Ο δήμαρχος μεξικανικής μεγαλούπολης δολοφονήθηκε από ενόπλους προχθές Σάββατο, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά), όπου η βία των συμμοριών αποτελεί γάγγραινα, ανακοίνωσαν οι αρχές (φωτογραφία από το Χ, επάνω, αμέσως μετά την ένοπλη επίθεση στον χώρο της εκδήλωσης).

Το θύμα ήταν ο Κάρλος Μάνσο, ο δήμαρχος της Ουρουαπάν, πόλης κάπου 350.000 κατοίκων σε αγροτική περιοχή, γνωστή για τα αβοκάντο της – η παραγωγή της κατά κύριο λόγο εξάγεται στις ΗΠΑ –, καθώς και άλλα φρούτα, όπως το κίτρο.

Ο δήμαρχος δολοφονήθηκε από ενόπλους κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης

Porque fallecio el alcalde de Uruapan Carlos Manzo tras ataque directo.

El alcalde pidió ayuda a la federación todo el tiempo para luchar contra el crimen, pero nunca lo ayudó la #4T.

En México los buenos perecen y los malos prevalecen país de KGADA.

💩… pic.twitter.com/QdF7aWj9ES — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) November 2, 2025

«Κατόπιν επίθεσης που διαπράχθηκε (σ.σ. προχθές Σάββατο) το απόγευμα στο κέντρο της Ουρουαπάν, στη Μιτσοακάν, όπου δυστυχώς έχασε τη ζωή του ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κάρλος Μάνσο, δυο πρόσωπα που εμπλέκονται στο συμβάν συνελήφθησαν κι ένας από τους δράστες έχασε τη ζωή του», ανέφερε μέσω X η γραμματεία (το υπουργείο) Ασφάλειας και Προστασίας των Πολιτών.

Η πολιτεία Μιτσοακάν μαστίζεται για δεκαετίες από τη βία συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος, που επιδίδονται ιδίως στην εκβίαση αγροτών για την απόσπαση χρημάτων.

Δεύτερη δολοφονία…

Εκεί δρουν κυρίως τα ισχυρά καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ) και Νέα Οικογένεια της Μιτσοακάν (ΚΝΟΜ), που νωρίτερα φέτος εγγράφηκαν στη μαύρη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ya basta, Presidenta: Asesinan a Carlos Manzo, alcalde Uruapan, Michoacán. Ya había inaugurado encendido de velas y se retiró de la plaza. Después regresó para tomarse fotos con niños con disfraces por #NocheDeMuertos. En ese momento fue atacado a balazos. Hay 2 detenidos. pic.twitter.com/qbrH4CzXfR — DiarioNoticiasWeb.Org (@DiarioNoticiaI) November 2, 2025

Η δολοφονία του αιρετού ακολούθησε εκείνη, μερικά εικοσιτετράωρα νωρίτερα, του Μπερνάρντο Μπράβο, μεγάλου παραγωγού κίτρου στη Μιτσοακάν, επίσης από οπλοφόρο.

Είχε καταγγείλει επανειλημμένα απόπειρες εκβίασης σε βάρος της επιχείρησής του.

Πηγή: ΑΠΕ