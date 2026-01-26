Μακελειό στο Μεξικό: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ποδοσφαιρικό αγώνα – Τουλάχιστον 11 νεκροί και 12 τραυματίες

Επίθεση ενόπλων στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 12 χθες Κυριακή στην πολιτεία Γουαναχουάτο (κεντρικά), μια από αυτές που πλήττονται περισσότερο από το κύμα βίας που σαρώνει το Μεξικό, καθώς τη λυμαίνονται συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η επίθεση διαπράχθηκε στην πόλη Σαλαμάνκα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι οποίες τόνισαν πως βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

#URGENTE🚨I Masacre en #Guanajuato. ⚠Un ataque a balazos en un campo de fútbol en la comunidad de Loma de Flores, en la zona norte de Salamanca, Guanajuato, ha dejado al menos 11 muertos este domingo en la tarde, según ha informado el gobierno municipal, en un comunicado.… pic.twitter.com/ZWaXXTotco — Josue Aguilar (@josuealeexis) January 26, 2026

«Έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι 11 ανθρώπων, από τους οποίους 10 έχασαν τη ζωή τους επιτόπου κι άλλος ένας καθώς δεχόταν ιατρικές φροντίδες σε κέντρο υγείας», διευκρίνισαν οι τοπικές αρχές, προσθέτοντας ότι ακόμη «12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά» και «δέχονται φροντίδες» από γιατρούς.

Μεξικό: Πώς έγινε το μακελειό – Τουλάχιστον 100 κάλυκες στο σημείο

Σύμφωνα με τις αρχές, ένοπλοι έφτασαν στο σημείο με δύο αγροτικά οχήματα. Τέσσερις από αυτούς κατέβηκαν και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως τους παρευρισκόμενους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν γυναίκες και παιδιά. Οι πυροβολισμοί διήρκεσαν αρκετά λεπτά και ακούστηκαν μέχρι την πόλη Ιραπουάτο, σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι διασώστες ήταν χαοτική, με σορούς μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τραυματίες να καλούν σε βοήθεια και συγγενείς να αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Στο σημείο εντοπίστηκαν περίπου 100 κάλυκες.

#Irapuato En el campo de fútbol de la comunidad Loma de Flores, #Salamanca se registró un ataque armado que dejó 11 muertos y 12 lesionados.

Debido a la cercanía con el municipio de Irapuato, la mayoría de los lesionados fueron trasladados al Hospital General de esta ciudad… pic.twitter.com/OjjcJ9L8KW — Fabián “N” (@edgarfabianvf) January 26, 2026

Σημειώνεται ότι τη νύχτα του Σαββάτου, τέσσερις σάκοι που περιείχαν ανθρώπινα λείψανα αφέθηκαν από αγνώστους στην ίδια πόλη.

Η Γουαναχουάτο χαρακτηρίζεται σημαντικό βιομηχανικό κέντρο, καθώς φιλοξενεί ιδίως εργοστάσια συναρμολόγησης αυτοκινήτων, ενώ διαθέτει επίσης πολλά τουριστικά θέλγητρα· όμως ταυτόχρονα σε αυτήν δρουν συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος που συγκρούονται για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών και κλεμμένων καυσίμων, σημειώνουν αναλυτές.

Στην αρχή της χρονιάς, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, η κυβέρνηση υπό την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ διαβεβαίωνε πως ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στη χώρα υποχώρησε το 2025 στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.