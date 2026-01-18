newspaper
Καταζητούμενος από το Top 10 του FBI συνελήφθη στο Μεξικό
Κόσμος 18 Ιανουαρίου 2026 | 03:23

Καταζητούμενος από το Top 10 του FBI συνελήφθη στο Μεξικό

Ένας καταζητούμενος για φόνο που βρίσκονταν στις λίστες των 10 πιο επικίνδυνων του FBI, συνελήφθη στο Μεξικό σε κοινή επιχείρηση των αμερικανικών και μεξικανικών αρχών.

Ένας από τους δέκα πλέον καταζητούμενους φυγόδικους της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), κατηγορούμενος για τη δολοφονία νεαρής στις ΗΠΑ το 2016, συνελήφθη από μεξικανούς στρατιωτικούς και αστυνομικούς, ανακοίνωσαν οι αρχές των δυο χωρών χθες Σάββατο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του FBI, που επιβεβαίωσε τη σύλληψή του, πρόκειται για τον Αλεχάντρο Ροσάλες Καστίγιο, 27 ετών, υπήκοο των ΗΠΑ, που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την Τσουκ Κουάν «Σάντι» Λεΐ Λάγια, νεαρή αμερικανίδα με καταγωγή από το Βιετνάμ, με την οποία εργάζονταν μαζί για κάποιο διάστημα σε εστιατόριο στη Σάρλοτ, στη Βόρεια Καρολίνα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Το FBI προσέφερε αμοιβή 250.000 δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψή του. Ο νεαρός, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί «κόκκινη ειδοποίηση» της Interpol και «ένταλμα σύλληψης με σκοπό την έκδοσή του», κατηγορείται «για φόνο πρώτου βαθμού, ένοπλη ληστεία, κλοπή αυτοκινήτου και απαγωγή», εξήγησε μέσω X ο υπουργός Ασφαλείας του Μεξικού, ο Ομάρ Γκαρσία Χάρφους.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Μεξικό Ρόναλντ Τζόνσον εξήρε μέσω X τη σύλληψη, η οποία κατ’ αυτόν «αντανακλά τα αποτελέσματα των κοινών προσπαθειών» των κυβερνήσεων των δυο χωρών. Μετά τη σύλληψή του στην πολιτεία Ιδάλγο (κεντρικά), ο Αλεχάντρο Ροσάλες Καστίγιο προσήχθη ενώπιον της εισαγγελίας.

Ο φόνος για τον οποίο κατηγορήθηκε από το FBI

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας είχε σύντομη σχέση με το θύμα, 23 ετών, και είχε δανειστεί από τη νεαρή χρήματα.Της είχε δώσει ραντεβού, υποτίθεται για αποπληρώσει το χρέος του, αλλά αντί γι’ αυτό, την απήγαγε, την ανάγκασε να κάνει ανάληψη από αυτόματο μηχάνημα τραπεζικών συναλλαγών και του δώσει τις οικονομίες της, κατόπιν την οδήγησε σε δασική έκταση, τη σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι και πέταξε το πτώμα της σε φαράγγι.

O διευθυντής του FBI Κας Πατέλ είπε πως «η σύλληψη του Αλεχάντρο Καστίγιο είναι η πέμπτη σύλληψη ενός από τους δέκα πιο καταζητούμενους φυγάδες υπό την παρούσα κυβέρνηση και το FBI από πέρυσι περισσότερες από όσες έγιναν συνολικά τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια. Αυτό δεν είναι τυχαίο».

Συμπλήρωσε ότι «όταν μια κυβέρνηση παρέχει στις αρχές επιβολής του νόμου την υποστήριξη που χρειάζονται για να εκτελέσουν την αποστολή τους, αυτές καταφέρνουν να κάνουν τη δουλειά τους όπως κανένας άλλος».

Κλείνοντας δήλωσε ότι «αυτή ήταν μια εξαιρετική δουλειά από την ομάδα μας στη Σάρλοτ, το FBI Legat Mexico, τους τοπικούς και ομοσπονδιακούς εταίρους μας, καθώς και τους εταίρους μας στο Μεξικό – και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία για να αποδώσουμε τη δικαιοσύνη που τόσο καιρό περίμενε η οικογένεια της Σάντι Λι Λε».

inStream - Ροή Ειδήσεων
