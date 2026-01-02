ΗΠΑ: Το FBI λέει ότι απέτρεψε σχέδιο επίθεσης την Πρωτοχρονιά εμπνευσμένο από το ISIS

Το FBI δήλωσε ότι απέτρεψε σχέδιο επίθεσης την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στη Βόρεια Καρολίνα, συλλαμβάνοντας έναν 18χρονο άνδρα. Ο ύποπτος φέρεται ότι είχε στόχο ένα παντοπωλείο και ένα εστιατόριο fast food και, σύμφωνα με τις αρχές, είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

Ο 18χρονος Κρίστιαν Στάρντιβαντ είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας παροχής υλικής υποστήριξης σε μια ξένη τρομοκρατική οργάνωση. Φέρεται ότι μοιράστηκε τα σχέδια για την επίθεση με έναν μυστικό πράκτορα του FBI που παρίστανε τον υποστηρικτή του Ισλαμικού Κράτους.

Συνελήφθη την Τετάρτη και παρέμεινε υπό κράτηση μετά την εμφάνισή του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ την Παρασκευή. Η επόμενη ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις 7 Ιανουαρίου.

Το σχέδιο προέβλεπε ότι η επίθεση θα γινόταν έναν χρόνο μετά τη δολοφονία 14 ανθρώπων στη Νέα Ορλεάνη από Αμερικανό πολίτη και βετεράνο του στρατού, που διακήρυττε την υποστήριξή του στο ISIS στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Βρέθηκε μανιφέστο

Το FBI ανακοίνωσε επίσης ότι από την έρευνα στο σπίτι και το τηλέφωνο του Στάρντιβαντ αποκαλύφθηκε ένα «μανιφέστο». Σε αυτό περιγράφονταν λεπτομερώς σχέδια για μια επίθεση με μαχαίρια και σφυρί. «Ήταν πρόθυμος να θυσιαστεί», δήλωσε ειδικός πράκτορας του FBI.

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας στη δυτική Βόρεια Καρολίνα δήλωσε ότι η σχεδιαζόμενη επίθεση στόχευε «μέρη στα οποία πηγαίνουμε κάθε μέρα και δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να μας συμβεί κάτι κακό».

Το FBI είχε θέσει σε συνεχή παρακολούθηση τον ύποπτο από πριν από τα Χριστούγεννα, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι θα πραγματοποιούσε την επίθεση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Και διαβεβαίωσε ότι θα τον είχαν συλλάβει νωρίτερα, αν έφευγε από το σπίτι του.

Εάν καταδικαστεί, ο Στάρντιβαντ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών.