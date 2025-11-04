Μεξικό: 13 νεκροί σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ κακοποιών και δυνάμεων ασφαλείας στη Σιναλόα
Δεκατρία άτομα σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και ομάδας ενόπλων στη Σιναλόα του Μεξικού, όπου μαίνεται σύγκρουση ανάμεσα σε αντίπαλες φράξιες του φερώνυμου καρτέλ.
- Πέμπτη χώρα στην ΕΕ η Ελλάδα σε σχέση με τη φτώχεια – Σε κίνδυνο 1 στους 10 εργαζόμενους
- Οργή στη Γαλλία για την πώληση «sex dolls» που μοιάζουν με παιδιά από την Shein
- Ο προβληματικός πυρήνας στην ΕΕ και η εκδίκηση των…. PIGS
- Η Μεγάλη Βρετανία προμήθευσε την Ουκρανία με νέα παρτίδα πυραύλων Storm Shadow
Μέλη των δυνάμεων ασφαλείας στη μεξικανική πολιτεία Σιναλόα, στις ακτές στον Ειρηνικό, απέκρουσαν επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα ενόπλων χθες περίπου 45 λεπτά μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) και στο επεισόδιο σκοτώθηκαν 13 δράστες, ανακοίνωσε ο υπουργός Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους μέσω X (φωτογραφία στο Χ, επάνω, από την επιχείρηση της δυνάμεων ασφαλείας).
13 κακοποιοί σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας σε ανταλλαγή πυρών με ομάδα ενόπλων
#ULTIMAHORA
🚨 PULVERIZAN A 13 SICARIOS EN GUASAVE, SINALOA que se ocultaban debajo de un puente
Nuestras fuerzas federales también detuvieron a 4 delincuentes más y liberaron a 9 personas que estaban secuestradas.
ADIÓS CUCARACHAS… pic.twitter.com/BJeQFreg7N
— La Catrina Norteña (@catrina_nortena) November 4, 2025
Σύμφωνα με τον υπουργό Χάρφους, άλλα τέσσερα πρόσωπα τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ απελευθερώθηκαν 9 πολίτες που είχαν απαχθεί.
Siendo aprox. 12:45 hrs, en patrullajes en La Brecha, Guasave, Sinaloa, personal operativo del @GabSeguridadMX fue agredido por un grupo armado oculto bajo un puente. La respuesta inmediata permitió lo siguiente:
• 13 agresores perdieron la vida
• 4 detenidos
• 9 personas…
— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 4, 2025
Μαίνεται σύγκρουση
Στην πολιτεία Σιναλόα μαίνεται τον τελευταίο χρόνο σύγκρουση ανάμεσα σε αντίπαλες φράξιες του φερώνυμου καρτέλ των ναρκωτικών κι οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για την ανάκτηση του ελέγχου της κατάστασης.
#AlMomento ‼️ Operativo por parte del ejército mexicano, marina y policía estatal en la Brecha, Guasave Sinaloa, por enfrentamiento entre gatilleros y elementos de seguridad #Guasave #Sinaloa #NoticiasMexico #mxrealista #news pic.twitter.com/dP6jjtq8Ze
— MX Realista Noticias (@MXRealistaN) November 3, 2025
Πηγή: ΑΠΕ
- Σουδάν: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η «ένοχη αδιαφορία» της Δύσης
- Μεξικό: 13 νεκροί σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ κακοποιών και δυνάμεων ασφαλείας στη Σιναλόα
- Σοκ στη Χαλκίδα: 23χρονος νεκρός και ένας ακόμη νεαρός σοβαρά τραυματισμένος από επιθέσεις με μαχαίρι
- Ο Τραμπ απειλεί να κόψει τα κονδύλια για τη Νέα Υόρκη αν κερδίσει ο Μαμντάνι
- Πύργος των Κόμηδων: Υπέκυψε ο εργάτης που είχε ανασυρθεί από τα συντρίμμια του μεσαιωνικού κτίσματος
- Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 1 εκατ. ευρώ στον Παναιτωλικό για τον Κοντούρη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις