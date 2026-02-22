Ο στρατός στο Μεξικό σκότωσε τον Νεμέσιο Οσεγέρα Σερβάντες, γνωστό ως «Ελ Μέντσο», με το καρτέλ CJNG (Jalisco New Generation Cartel) να έχει εξαπολύσει αντίποινα για τον θάνατο του ηγέτη του.

Το καρτέλ CJNG εκδικείται για τον θάνατο του ηγέτη του

Σύμφωνα με το BBC, o «Ελ Μέντσο», σκοτώθηκε σε επιχείρηση του στρατού κατά τη διάρκεια επιχείρησης τα ξημερώματα της Κυριακής στην κεντροδυτική πολιτεία Χαλίσκο.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Οσεγέρα ήταν πρώην αστυνομικός.

JUST IN: 🇲🇽 Leader of Mexico’s CJNG cartel ‘El Mencho’ has been killed by the Mexican army. pic.twitter.com/55F01s52nw — BRICS News (@BRICSinfo) February 22, 2026

Το καρτέλ CJNG είχε τη βάση του σε αυτή την περιοχή, όμως είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε ολόκληρο το Μεξικό.

Η μεξικάνικη κυβέρνηση, μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο του «Ελ Μέντσο».

Ωστόσο, το καρτέλ έχει εξαπολύσει επιθέσεις, με τα βίντεο και τις φωτογραφίες που έχουν έρθει στο προσκήνιο να είναι σοκαριστικά.

Όπως μπορείτε να δείτε άνθρωποι τρέχουν να προφυλαχθούν από επιδρομή των μελών του καρτέλ στο διεθνές αεροδρόμιο της Γκουανταλαχάρα, της δεύτερης μεγαλύτερης μεξικάνικης πόλης που βρίσκεται στην πολιτεία Χαλίσκο.

Δείτε βίντεο από το Μεξικό:

BREAKING 🚨🇲🇽: Vehicles were set ablaze in the streets of Puerto Vallarta, Mexico, allegedly by members of the CJNG cartel. pic.twitter.com/e2CtNpHeF7 — Meme Demon (@MemeDemonMode) February 22, 2026

CJNG Cartel Members have launched mass attacks across Mexico after their leader was taken out in a special operation. I edited this compilation together so you can see how bad it really is! #Mexico

pic.twitter.com/YakNlmS94D — Aly (@Alisheikh870) February 22, 2026

<br />

Δείτε φωτογραφίες:

Προειδοποίηση των ΗΠΑ για τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται σε μια σειρά πολιτειών στο Μεξικό

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους στις πολιτείες Χαλίσκο, Ταμαουλίπας και σε περιοχές των πολιτειών Μιτσοακάν, Γκερέρο και Νουέβο Λεόν.

Οι ΗΠΑ είχαν προσφέρει προηγουμένως αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του «Ελ Μέντσο».