Μεξικό: Ενας 17χρονος ταυτοποιείται ως ο δράστης της δολοφονίας δημάρχου
Οι αρχές στο Μεξικό ανακοινώνουν ότι ένας 17χρονος διέπραξε τη δολοφονία του δημάρχου της Ουρουαπάν, και ειδικοί αποκαλύπτουν ότι συμμορίες εκπαιδεύουν συχνά ανηλίκους για να διαπράξουν εγκλήματα.
Ενας 17χρονος (φωτογραφία, επάνω, από το Χ) ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της φονικής επίθεσης εναντίον του Κάρλος Μάνσο, δημάρχου της μεξικανικής πόλης Ουρουαπάν, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στην πολιτεία Μιτσοακάν, το σαββατοκύριακο, έγινε σήμερα Παρασκευή γνωστό από το γραφείο του εισαγγελέα.
Ο έφηβος που ταυτοποιήθηκε ως ο δολοφόνος του δημάρχου κατανάλωνε συχνά μεθαμφεταμίνη
Οι εγκληματολογικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι ο έφηβος Βίκτορ Μάνουελ Ουμπάλντο, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά μελών των δυνάμεων ασφαλείας στο σημείο, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την επίθεση εναντίον του Μάνσο, διέπραξε τη δολοφονία. Τον Ουμπάλντο αναγνώρισαν οι συγγενείς του χθες.
Το γραφείο του εισαγγελέα της Μιτσοακάν είπε πως επιπλέον πρόσωπα εμπλέκονται στο περιστατικό.
«Είναι σημαντικό να επαναλάβουμε πως οι εγκληματολογικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στο πτώμα του Βίκτορ Μάνουελ… ήταν θετικές, επιβεβαιώνοντας την υπόθεση της φυσικής αυτουργίας», είπε ο εισαγγελέας Κάρλος Τόρες, σε ένα μήνυμα στον Τύπο, προσθέτοντας πως η ανθρωποκτονία συνδέεται πιθανόν με συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος.
Οι ίδιες εξετάσεις επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με τον Τόρες, ότι ο νεαρός άνδρας κατανάλωνε συχνά μεθαμφεταμίνη.
Οι συγγενείς του επιβεβαίωσαν πως ο Ουμπάλντο είχε φύγει από το σπίτι του μία εβδομάδα πριν την επίθεση, πρόσθεσε.
Εκπαιδεύουν ανηλίκους
Ειδικοί είπαν στο Reuters, πως εγκληματικές οργανώσεις στο Μεξικό εκπαιδεύουν και χρησιμοποιούν συχνά ανηλίκους, που προέρχονται από βίαια και παραμελημένα οικογενειακά περιβάλλοντα, για να διαπράξουν εγκλήματα.
Προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε πως ο αριθμός των ευάλωτων παιδιών στο Μεξικό, που είναι πιθανό να στρατολογηθούν από εγκληματικές οργανώσεις θα μπορούσε να φθάσει τα 200.000.
Πηγή: ΑΠΕ
