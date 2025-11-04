Μέλη των δυνάμεων ασφαλείας στη μεξικανική πολιτεία Σιναλόα, στις ακτές στον Ειρηνικό, απέκρουσαν επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα ενόπλων χθες περίπου 45 λεπτά μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) και στο επεισόδιο σκοτώθηκαν 13 δράστες, ανακοίνωσε ο υπουργός Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους μέσω X (φωτογραφία στο Χ, επάνω, από την επιχείρηση της δυνάμεων ασφαλείας).

13 κακοποιοί σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας σε ανταλλαγή πυρών με ομάδα ενόπλων

#ULTIMAHORA

🚨 PULVERIZAN A 13 SICARIOS EN GUASAVE, SINALOA que se ocultaban debajo de un puente Nuestras fuerzas federales también detuvieron a 4 delincuentes más y liberaron a 9 personas que estaban secuestradas. ADIÓS CUCARACHAS… pic.twitter.com/BJeQFreg7N — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) November 4, 2025

Σύμφωνα με τον υπουργό Χάρφους, άλλα τέσσερα πρόσωπα τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ απελευθερώθηκαν 9 πολίτες που είχαν απαχθεί.

Siendo aprox. 12:45 hrs, en patrullajes en La Brecha, Guasave, Sinaloa, personal operativo del @GabSeguridadMX fue agredido por un grupo armado oculto bajo un puente. La respuesta inmediata permitió lo siguiente:

• 13 agresores perdieron la vida

• 4 detenidos

• 9 personas… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 4, 2025

Μαίνεται σύγκρουση

Στην πολιτεία Σιναλόα μαίνεται τον τελευταίο χρόνο σύγκρουση ανάμεσα σε αντίπαλες φράξιες του φερώνυμου καρτέλ των ναρκωτικών κι οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για την ανάκτηση του ελέγχου της κατάστασης.

#AlMomento ‼️ Operativo por parte del ejército mexicano, marina y policía estatal en la Brecha, Guasave Sinaloa, por enfrentamiento entre gatilleros y elementos de seguridad #Guasave #Sinaloa #NoticiasMexico #mxrealista #news pic.twitter.com/dP6jjtq8Ze — MX Realista Noticias (@MXRealistaN) November 3, 2025

Πηγή: ΑΠΕ