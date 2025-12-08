Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν προχθές Σάββατο όταν ανατινάχτηκε όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικές ύλες μπροστά στο αρχηγείο της αστυνομίας σε πόλη στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο δυτικό Μεξικό, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Explota un coche bomba y varios drones lanzaron explosivos en Coahuayana, MIchoacán

Atacan a policía Comunitaria de #Coahuayana y dejan un muerto y 10 lesionados

Mientras tanto el #NarcoFest a todo lo que da.

Van muy bien con su #PlanParicutín #PlanMichoacán pic.twitter.com/A6wVOyRgLo — Tipitapas (@Tipitapas) December 6, 2025

Στην πολιτεία Μιτσοακάν εξάλλου οι δολοφονίες τον Οκτώβριο δημοφιλούς δημάρχου και τοπικού επιχειρηματία πυροδότησαν ογκώδεις διαδηλώσεις κι εξώθησαν την πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ να ανακοινώσει σχέδιο για την αποκατάσταση της ασφάλειας, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκαν εκεί στοιχεία του στρατού.

Οι επιθέσεις με εκρηκτικά έχουν αυξηθεί κατακόρυφα στο Μεξικό

Η έκρηξη έγινε λίγο πριν από το μεσημέρι (σ.σ. τοπική ώρα· 20:00 ώρα Ελλάδας) μπροστά στην έδρα της αστυνομίας στον δήμο Κοαουαγιάνα, στις ακτές της χώρας στον Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με τη γενική εισαγγελία του Μεξικού, που ανέλαβε να διενεργήσει την έρευνα.

﻿<br />

Τρεις από τους πέντε ανθρώπους οι οποίοι σκοτώθηκαν ήταν αστυνομικοί, σύμφωνα με την πολιτειακή εισαγγελία.

Οι επιθέσεις με τη χρήση αυτοκινήτων παγιδευμένων με εκρηκτικά είναι μάλλον σπάνιες στο Μεξικό σύμφωνα με το ΑΠΕ. Ωστόσο, τον Οκτώβριο, ενέργεια της ίδιας φύσης καταγράφτηκε στη γειτονική πολιτεία Γουαναχουάτο, όπου τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί.

Τρία ισχυρά καρτέλ και άλλες συμμορίες δρουν στο Μιτσοακάν

Η κοινοτική αστυνομία, η οποία περιπολεί σε διάφορες αγροτικές κοινότητες, είναι ένα κατάλοιπο των πολιτικών δυνάμεων αυτοάμυνας που πήραν τα όπλα πριν από περισσότερο από μια δεκαετία για να υπερασπιστούν τις κοινότητες από τα καρτέλ ναρκωτικών και στη συνέχεια νομιμοποιήθηκαν από το κράτος, όπως αναφέρει το Associated Press.

Τουλάχιστον τρία από τα έξι καρτέλ ναρκωτικών που οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν ως τρομοκρατικές οργανώσεις — Jalisco New Generation, United Cartels και The New Michoacan Family — δραστηριοποιούνται εδώ, εκτός από μια σειρά εγχώριων ένοπλων ομάδων, μερικές από τις οποίες υποστηρίζονται από το καρτέλ Sinaloa.

Εκρηκτικά που ρίχνονται από drones, θάβονται ως νάρκες ή τοποθετούνται κατά μήκος των οδών χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην πολιτεία.

Πέρυσι, κατασχέθηκαν περίπου 3.000 εκρηκτικοί μηχανισμοί στην πολιτεία, σε σύγκριση με μόλις 160 το 2022. Μέχρι στιγμής φέτος, έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 2.000 εκρηκτικοί μηχανισμοί, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφαλείας της πολιτείας.