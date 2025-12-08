Δημοσιογράφος δολοφονήθηκε στο Περού από δύο ενόπλους καθώς επέστρεφε από ρεπορτάζ

Ο δημοσιογράφος Φερνάντο Νούνιεζ Γκεβάρα δολοφονήθηκε το Σάββατο το απόγευμα την επαρχία Πακασμάγιο, στην περιφέρεια Λα Λιμπερτάντ. Ο Νούνιεζ, που διηύθυνε την ιστοσελίδα ειδήσεων Kamila Noticias, σκοτώθηκε όταν ένοπλοι άνδρες σταμάτησαν τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε μαζί με τον αδελφό του, καθώς επέστρεφαν από μια δημοσιογραφική αποστολή.

Η επίθεση, που έλαβε χώρα σε ένα πολυσύχναστο τμήμα της Παναμερικανικής Βόρειας Οδού , ενέτεινε τις ανησυχίες για την ασφάλεια των δημοσιογράφων στην χώρα.

Το περιστατικό, στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά και ο αδελφός του δημοσιογράφου, προκάλεσε την οργή των δημοσιογραφικών ενώσεων και της τοπικής κοινωνίας. Διάφορες ομάδες ζήτησαν να μην μείνει το έγκλημα ατιμώρητο και κάλεσαν τις αρχές να επιταχύνουν την έρευνα και να παραπέμψουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη.

Του έκλεισαν τον δρόμο και τον δολοφόνησαν

Αξιωματικοί της Εθνικής Αστυνομίας ανέφεραν ότι, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που μετέφερε τον Νούνιεζ και τον αδελφό του παρεμποδίστηκε από δύο άνδρες που επέβαιναν σε άλλο όχημα.

Οι δράστες πυροβόλησαν τουλάχιστον τρεις φορές, χτυπώντας και τους δύο επιβάτες, και εγκατέλειψαν τον τόπο του εγκλήματος. Μάρτυρες δήλωσαν ότι η εκτέλεση ήταν γρήγορη και ότι οι δράστες διέφυγαν αμέσως μετά τη διάπραξη του εγκλήματος.

Ο Φερνάντο Νούνιεζ Γκεβάρα πέθανε στο σημείο, ενώ ο αδελφός του μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Tomás Lafora, όπου συνεχίζει να βρίσκεται υπό εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Ο τρίτος δολοφονημένος δημοσιογράφος φέτος

Η Ομοσπονδία Δημοσιογράφων της La Libertad χαρακτήρισε τη δολοφονία ως σοβαρή απειλή για την ελευθερία του Τύπου στη χώρα. Σε δήλωσή της, η οργάνωση προέτρεψε τις αρχές να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να σταματήσουν τη βία κατά των δημοσιογράφων και τόνισε τη σημασία της διασφάλισης της ασφάλειας όσων ενημερώνουν το κοινό.

Ομοίως, η Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων – ANP εξέδωσε δήλωση, ζητώντας διεξοδική έρευνα. «Η ANP απαιτεί από την αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές να διεξαγάγουν ενδελεχή έρευνα για να προσδιορίσουν το κίνητρο αυτού του εγκλήματος που βύθισε τον δημοσιογραφικό κόσμο της χώρας σε πένθος, καθώς και να εντοπίσουν τόσο τους δράστες όσο και τους εντολείς», δήλωσε η οργάνωση.

Η απώλεια του Νούνιεζ, γνωστού για το έργο του στη διάδοση ειδήσεων και καταγγελιών πολιτών, είχε βαθιά επίδραση στην τοπική δημοσιογραφική κοινότητα. Γείτονες και συνάδελφοι υπογράμμισαν την αφοσίωσή του και την ενεργή παρουσία του στην περιοχή.

Επιπλέον, ο Νομαρχιακός Δήμος Πακασμάγιο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε δήλωση που απευθύνθηκε στην οικογένεια του δημοσιογράφου και στην ομάδα του Kamila Noticias.