Σημαντική είδηση:
09.01.2026 | 10:54
Θρίλερ στο Ηράκλειο: Πτώμα γυναίκας σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο
Μεξικό: Νεκρός από σφαίρες δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ
Κόσμος 09 Ιανουαρίου 2026 | 10:59

Μεξικό: Νεκρός από σφαίρες δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ

Ο δημοσιογράφος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ένοπλους ενώ βρισκόταν σε εστιατόριο στην πόλη Πόσα Ρίκα στο Μεξικό

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Ένας δημοσιογράφος δολοφονήθηκε χθες, Πέμπτη, στο ανατολικό Μεξικό, μια χώρα από τις πιο επικίνδυνες για τον Τύπο, ανέφεραν οι αρχές.

Ο δημοσιογράφος Κάρλος Κάστρο κάλυπτε αστυνομικά θέματα για το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Código Norte Veracruz στην πολιτεία Βερακρούς, στην ανατολική ακτή του Μεξικού, ανέφερε η Κρατική Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων.

Η Επιτροπή καταδίκασε σε ανακοίνωσή της τη δολοφονία και ζήτησε «ενδελεχή έρευνα».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Ο δημοσιογράφος που σκοτώθηκε βρισκόταν σε εστιατόριο

Σύμφωνα με μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Κάστρο πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ένοπλους ενώ βρισκόταν σε εστιατόριο στην πόλη Πόσα Ρίκα.

Το Μεξικό θεωρείται μια από τις πιο επικίνδυνες χώρες για τους δημοσιογράφους, με περισσότερους από 150 επαγγελματίες να έχουν δολοφονηθεί από το 1994, σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα (RSF).

Πολλοί από τους δημοσιογράφους που δέχτηκαν επίθεση στο Μεξικό εργάζονταν σε περιοχές που μαστίζονται από το οργανωμένο έγκλημα και δημοσίευαν το ρεπορτάζ τους σε μικρά μέσα ενημέρωσης ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γενικά σε επισφαλείς θέσεις εργασίας.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πολιτεία Βερακρούς, η οποία συνορεύει με τον Κόλπο του Μεξικού, αποτελεί εδώ και χρόνια θέατρο βίας που συνδέεται με διάφορες οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, οι οποίες ανταγωνίζονται για τον έλεγχο των οδών διακίνησης ναρκωτικών.

Business
Μασούτης: Έπεσαν οι υπογραφές για το deal με τον Κρητικό

Μασούτης: Έπεσαν οι υπογραφές για το deal με τον Κρητικό

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια – Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών
Δείτε βίντεο 09.01.26

Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών

Οι αρχές του Ιράν αντιμετώπισαν με σκληρή καταστολή τους διαδηλωτές που κινητοποιήθηκαν για 12η συνεχόμενη ημέρα - Μπλακ άουτ στο ίντερνετ - Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρωσία: Χτύπησε την Ουκρανία με πύραυλο Ορέσνικ – «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»
Τέσσερις νεκροί 09.01.26

Η Ρωσία παραδέχτηκε ότι χτύπησε με πύραυλο Ορέσνικ την Ουκρανία - «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»

Η Ρωσία χρησιμοποίησε ξανά τον βαλιστικό υπερηχητικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές - Στόχευσε την πρωτεύουσα και τη δυτικότερη πόλη της Ουκρανίας

Σύνταξη
Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ
Κόσμος 09.01.26

Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ

Το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ περιγράφει την ΕΕ ως μια «αποσυντιθέμενη» ομάδα χωρών με «αδύναμους» ηγέτες καθιστά σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη θέση της και να πάψει να παρακολουθεί «παγωμένη» την αμερικανική επιθετικότητα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»
Κινούμενη άμμος 09.01.26

Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»

Εκτοξεύοντας ένθεν κακείθεν απειλές μετά την ωμή παρέμβαση στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ ποντάρει τα «ρέστα» της σε καθεστωτική ανατροπή στην κομμουνιστική Κούβα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το πετρέλαιο ίσως δεν είναι ο μόνος πόρος που εποφθαλμιά ο Τραμπ – Τι άλλο κρύβει το υπέδαφος της Βενεζουέλας
Κόσμος 09.01.26

Το πετρέλαιο ίσως δεν είναι ο μόνος πόρος που εποφθαλμιά ο Τραμπ – Τι άλλο κρύβει το υπέδαφος της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου, τα ένατα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου και τεράστια ανεκμετάλλευτα ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ λέει ότι θα συναντήσει τη Ματσάδο την προσεχή εβδομάδα
Βενεζουέλα 09.01.26

Ο Τραμπ «αδημονεί» να συναντηθεί με τη Ματσάδο την προσεχή εβδομάδα

«Θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα» και «ανυπομονώ να τη χαιρετήσω», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε εάν σχεδιάζει να συναντηθεί με τη Ματσάδο στον απόηχο της πρόσφατης επίθεσης στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι «εναπόκειται» στον Σι Τζινπίνγκ το τι θα κάνει η Κίνα στην Ταϊβάν
New York Times 09.01.26

Τραμπ: «Εναπόκειται» στον Σι το τι θα κάνει με την Ταϊβάν

«Εναπόκειται» στον Σι Τζινπίνγκ το τι θα κάνει με την Ταϊβάν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτώμενος εάν η Βενεζουέλα αποτελεί «προηγούμενο» που ενδεχομένως να θελήσει να εκμεταλλευθεί το Πεκίνο.

Σύνταξη
Ονδούρα: Βουλευτής τραυματίζεται από εκρηκτικό μηχανισμό που ερρίφθη εναντίον της έξω από το Κογκρέσο
Ονδούρα 09.01.26

Επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό σε βουλευτή έξω από το Κογκρέσο

Βουλευτής σταμάτησε έξω από το Κογκρέσο της Ονδούρας για δηλώσεις σε εκπροσώπους του Τύπου και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, εκρηκτικός μηχανισμός ερρίφθη εναντίον της, τραυματίζοντάς την σοβαρά.

Σύνταξη
To υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ κατηγορεί τα θύματα του Πόρτλαντ πως «χρησιμοποίησαν το όχημα ως όπλο»
«Αυτοάμυνα» 09.01.26

To υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ κατηγορεί τα θύματα του Πόρτλαντ πως «χρησιμοποίησαν το όχημα ως όπλο»

Ο δήμαρχος του Πόρτλαντ, Κιθ Γουίλσον ζητά να σταματήσουν άμεσα όλες οι επιχειρήσεις ομοσπονδιακών σωμάτων ασφαλείας στην πόλη του. Την ίδια στιγμή το υπουργείο Εσωτερικών κατηγορεί τα θύματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν δύο άτομα στο Πόρτλαντ
Κόσμος 09.01.26 Upd: 03:02

ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν δύο άτομα στο Πόρτλαντ

Πράκτορας της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των Η.Π.Α. - CBP φέρεται να άνοιξε πυρ και χτύπησαν δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα στο Πόρτλαντ. Άγνωστη η κατάσταση της υγείας τους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια – Χάος στο Ιράν με τους Φρουρούς της Επανάστασης να βγαίνουν στον δρόμο [βίντεο]
Κόσμος 09.01.26

Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια - Χάος στο Ιράν με τους Φρουρούς της Επανάστασης να βγαίνουν στον δρόμο

Οι συγκρούσεις στο Ιράν μεταξύ διαδηλωτών και σωμάτων ασφαλείας δεν λένε να κοπάσουν με νεκρούς και τραυματίες και από τις δύο μεριές. Οι Φρουροί της Επανάστασης λαμβάνουν ρόλο αστυνόμευσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μέγαρο Μαξίμου: Τι επιδιώκει από τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

Μέγαρο Μαξίμου: Τι επιδιώκει από τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες

Τα «μαστίγια» και τα «καρότα» του Μαξίμου. Στην κυβέρνηση μιλούν για διάλογο, αλλά επιμένουν να αποκλείουν περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα. Ποια θέματα αφήνουν ανοιχτά ως παράθυρο εκτόνωσης της κρίσης, ενόψει της συνάντησης του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
IRIS: Πάνω από 3 εκατ. ευρώ αγορές σε φυσικά καταστήματα στον πρώτο μήνα υποχρεωτικής εφαρμογής
Η διαδικασία 09.01.26

Πάνω από 3 εκατ. ευρώ αγορές με IRIS σε φυσικά καταστήματα στον πρώτο μήνα υποχρεωτικής εφαρμογής

Οι επιχειρήσεις από 1ης Δεκεμβρίου 2025 είναι υποχρεωμένες να αποδέχονται συναλλαγές με IRIS - Η διαδικασία - Από την ερχόμενη εβδομάδα ο διπλασιασμός του ορίου μεταφοράς χρημάτων

Σύνταξη
Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια – Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών
Δείτε βίντεο 09.01.26

Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών

Οι αρχές του Ιράν αντιμετώπισαν με σκληρή καταστολή τους διαδηλωτές που κινητοποιήθηκαν για 12η συνεχόμενη ημέρα - Μπλακ άουτ στο ίντερνετ - Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η DC «ψωνίζει» από τη Marvel για να πατήσει στην κορυφή: Ο σταρ των Avengers που θέλουν στο sequel του Batman
Culture Live 09.01.26

Η DC «ψωνίζει» από τη Marvel για να πατήσει στην κορυφή: Ο σταρ των Avengers που θέλουν στο sequel του Batman

Ο goth Batman του Ρόμπερτ Πάτινσον ήταν μια από τις κινηματογραφικές εκπλήξεις του 2022. Και με το sequel να βρίσκεται στα σκαριά, η DC τα δίνει όλα για σπάσει την κυριαρχία της Marvel.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline
Euroleague 09.01.26

Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι ένας παίκτης που ακούγεται όλο και πιο έντονα για τη Euroleague, διότι δεν παίζει καθόλου στους Νικς και ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για το μεγάλο «μπαμ» – Ποια είναι τα δεδομένα στην περίπτωση του Γάλλου.

Σύνταξη
Πάτρα: Απολογούνται οι τέσσερις που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα
Ελλάδα 09.01.26

Απολογούνται οι τέσσερις που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου στην Πάτρα

Κατά περίπτωση τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.

Σύνταξη
Ρωσία: Χτύπησε την Ουκρανία με πύραυλο Ορέσνικ – «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»
Τέσσερις νεκροί 09.01.26

Η Ρωσία παραδέχτηκε ότι χτύπησε με πύραυλο Ορέσνικ την Ουκρανία - «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»

Η Ρωσία χρησιμοποίησε ξανά τον βαλιστικό υπερηχητικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές - Στόχευσε την πρωτεύουσα και τη δυτικότερη πόλη της Ουκρανίας

Σύνταξη
Υποκλοπές: Η Krikel, τα εικονικά τιμολόγια και ο λογιστής που ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει στην έρευνα
Πολιτική 09.01.26

Υποκλοπές: Η Krikel, τα εικονικά τιμολόγια και ο λογιστής που ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει στην έρευνα

Η δίκη για τις υποκλοπές αρχίζει και πάλι και το in καταγράφει άλλο ένα σημαντικό κενό στην έρευνα της δικαιοσύνης, Παρά το γεγονός ότι η Krikel του Γιάννη Λαβράνου ήταν μπλεγμένη σε εικονικά τιμολόγια εκατ. ευρώ ο λογιστής της ουδέποτε κατέθεσε στις αρχές.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αγρότες: Διάλογος με Μητσοτάκη αλλά χωρίς ορίζοντα πρόσθετων μέτρων – Το Σάββατο αποφασίζουν για τις κόκκινες γραμμές
Την Τρίτη η συνάντηση 09.01.26

Διάλογος αγροτών - Μητσοτάκη αλλά χωρίς ορίζοντα πρόσθετων μέτρων - Το Σάββατο αποφασίζουν για τις κόκκινες γραμμές

Μετά τις απειλές της κυβέρνησης για καταστολή των κινητοποιήσεων, ήρθε η νέα πρόσκληση σε διάλογο - Οι αγρότες αποφασίζουν το Σάββατο το πλαίσιο της συνάντησης με Μητσοτάκη

Σύνταξη
Πατήσια: Στο νοσοκομείο μαθήτρια που τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έπεσε πάνω της πινακίδα φαρμακείου
Στα Πατήσια 09.01.26

Στο νοσοκομείο μαθήτρια που τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έπεσε πάνω της πινακίδα φαρμακείου

Τη στιγμή του ατυχήματος έπνεαν ισχυροί άνεμοι και μέσα σε δευτερόλεπτα ο στύλος με την πινακίδα του φαρμακείου έπεσε και χτύπησε τη 15χρονη μαθήτρια στο κεφάλι

Σύνταξη
Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ
Κόσμος 09.01.26

Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ

Το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ περιγράφει την ΕΕ ως μια «αποσυντιθέμενη» ομάδα χωρών με «αδύναμους» ηγέτες καθιστά σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη θέση της και να πάψει να παρακολουθεί «παγωμένη» την αμερικανική επιθετικότητα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
O ατίθασος 32χρονος Βρετανός που ράβει σχεδιαστές μόδας και χρηματιστές της NY μοιάζει με ήρωα ταινίας του Γκάι Ρίτσι
Πατρόν 09.01.26

O ατίθασος 32χρονος Βρετανός που ράβει σχεδιαστές μόδας και χρηματιστές της NY μοιάζει με ήρωα ταινίας του Γκάι Ρίτσι

Σε ηλικία μόλις 32 ετών, ο Ralph Fitzgerald, ένας ατίθασος Βρετανός με την εμφάνιση ενός χαρακτήρα του Γκάι Ρίτσι, έχει γίνει ο ράφτης των κινηματογραφικών αστέρων, των στελεχών του χρηματοοικονομικού τομέα και του σχεδιαστή μόδας, Marc Jacobs.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θησαυρός κάτω από τον πάγο – Γιατί ο Τραμπ θα δυσκολευτεί να φτάσει τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας
Περιβάλλον 09.01.26

Θησαυρός κάτω από τον πάγο – Γιατί ο Τραμπ θα δυσκολευτεί να φτάσει τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας

Τα σχέδια Τραμπ δείχνουν να αγνοούν τους κινδύνους που εγκυμονεί η γεωλογική αστάθεια της Γροιλανδίας καθώς η κλιματική αλλαγή λιώνει τον πάγο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Νέα σενάρια από την Αργεντινή για Αντίνο και Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Νέα σενάρια από την Αργεντινή για Αντίνο και Παναθηναϊκό

Νέα ανατροπή δεδομένων από την Αργεντινή για την υπόθεση Σαντίνο Αντίνο και Παναθηναϊκού – Η πρόταση της Ρίβερ Πλέιτ που ξεπερνά του «τριφυλλιού» και το… like του παίκτη που δείχνει τις προθέσεις του

Σύνταξη
Κρήτη: Απολογείται σήμερα η μητέρα για την υπόθεση κακοποίησης των δύο παιδιών της – Τη Δευτέρα ο πατέρας
Ελλάδα 09.01.26

Κρήτη: Απολογείται σήμερα η μητέρα για την υπόθεση κακοποίησης των δύο παιδιών της – Τη Δευτέρα ο πατέρας

Απολογείται σήμερα η 42χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, στο πλαίσιο της σοκαριστικής υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το Ηράκλειο

Σύνταξη
