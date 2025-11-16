Διαμαρτυρίες εναντίον της διαφθοράς μετά τη δολοφονία του Δημάρχου του Μιτσοακάν Κάρλος Μάνζο έχουν ξεσπάσει σε όλο το Μεξικό με τα περισσότερα επεισόδια να συμβαίνουν στην Πόλη του Μεξικού και το Εθνικό Παλάτι, δηλαδή το προεδρικό μέγαρο.

#BREAKING: Anti-government Generation Z protesters breach wall around Mexico City’s National Palace (Palacio Nacional) in Zócalo, sparking clashes with security forces — El Universal https://t.co/AcVBNqj5Yv pic.twitter.com/KebSYVBRL3 — Rapid Report (@RapidReport2025) November 15, 2025

Στη Μορέλια, η αστυνομία εναντίον των ταραχών φρουρεί το Κυβερνητικό Παλάτι, προετοιμαζόμενη για την άφιξη των πλήθους. Στην Πόλη του Μεξικού, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Ζόκαλο δίπλα στο Εθνικό Παλάτι, όπου οι δυνάμεις ήταν ήδη σε θέση να διαχειριστούν το πλήθος.

<br />

Μικρές συγκρούσεις ξέσπασαν κατά την άφιξη, με τους διαδηλωτές να προσπαθούν να γκρεμίσουν τα οχυρωμένα μεταλλικά φράγματα που περιβάλλουν το παλάτι. Κάτι που κατάφεραν λίγες ώρες αργότερα.

Protests demanding justice for slain Mayor Carlos Manzo are sweeping Mexico. In Morelia, riot police stand guard at the Government Palace, bracing for arriving crowds. In Mexico City, demonstrators converged on the Zócalo beside the National Palace, where forces were already in… pic.twitter.com/XDlaj9LT34 — Cartel Watch (@CartelWatchNet) November 15, 2025

Το Μεξικό, τα καρτέλ και ο «εξωτερικός εχθρός»

Μια έκκληση που ξεκίνησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μια πορεία νέων της Gen Ζ το Σάββατο έχει αποκτήσει δυναμική στο Μεξικό, με τους διοργανωτές να προτρέπουν σε διαδηλώσεις σε περισσότερες από 50 πόλεις σε όλη τη χώρα.

Το κίνημα, που παρουσιάζεται ως μια έκφραση των νέων ενάντια στην ανασφάλεια, τη διαφθορά και την ατιμωρησία, έχει προωθηθεί μέσω βίντεο, hashtag και μηνυμάτων που διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κυβέρνηση του Μεξικού, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η πορεία δεν είναι αυθόρμητη. Οι αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι υποκινείται από πολιτικούς παράγοντες και υποστηρίζεται από φερόμενη εξωτερική χρηματοδότηση.

Protests have been reported across Mexico due to the assassination of Carlos Manzo. pic.twitter.com/qJD2QgfcbA — Cartel Watch (@CartelWatchNet) November 15, 2025

Για πληρωμένη ψηφιακή εκστρατεία κάνει λόγο η πρόεδρος

Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε ότι η πρόσκληση για τη διαδήλωση υποστηρίζεται από μια πληρωμένη ψηφιακή εκστρατεία εναντίον της, η οποία, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, υποστηρίζεται από δίκτυα παραπληροφόρησης, αυτοματοποιημένους λογαριασμούς και πολιτικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες της αντιπολίτευσης.

🚨#AlertaADN En el Zócalo, policías agreden a los reporteros de Azteca Noticias, Ricardo Torres y Antonio Huitzil que realizaban su trabajo durante la #MarchaNacional de la Generación Z frente a Palacio Nacional‼ pic.twitter.com/KROwKoegal — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 15, 2025

Η Σέινμπαουμ δήλωσε ότι η εκστρατεία προώθησης της διαδήλωσης κόστισε περίπου 5,3 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση της κινητοποίησης μέσω bots και συντονισμένου περιεχομένου, όπως μετέφερε αμερικανικό μέσο.

Άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι κατονόμασαν συγκεκριμένα άτομα: ο δισεκατομμυριούχος Ρικάρντο Σαλίνας Πλιέγκο, ο πρώην πρόεδρος Βιθέντε Φοξ και ο επιχειρηματίας Κλάουντιο Χ. Γκονζάλες είναι μεταξύ των βασικών υποστηρικτών της πορείας, σύμφωνα με ανάλυση της Infodemia, μιας επίσημης υπηρεσίας επαλήθευσης γεγονότων που έχει ως αποστολή την καταπολέμηση των λεγόμενων «ψευδών ειδήσεων» που στοχεύουν την κυβέρνηση.