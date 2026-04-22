Πράκτορες της CIA ήταν οι δύο Αμερικανοί που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στο Μεξικό – Δρούσαν κατά των καρτέλ

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που σκοτώθηκαν σε τροχαίο την Κυριακή στο βόρειο Μεξικό, ενώ επέστρεφαν από επιχείρηση κατά των καρτέλ, ήταν αξιωματικοί της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται άτομα που γνωρίζουν το περιστατικό, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο της CIA στον πόλεμο του Μεξικού κατά των καρτέλ ναρκωτικών.

Οι δύο αξιωματικοί της CIA, μαζί με δύο Μεξικανούς αξιωματούχους, σκοτώθηκαν κατά την επιστροφή τους από επιχείρηση υπό την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων του Μεξικού για την εξάρθρωση παράνομων εργαστηρίων μεθαμφεταμίνης στα βουνά, δήλωσαν οι αρχές στην πολιτεία Τσιουάουα, όπου συνέβη το ατύχημα.

Τα άτομα που επιβεβαίωσαν την ταυτότητα των Αμερικανών μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ενώ η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Σέινμπαουμ: «Δεν γνωρίζαμε»

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, δήλωσε ότι το υπουργικό της συμβούλιο δεν είχε προηγούμενη γνώση των δραστηριοτήτων που αφορούσαν τους Αμερικανούς στην Τσιουάουα. Ανακοίνωσε επίσης ότι θα διερευνήσει εάν η εμπλοκή τους στην επιχείρηση παραβίαζε τους νόμους περί εθνικής ασφάλειας του Μεξικού.

«Αυτό που έχει συμφωνηθεί με την κυβέρνηση των ΗΠΑ -και ήταν πολύ σαφές- είναι ότι οι πληροφορίες ανταλλάσσονται. Και υπάρχει εκτεταμένο κοινό έργο πληροφοριών που επιτρέπει στις ομοσπονδιακές δυνάμεις να επιχειρούν εντός της επικράτειας της χώρας μας και στις αμερικανικές δυνάμεις εντός της δικής τους», δήλωσε η Κλαούντια Σέινμπαουμ.

«Υπάρχει μεγάλη συνεργασία και συντονισμός, αλλά δεν υπάρχουν κοινές επιχειρήσεις επί τόπου», είπε. «Εάν αυτή η έρευνα επιβεβαιώσει ότι υπήρξε κοινή επιχείρηση, τότε οι αντίστοιχες κυρώσεις θα πρέπει να επανεξεταστούν», πρόσθεσε.

Παραβίαση Συντάγματος;

Ο νόμος περί εθνικής ασφάλειας του Μεξικού απαγορεύει σε ξένους πράκτορες, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών και των αστυνομικών αξιωματούχων των ΗΠΑ, να επιχειρούν στη χώρα χωρίς άδεια από την κυβέρνηση. Η άμεση συνεργασία Αμερικανών αξιωματούχων με αρχές σε επίπεδο πολιτείας χωρίς ομοσπονδιακή έγκριση θα αποτελούσε παραβίαση του Συντάγματος.

Η μεξικανική κυβέρνηση έχει απορρίψει επανειλημμένα την πίεση του Λευκού Οίκου για την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στο Μεξικό για την καταπολέμηση των ομάδων ναρκωτικών σε ενεργό ρόλο. Είχε τονίσει ότι η αμερικανική παρουσία στο έδαφος θα παραβίαζε την κυριαρχία της χώρας. Αντ’ αυτού, η κα Σέινμπαουμ επέμεινε ότι τα μεξικανικά στρατεύματα πρέπει να ηγηθούν της μάχης επί τόπου.

Οι αμερικανικές δυνάμεις θα πρέπει να περιορίζονται στην υποστήριξη, την ανταλλαγή πληροφοριών σε κοινά κέντρα επιχειρήσεων ή σε εκπαιδευτική ικανότητα. Ωστόσο, η CIA, μαζί με το Πεντάγωνο, έχουν αναλάβει έναν διευρυμένο ρόλο στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών και των ομάδων εμπορίας από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του στις αρχές του 2025.

Η εκστρατεία κατά των καρτέλ ιστορικά καθοδηγείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον βραχίονά του για την επιβολή του νόμου, την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε περίπου δύο δωδεκάδες οργανώσεις ναρκωτικών ως τρομοκρατικές ομάδες πέρυσι. Έτσι, αξιοποίησε τον στρατό και τους πιο εξελιγμένους, υψηλής τεχνολογίας και θανατηφόρους πόρους της CIA στη μάχη κατά των καρτέλ.

Η CIA επέκτεινε ένα μυστικό πρόγραμμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Μεξικό, αναπτύσσοντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρακολούθησης πιο ισχυρά από αυτά που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα, το Πεντάγωνο έχει χρησιμοποιήσει θανατηφόρο στρατιωτικό εξοπλισμό για να στοχεύσει εμπόρους ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό Ωκεανό. Στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 174 άτομα από τότε που ξεκίνησαν αυτές οι επιχειρήσεις στα τέλη του 2025.