούμπιο και του υπουργού Εξωτερικών του Μεξικού. Τότε κατάλαβα ότι, πέρα από τις διπλωματικές ευγένειες, η ασφάλεια στο Μεξικό ήταν προτεραιότητα για αυτούς και ότι πίεζαν για μια στροφή προς μια πολύ πιο επιθετική στρατηγική» ανέφερε ο αναλυτής.

«Αυτή η πίεση και η απαίτηση των Ηνωμένων Πολιτειών για πιο δραστικές, πιο δυναμικές ενέργειες με βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα είναι ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη για να εξηγήσουμε αυτή την ενέργεια της μεξικανικής κυβέρνησης», είπε ο Γκερέρο στην μεξικανική εφημερίδα.

Ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας του Μεξικού, Ομάρ Γκαρσία Χάρφουχ, δήλωσε ότι η επιχείρηση προκάλεσε αντίποινα από το καρτέλ σε 11 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων αποκλεισμών αυτοκινητοδρόμων. Ο Χάρφουχ είπε ότι στο Χαλίσκο αναφέρθηκαν έξι επιθέσεις, με αποτέλεσμα τον θάνατο 25 μελών της Εθνοφρουράς, ενός αξιωματούχου από την εισαγγελία της πολιτείας, μιας γυναίκας και 30 φερόμενων εγκληματιών.

Η Γουαδαλούπε Μορένο Καρίγιο, η γυναίκα στα δεξιά από το κόκκινο ορθογώνιο θεωρείται άτομο κλειδί από το Μεξικό, στο οργανόγραμμα του καρτέλ αλλά και τη ζωή του Ελ Μέντσο.

Ποια ήταν η σύντροφος που παρακολουθούσαν οι αρχές;

Ο ηγέτης του καρτέλ Jalisco Nueva Generación, εντοπίστηκε μετά από συνάντηση με τη σύντροφό του. Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τη θέση του χάρη σε αυτή τη σημαντική συνάντηση. Το πρόσωπο φέρεται να είναι η Γουδαλούπε Μορένο Καρίγιο και όχι η influencer Μαρία Χουλίσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, η Γουδαλούπε Μορένο Καρίγιο φέρεται να ενήργησε ως μεσάζων στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και τη διαχείριση πόρων που συνδέονται με τον στενό κύκλο του ηγέτη του CJNG. Οι αμερικανικές αρχές δεν προσδιόρισαν τα ποσά, αλλά ανέφεραν ότι το μέτρο αποσκοπεί στον περιορισμό της επιχειρησιακής ικανότητας της ομάδας.

Οι αμερικανικές αρχές την αναγνώρισαν ως ένα από τα άτομα που βρίσκονται πιο κοντά στον στενό κύκλο του «Ελ Μέντσο». Οι επίσημες αναφορές την περιγράφουν ως τη σύντροφό του κατά τη στιγμή της αναγόρευσής του ως νο1 κινδύνου μετά την σύλληψη του «Ελ Μάγιο».

Τα narcocorridos ή «ναρκομπαλάντες» του κειμένου, αφορούν τη ζωή του Ελ Μέντσο. Είναι ένας τρόπος να διαφημιστούν οι αρχηγοί του καρτέλ, μια μοντέρνα επική ποίηση των καρτέλ που αφηγείται την δύναμη των αρχηγών τους. Στην κεντρική φωτογραφία εικονίζεται το τελευταίο κρησφύγετο του ηγέτη του καρτέλ του Χαλίσκο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Atlantic: Ανακοινώθηκαν 4 νέα deals LNG στον Κάθετο Διάδρομο

Atlantic: Ανακοινώθηκαν 4 νέα deals LNG στον Κάθετο Διάδρομο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μετά το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ απέκτησε και… χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο [βίντεο]
Χόκεϊ 25.02.26

Μετά το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ απέκτησε και... χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέκτησε μετά το Νόμπελ Ειρήνης και ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο των χειμερινών αγώνων. Η γυναικεία ομάδα χόκεϊ αρνήθηκε να παρευρεθεί στον Λευκό Οίκο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ουρουγουάη κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας
Αγροτικός τομέας 25.02.26

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στην Ουρουγουάη

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε το υπουργείο Γεωργίας στην Ουρουγουάη εξαιτίας της λειψυδρίας που πλήττει τον αγροκτικό και κτηνοτροφικό τομέα και οφείλεται στην έλλειψη βροχοπτώσεων.

Σύνταξη
Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία
Κόσμος 25.02.26

Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία

Μετά από έλεγχο ρουτίνας κατά την επιστροφή από την πόλη Μεντεγίν στην Κολομβία, πίσω στο Μαϊάμι, οι εργαζόμενοι βρήκαν μια τρύπα από σφαίρα σε αεροπλάνο της American Airlines

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: 4 νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ – Νεκρός ο δράστης από σφαίρες αστυνομικού
Κόσμος 25.02.26

ΗΠΑ: 4 νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ – Νεκρός ο δράστης από σφαίρες αστυνομικού

«Τέσσερις άνθρωποι απεβίωσαν» σε επίθεση άνδρα οπλισμένου με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ, ένας ακόμα «υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του», ενώ νεκρός από σφαίρες αστυνομικού είναι ο δράστης.

Σύνταξη
Τουρκία: Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος
Τουρκία 25.02.26

Συνετρίβη τουρκικό F-16 - Νεκρός ο πιλότος του

Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθουμένων του Μπαλίκεσιρ συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος του.

Σύνταξη
Βραζιλία: Τουλάχιστον 29 νεκροί και 40 αγνοούμενοι εξαιτίας κατολισθήσεων
Κλιματική αλλαγή 25.02.26

Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι εξαιτίας κατολισθήσεων στη Βραζιλία

Αλλη μια τραγωδία εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής σημάδεψε τη Βραζιλία, όπου τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι περίπου 40 αγνοούνται εξαιτίας κατολισθήσεων.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA για «αντισημιτικό, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον»
«Αντισημιτικό περιβάλλον» 25.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA

Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA, καταγγέλλοντας πως παραβίασε τον νόμο για τα πολιτικά δικαιώματα, και κάνει λόγο για «αντισημιτικό, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από την Anthropic να επιτρέψει την αυτόνομη στρατιωτική χρήση της Τεχνητής της Νοημοσύνης
Πιτ Χέγκσεθ 25.02.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από την Anthropic να επιτρέψει την αυτόνομη στρατιωτική χρήση της Τεχνητής της Νοημοσύνης

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιέζει την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic να αφαιρέσει τις προβλέψεις για μη χρήση για λόγους εσωτερικής επιτήρησης και για αυτόνομα όπλα ΑΙ

Σύνταξη
Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης
Λοίμωξη και αφυδάτωση 25.02.26

Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης

Παρά τα προβλήματα υγείας, ο 89χρονος Χάραλντ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει το παράδειγμα της εξαδέλφης του, βασίλισσας Μαργαρίτας Β΄ της Δανίας, που παραιτήθηκε σε ηλικία 83 ετών.

Σύνταξη
Ο Τραμπ «ανησυχεί» για την υγεία των Γροιλανδών – Αλλά ξεχνάει τους Αμερικανούς που παιδεύονται πιο πολύ
Εκ του πονηρού 25.02.26

Ο Τραμπ «ανησυχεί» για την υγεία των Γροιλανδών – Αλλά ξεχνάει τους Αμερικανούς που παιδεύονται πιο πολύ

Ο Τραμπ δεν έχει ξεχάσει τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία. Το νέο επιχείρημα είναι ότι οι κάτοικοι στερούνται περίθαλψης. Κι ας απολαμβάνουν υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμες στους Αμερικανούς της επαρχίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές – Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Άνω Σαβοΐα
Ασταθές χιόνι 24.02.26

Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές – Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Άνω Σαβοΐα

Οι γυναίκες έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή, αλλά εντοπίστηκαν από τις αρχές τη Δευτέρα, καθώς δεν πήγαν στη δουλειά τους και άρχισαν να τις αναζητούν φίλοι και συνάδελφοί τους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μετά το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ απέκτησε και… χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο [βίντεο]
Χόκεϊ 25.02.26

Μετά το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ απέκτησε και... χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέκτησε μετά το Νόμπελ Ειρήνης και ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο των χειμερινών αγώνων. Η γυναικεία ομάδα χόκεϊ αρνήθηκε να παρευρεθεί στον Λευκό Οίκο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ουρουγουάη κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας
Αγροτικός τομέας 25.02.26

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στην Ουρουγουάη

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε το υπουργείο Γεωργίας στην Ουρουγουάη εξαιτίας της λειψυδρίας που πλήττει τον αγροκτικό και κτηνοτροφικό τομέα και οφείλεται στην έλλειψη βροχοπτώσεων.

Σύνταξη
Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία
Κόσμος 25.02.26

Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία

Μετά από έλεγχο ρουτίνας κατά την επιστροφή από την πόλη Μεντεγίν στην Κολομβία, πίσω στο Μαϊάμι, οι εργαζόμενοι βρήκαν μια τρύπα από σφαίρα σε αεροπλάνο της American Airlines

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: 4 νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ – Νεκρός ο δράστης από σφαίρες αστυνομικού
Κόσμος 25.02.26

ΗΠΑ: 4 νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ – Νεκρός ο δράστης από σφαίρες αστυνομικού

«Τέσσερις άνθρωποι απεβίωσαν» σε επίθεση άνδρα οπλισμένου με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ, ένας ακόμα «υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του», ενώ νεκρός από σφαίρες αστυνομικού είναι ο δράστης.

Σύνταξη
Τουρκία: Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος
Τουρκία 25.02.26

Συνετρίβη τουρκικό F-16 - Νεκρός ο πιλότος του

Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθουμένων του Μπαλίκεσιρ συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος του.

Σύνταξη
Βραζιλία: Τουλάχιστον 29 νεκροί και 40 αγνοούμενοι εξαιτίας κατολισθήσεων
Κλιματική αλλαγή 25.02.26

Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι εξαιτίας κατολισθήσεων στη Βραζιλία

Αλλη μια τραγωδία εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής σημάδεψε τη Βραζιλία, όπου τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι περίπου 40 αγνοούνται εξαιτίας κατολισθήσεων.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA για «αντισημιτικό, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον»
«Αντισημιτικό περιβάλλον» 25.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA

Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA, καταγγέλλοντας πως παραβίασε τον νόμο για τα πολιτικά δικαιώματα, και κάνει λόγο για «αντισημιτικό, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από την Anthropic να επιτρέψει την αυτόνομη στρατιωτική χρήση της Τεχνητής της Νοημοσύνης
Πιτ Χέγκσεθ 25.02.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από την Anthropic να επιτρέψει την αυτόνομη στρατιωτική χρήση της Τεχνητής της Νοημοσύνης

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιέζει την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic να αφαιρέσει τις προβλέψεις για μη χρήση για λόγους εσωτερικής επιτήρησης και για αυτόνομα όπλα ΑΙ

Σύνταξη
Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης
Λοίμωξη και αφυδάτωση 25.02.26

Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης

Παρά τα προβλήματα υγείας, ο 89χρονος Χάραλντ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει το παράδειγμα της εξαδέλφης του, βασίλισσας Μαργαρίτας Β΄ της Δανίας, που παραιτήθηκε σε ηλικία 83 ετών.

Σύνταξη
Ο Τραμπ «ανησυχεί» για την υγεία των Γροιλανδών – Αλλά ξεχνάει τους Αμερικανούς που παιδεύονται πιο πολύ
Εκ του πονηρού 25.02.26

Ο Τραμπ «ανησυχεί» για την υγεία των Γροιλανδών – Αλλά ξεχνάει τους Αμερικανούς που παιδεύονται πιο πολύ

Ο Τραμπ δεν έχει ξεχάσει τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία. Το νέο επιχείρημα είναι ότι οι κάτοικοι στερούνται περίθαλψης. Κι ας απολαμβάνουν υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμες στους Αμερικανούς της επαρχίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»
Champions League 25.02.26

Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν και στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ για να μπει στην πρόκριση.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία μας, παλέψαμε όλα τα ματς» – Η εξήγηση για Ποντένσε
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία μας, παλέψαμε όλα τα ματς» – Η εξήγηση για Ποντένσε

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν και απένειμε εύσημα στους παίκτες του για την προσπάθεια που έκαναν όλη τη χρονιά. Τι είπε για τον Ποντένσε.

Σύνταξη
Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2: Τεράστια έκπληξη των Νορβηγών, απέκλεισαν τη φιναλίστ του Champions League (vid)
Champions League 25.02.26

Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2: Δεύτερη νίκη για τους Νορβηγούς και πρόκριση στους «16» (vid)

Μπόντο/Γκλιμτ νίκησε την Ίντερ και στο Μιλάνο (2-1) και με συνολικό σκορ 5-2 πέρασε στους «16» του Champions League! Μία εκ των Μάντσεστερ Σίτι ή Σπόρτινγκ Λισσαβόνας ο επόμενος αντίπαλος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0: Περηφάνια για τον Θρύλο (vids)
Champions League 24.02.26

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0: Περηφάνια για τον Θρύλο (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την Λεβερκούζεν και είχε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 0-0 και τους Γερμανούς να παίρνουν την πρόκριση, μετά το 0-2 του του πρώτου αγώνα.

Σύνταξη
Η πρώτη ομιλία του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες του Άρη: Τι τους ζήτησε
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Η πρώτη ομιλία του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες του Άρη: Τι τους ζήτησε

Η ΠΑΕ Άρης θα ανακοινώσει τον Μιχάλη Γρηγορίου την Τετάρτη (25/2), όμως, ο Έλληνας τεχνικός πραγματοποίησε ήδη την πρώτη του ομιλία στους νέους του παίκτες, έχοντας και τετ α τετ με αρκετούς εξ αυτών.

Σύνταξη
Κατώτατος μισθός: Ραντεβού τον Μάρτιο για αναπροσαρμογή του – Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι
Αναμονή 24.02.26

Ραντεβού τον Μάρτιο για αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού - Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι

Με την ακρίβεια να «πνίγει» τα ελληνικά νοικοκυριά η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να πατήσει το κουμπί της αύξησης και ελπίζει αυτή τη φορά o κατώτατος μισθός να μην εξαερωθεί από τον πληθωρισμό.

Σύνταξη
Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ
Οι σελίδες 24.02.26

Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ

Η σειρά έξι επεισοδίων «Περηφάνια και Προκατάληψη» που έχει διασκευαστεί από τη συγγραφέα Ντόλι Άλντερτον θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο στο Netflix.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο