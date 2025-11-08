Σε συναγερμό η συνοριοφυλακή σε ΗΠΑ και Μεξικό μετά από πυροβολισμούς προς τις Ηνωμένες Πολιτείες

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι οι φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης προσπαθούσαν να εισέλθουν παράνομα στο έδαφος των ΗΠΑ από το Μεξικό, όταν έγιναν αντιληπτοί. Σύμφωνα με πηγές της Δημοτικής Γραμματείας Δημόσιας Ασφάλειας (SSPM), υπεύθυνοι για την σύγκρουση ήταν άτομα που προσπαθούσαν να εισέλθουν παράνομα στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής πραγματοποιήθηκε έντονη κινητοποίηση της αστυνομίας στα σύνορα μεταξύ της Πόλης του Χουάρεζ, της Τσιουάουα στο Μεξικό και του Ελ Πάσο στο Τέξας των ΗΠΑ, μετά από αναφορές για ένοπλες επιθέσεις εναντίον υπαλλήλων της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των Ηνωμένων Πολιτειών (CBP).

Μετά την επίθεση, πράκτορες της Δημοτικής Αστυνομίας, του Μεξικανικού Στρατού και της Εθνικής Φρουράς αναπτύχθηκαν σε διάφορα σημεία κατά μήκος των συνόρων, ενώ από την πλευρά των ΗΠΑ η CBP ενεργοποίησε ενισχυμένα πρωτόκολλα ασφαλείας με περιπολίες από ξηρά και αέρα, όπως αποκαλύπτει το Telesur.

Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκαν συλλήψεις, ενώ από την πλευρά του Μεξικού η αστυνομία ζήτησε ένταλμα έρευνας για να εισέλθει σε μια κατοικία όπου φέρεται να κρύβονταν οι δράστες.

Μεγάλη η ένταση στα σύνορα Μεξικό – ΗΠΑ

Το περιστατικό συμβαίνει εν μέσω εντάσεων στα σύνορα, που χαρακτηρίζονται από πρόσφατες προειδοποιήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για πιθανή αύξηση της βίας στην περιοχή, καθώς και από αυξημένες επιχειρήσεις και από τις δύο κυβερνήσεις για τον περιορισμό της διακίνησης ανθρώπων και ναρκωτικών, με την παρουσία ελικοπτέρων και τακτικών οχημάτων στο τείχος που χωρίζει τις δύο χώρες.

Τις προηγούμενες εβδομάδες, υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις και καταδιώξεις που συνδέονται με τη διακίνηση μεταναστών, καθώς και μια περίπτωση στην οποία αναφέρθηκε πυροβολισμός από την αμερικανική πλευρά, η οποία εξακολουθεί να διερευνάται.

Σχετική έκθεση του ΟΗΕ δείχνει απελάσεις χωρίς ουσιαστικό έλεγχο περιπτώσεων ασύλου

Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία των Μεταναστών Εργαζομένων παρουσίασε την Πέμπτη την τέταρτη περιοδική έκθεσή της για το Μεξικό, στην οποία αναγνώρισε τις νομοθετικές και θεσμικές προσπάθειες της χώρας και διατύπωσε συστάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών.

Παρά την πρόοδο αυτή, η Επιτροπή, ένα όργανο του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ , εντόπισε μια σειρά ανησυχητικών ζητημάτων, προειδοποιώντας ότι αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν «την εξωτερική ανάθεση του ελέγχου των συνόρων από τις αρχές των ΗΠΑ, την εξωτερική ανάθεση των διεθνών υποχρεώσεών τους σε θέματα ασύλου και άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η Επιτροπή προειδοποίησε επίσης για τις «συστηματικές πρακτικές επιστροφής στο Μεξικό, στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, υπηκόων τρίτων χωρών», εξηγώντας ότι τα άτομα αυτά βρίσκονται σε κατάσταση μεγάλης ευαλωτότητας και υφίστανται διάφορες μορφές βίας και παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους.

Αναφέρθηκε επίσης στις απελάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες αεροπορικώς, που γίνονται ανεκτές από το Μεξικό, προς το μεξικανικό κράτος της Τσιάπας, Μεξικανών και αλλοδαπών, οι οποίοι δεν λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες ή θεσμική υποστήριξη, με αποτέλεσμα να εκτίθενται σε κινδύνους βίας, εμπορίας ή εκμετάλλευσης.