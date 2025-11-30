Επτά νεκροί και τραυματίες σε επίθεση σε μπαρ στο Μεξικό με πολεμικά τυφέκια

Τουλάχιστον επτά άτομα σκοτώθηκαν και πέντε άλλα τραυματίστηκαν σοβαρά το Σάββατο 29 Νοεμβρίου σε ένοπλη επίθεση σε ένα μπαρ στην πόλη Τούλα στην Πολιτεία Χιντάλγκο στο Μεξικό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Μια αναφορά της δημοτικής αστυνομίας ανέφερε ότι τέσσερα από τα θύματα σκοτώθηκαν επί τόπου και άλλα τρία ενώ λάμβαναν ιατρική περίθαλψη για τα τραύματά τους από την ένοπλη επίθεση, ένα ασυνήθιστο γεγονός σε αυτή την περιοχή του κεντρικού Μεξικού.

Τα γεγονότα συνέβησαν νωρίς το πρωί, όταν μια ομάδα τουλάχιστον επτά δραστών έφτασε στο κατάστημα, που βρίσκεται στην περιοχή Ελ Γιάνο και πυροβόλησε με τουφέκια R-15 όσους βρίσκονταν στον χώρο. Μετά την επίθεση, οργανώθηκε επιχείρηση αναζήτησης και ξεκίνησαν οι αντίστοιχες έρευνες για τη συμπλήρωση του φακέλου της έρευνας.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας της πολιτείας, με επικεφαλής την κυβέρνηση του Χιντάλγκο, συμφώνησε να αναλάβει δράση για τη σύλληψη των υπευθύνων και να ενισχύσει την αστυνομική επιτήρηση στην περιοχή.

Χρησιμοποιήθηκαν πολεμικά τυφέκια εφόδου στο μπαρ στο Μεξικό

Αυτή η περιοχή στο νότιο τμήμα της πολιτείας Χιντάλγκο έχει αναγνωριστεί ως σημείο διαμάχης μεταξύ δύο εγκληματικών ομάδων που επιδιώκουν τον έλεγχο της κλοπής υδρογονανθράκων, της διακίνησης ναρκωτικών, της είσπραξης προστασίας και των εκβιασμών, θέματα που αποτελούν μέρος της τρέχουσας έρευνας.

Οι πολιτειακές αρχές ανακοίνωσαν ότι «σε απάντηση στα γεγονότα που συνέβησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο μπαρ «La Resaka», όπου έπεσαν πυροβολισμοί, το υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας συνεδρίασε με σκοπό την ανάληψη δράσεων που θα οδηγήσουν στη σύλληψη των φερόμενων δραστών, συμφωνώντας, μεταξύ άλλων, να ενισχύσει την αστυνομική επιτήρηση στην περιοχή».

Ανεπίσημα, είναι γνωστό ότι μεταξύ των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην ένοπλη επίθεση ήταν έξι άνδρες και μία γυναίκα που βρίσκονταν μέσα στο μπαρ. Οι δράστες αποπειράθηκαν να το κάψουν μετά την επίθεση. Στην περιοχή βρέθηκαν δεκάδες κάλυκες από όπλα μεγάλης ισχύος.