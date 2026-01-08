Ο ημερήσιος αριθμός δολοφονιών στο Μεξικό μειώθηκε κατά 40% υπό την ηγεσία της Σεϊνμπάουμ

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, ανακοίνωσε σημαντική μείωση των δολοφονιών στη χώρα από την ανάληψη των καθηκόντων της τον Οκτώβριο του 2024. Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν μείωση σχεδόν 40% στο ποσοστό ανθρωποκτονιών, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως η χαμηλότερη τιμή από το 2016.

Ο μέσος όρος των δολοφονιών ανά ημέρα τον Δεκέμβριο του 2025 μειώθηκε σε 52,4, σε σύγκριση με 86,9 τον Σεπτέμβριο του 2024, σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Δημόσιας Ασφάλειας του Μεξικού. Η πρόεδρος Σέινμπαουμ τόνισε ότι τα στοιχεία αποδεικνύουν την επιτυχία της στρατηγικής ασφάλειας της κυβέρνησης, η οποία βασίζεται στη στενή συνεργασία μεταξύ ομοσπονδιακών αξιωματούχων και κυβερνητών των πολιτειών.

Eπικρίσεις από το εξωτερικό και την αντιπολίτευση

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο έντονης πίεσης από την κυβέρνηση Τραμπ για καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών με πιο σκληρά μέτρα.

Παράλληλα, η αντιπολίτευση στο Μεξικό συνεχίζει να ασκεί κριτική, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν κάνει αρκετά για την προστασία των πολιτών και την αντιμετώπιση της ανασφάλειας.

10 people were killed, at least 29 people were injured: in #Mexico, right on the streets, fighting takes place between drug cartels and the local army – Al Jazeera

The shootings began after the police detained the drug lord Ovidio Guzmán Lopez, the son of the «El Chapo», pic.twitter.com/a2BrPqW00x — Feher_Junior (@Feher_Junior) January 6, 2023

Στατιστικά για το 2025

Για ολόκληρο το 2025, το εθνικό ποσοστό δολοφονιών ανά 100.000 κατοίκους ανήλθε σε 17,5, η χαμηλότερη τιμή από το 2015.

Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από το Εθνικό Σύστημα Δημόσιας Ασφάλειας και συνήθως αναθεωρούνται προς τα πάνω από την εθνική στατιστική υπηρεσία INEGI, η οποία συλλέγει δεδομένα από ληξιαρχεία και ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Η INEGI θεωρεί τα στοιχεία της οριστικά, αλλά τα δημοσιεύει με μεγαλύτερη χρονική καθυστέρηση.

Ωστόσο, παρά τη μείωση των δολοφονιών, η θανατηφόρα βία παραμένει πρόκληση για την κυβέρνηση, καθώς τα εγκλήματα συγκεντρώνονται σε λίγες πολιτείες. Επτά από τις 32 πολιτείες αντιπροσωπεύουν λίγο περισσότερο από το 50% των ανθρωποκτονιών, με τις πολιτείες Γουαναχουάτο, Σιναλόα και Μπάχα Καλιφόρνια να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.

Η αντιπολίτευση επισημαίνει επίσης ότι οι πολιτικοί παραμένουν σε κίνδυνο, με 56 δολοφονίες το 2025, μεταξύ των οποίων επτά δήμαρχοι. Επιπλέον, οι αναγκαστικές εξαφανίσεις έχουν αυξηθεί, με ρεκόρ 14.765 εξαφανισμένων προσώπων κατά το πρώτο έτος της θητείας της Σέινμπαουμ, αύξηση 16% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

The massacres of Mexico’s narco-government in two photos. Families are asked to identify the clothes or shoes of their relatives killed by the cartels; this is pure and simple terrorism. The Mexican government is part of the cartels, DEA and CIA have the evidence. ¡HELP!… pic.twitter.com/KKlt2fO9gr — Eduardo Urbano Merino (@LaloUrbanoM) March 13, 2025

Αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια στο Μεξικό

Αναλυτές και πολιτικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη για ισχυρές τοπικές αστυνομικές δυνάμεις, με πόρους και υποστήριξη από την κεντρική κυβέρνηση. Όπως δήλωσε ο γερουσιαστής Μάριο Βάγκουεζ του κόμματος PAN:

«Το Μεξικό χρειάζεται πραγματική ασφάλεια, όχι μόνο λόγια».

Η πρόκληση παραμένει η δημιουργία μιας αποτελεσματικής στρατηγικής που θα αντιμετωπίζει τόσο τις δολοφονίες όσο και τις εξαφανίσεις, εξασφαλίζοντας την προστασία των πολιτών σε όλες τις πολιτείες.