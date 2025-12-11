newspaper
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους πολλά ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου στις ΗΠΑ – Λίστα με εχθρούς του έθνους καταρτίζει το FBI
Κόσμος 11 Δεκεμβρίου 2025 | 18:07

Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου στις ΗΠΑ – Λίστα με εχθρούς του έθνους καταρτίζει το FBI

Έγγραφο που αποκαλύφθηκε στις ΗΠΑ δείχνει πως η αμερικανική δημοκρατία μπαίνει ξανά στο στόχαστρο του FBI θυμίζοντας εποχές που η διαφωνία ήταν αδίκημα

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Spotlight

Για μήνες, τα μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ πίστευαν ότι η προεδρική οδηγία NSPM-7 τον περασμένο Σεπτέμβρη ως απάντηση στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ήταν μια «τραμπική» υπερβολή. Δυστυχώς, όμως με υπόμνημά της η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι διατάζει πράγματι το FBI να «καταρτίσει μια λίστα ομάδων ή φορέων που εμπλέκονται σε πράξεις οι οποίες ενδέχεται να συνιστούν εγχώρια τρομοκρατία». Το ποιοί όμως θα θεωρηθούν τρομοκράτες ανοίγει τον ασκό του Αιόλου.

Υπενθυμίζεται ότι η NSPM-7 υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο, σε μεγάλο βαθμό ως απάντηση στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, με τη λογική ότι ακραίες τρομοκρατικές αριστερές οργανώσεις απειλούν τη δημοκρατία στις ΗΠΑ.

Έτσι στις 4 Δεκεμβρίου η γενική αυτή στρατηγική απόφαση της NSPM-7 έγινε πράξη, καθώς υπόμνημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αποκάλυψε ο ανεξάρτητος Αμερικανός δημοσιογράφος Κεν Κλίπενσταϊν, δείχνει ότι η Μπόντι έδωσε εντολή στο FBI να δημιουργήσει «ένα σύστημα χρηματικών αμοιβών» για όσους καταδίδουνε άτομα που προωθούν τέτοια εγκλήματα σκέψης, και να «δημιουργήσει συνεργάτες» που θα παρέχουν πληροφορίες και τελικά θα καταθέτουν εναντίον άλλων μελών ομάδων με αυτές τις επικίνδυνες ιδέες.

Ποιες είναι αυτές οι ιδέες και ενέργειες;

«Ιδιαίτερα επικίνδυνες είναι εκείνες οι πράξεις που διαπράττονται από βίαιες εξτρεμιστικές ομάδες και απειλούν τόσο την ασφάλεια των πολιτών όσο και την ικανότητα της χώρας μας να αυτοκυβερνάται» αναφέρεται στο υπόμνημα.

«Αυτοί οι εγχώριοι τρομοκράτες χρησιμοποιούν τη βία ή την απειλή βίας για να προωθήσουν πολιτικές και κοινωνικές ατζέντες, συμπεριλαμβανομένης της αντίθεσης προς την επιβολή του νόμου και της μεταναστευτικής πολιτικής· ακραίων απόψεων υπέρ της μαζικής μετανάστευσης και των ανοικτών συνόρων· προσκόλλησης στη ριζοσπαστική ιδεολογία περί φύλου, στον αντιαμερικανισμό, στον αντι-καπιταλισμό ή στον αντι-χριστιανισμό· υποστήριξης της ανατροπής της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών· εχθρότητας προς τις παραδοσιακές απόψεις για την οικογένεια, τη θρησκεία και την ηθική· καθώς και της υιοθέτησης της βίας για την επίτευξη πολιτικών αποτελεσμάτων, όπως οι πολιτικές δολοφονίες».

Αυτές οι ατζέντες και ιδεολογικά πλαίσια απαιτούν ισχυρή αντίδραση, προστίθεται στο έγγραφο ζητώντας από τις Ομάδες Κοινής Αντιτρομοκρατίας (JTTFs) να δώσουν προτεραιότητα στη διερεύνηση τέτοιων συμπεριφορών».

Ποινικοποίηση της διαφωνίας

«Αυτή είναι η εφαρμογή της δηλωμένης πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ για ποινικοποίηση της διαφωνίας—με τα λόγια του διατάγματος NSPM-7, την απαγόρευση «οργανωμένων εκστρατειών… ριζοσπαστικοποίησης… που έχουν σχεδιαστεί για να… αλλάξουν ή να κατευθύνουν πολιτικά αποτελέσματα»—και ως τέτοια αποτελεί ένα ακόμη τεράστιο βήμα προς τον αυταρχισμό» σχολιάζει το έγκριτο Fair.

Προκαλεί μάλιστα εντύπωση ότι τα μεγάλα ΜΜΕ φαίνεται να έχουν αγνοήσει ή να υποβαθμίσει τις συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης για τη δημοκρατία στις ΗΠΑ. Από τα μεγάλα μέσα, μόνο το The Hill, ένας εξειδικευμένος οργανισμός που απευθύνεται σε προσωπικό του Κογκρέσου και λομπίστες, απέδωσε το μέγεθος της εντολής.

«Το υπόμνημα της Μπόντι θα μπορούσε να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για διώξεις εναντίον σειράς προοδευτικών οργανώσεων και μη κερδοσκοπικών φορέων που η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει—χωρίς αποδείξεις—ότι έχουν σχέσεις με εξτρεμιστές.»

Η Rebecca Beitsch του The Hill παρέθεσε τον Andrew Bataj από την οργάνωση Whistleblower Aid: «Αυτό το υπόμνημα επιδιώκει ρητά να επαναπροσδιορίσει την πολιτική διαφωνία εναντίον του προέδρου ως εγχώρια τρομοκρατία».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πιερρακάκης: Νέος πρόεδρος του Eurogroup

Πιερρακάκης: Νέος πρόεδρος του Eurogroup

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Αργής καύσης» η άνοδος στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Αργής καύσης» η άνοδος στην αγορά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στρασβούργο: Ο 11χρονος από την Ουκρανία που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λυγίσει
Κόσμος 11.12.25

Στρασβούργο: Ο 11χρονος από την Ουκρανία που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λυγίσει

Τα λόγια του 11χρονου, κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης ντοκιμαντέρ για τα παιδιά στην Ουκρανία λύγισαν τον μεταφραστή, καθώς και πολλούς από το κοινό που τον άκουγαν

Σύνταξη
Οργή Αλμπανέζε για Γάζα: «Τιμωρούν εμένα και στρώνουν κόκκινο χαλί σε εγκληματίες»
Δαυίδ Vs Γολιάθ 11.12.25

Οργή Αλμπανέζε για Γάζα: «Τιμωρούν εμένα και στρώνουν κόκκινο χαλί σε εγκληματίες»

Η νομικός που έγινε σύμβολο της παγκόσμιας νομικής αντίστασης στα ισραηλινά εγκλήματα στη Γάζα, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, μιλάει για το ειρηνευτικό σχέδιο «φάρσα» για τη Γάζα, καθώς και για το τι την κρατάει όρθια παρά τις διώξεις εναντίον της.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βρετανία: Τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν ένα από τα «χειρότερα σενάρια» από υπεργρίπη, προειδοποιούν οι γιατροί
Κόσμος 11.12.25

Σαρώνει η «σούπερ γρίπη» τα βρετανικά νοσοκομεία - Αύξηση κατά 55% των νοσηλειών σε μια βδομάδα

Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Αγγλίας (NHS England) ανακοίνωσε ότι ένας μέσος όρος 2.660 ασθενών νοσηλεύονταν με γρίπη την περασμένη εβδομάδα, που είναι το υψηλότερο επίπεδο γι’ αυτήν την περίοδο του χρόνου,

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο – Τι θα απαντήσει στο σχέδιο «αλά Κορέα» του Τραμπ
Κόσμος 11.12.25

Το σχέδιο «Κορέα» των ΗΠΑ στην Ουκρανία - Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στην Ουκρανία που οι ΗΠΑ εμπνεύστηκαν από την Κορέα - Ο κρίσιμος ρόλος του Ντονμπάς για το Κίεβο και το προηγούμενο του Μινσκ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΕΣΔΑ: Ο Στάρμερ καλεί την Ευρώπη να περιορίσει τα δικαιώματα των μεταναστών για να… αντιμετωπίσει την ακροδεξιά
ΕΣΔΑ 11.12.25

Ο Στάρμερ καλεί την Ευρώπη να περιορίσει τα δικαιώματα των μεταναστών για να… αντιμετωπίσει την ακροδεξιά

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, καλεί τα μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να επιτρέψουν τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την προστασία των συνόρων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βενεζουέλα: Νυχτερινή εμφάνιση της Ματσάδο στο Οσλο – Η επιτροπή Νόμπελ καλεί τον Μαδούρο να «αποσυρθεί»
Νορβηγία 11.12.25

Η Ματσάδο εμφανίζεται στο Οσλο και η επιτροπή Νόμπελ παρεμβαίνει... πολιτικά

Σε απροκάλυπτη πολιτική παρέμβαση προχώρησε η επιτροπή Νόμπελ, ζητώντας από τον Μαδούρο να «αποσυρθεί», καθώς η αντιπολιτευόμενη Ματσάδο φωτογραφιζόταν τη νύχτα στο Οσλο.

Σύνταξη
Καραϊβική: «Πολύ ανήσυχη» η κυβέρνηση της Ουρουγουάης για την κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή
Επιθυμεί κατευνασμό 11.12.25

«Πολύ ανήσυχη» η Ουρουγουάη για την κλιμάκωση των εντάσεων στην Καραϊβική

Κατευνασμό των εντάσεων στην Καραϊβική «με όλα τα μέσα» θέλει να δει η κυβέρνηση της Ουρουγουάης, η οποία δηλώνει «πολύ ανήσυχη» για την έκρυθμη κατάσταση στην περιοχή.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας» το ρεσάλτο των ΗΠΑ
Βενεζουέλα 11.12.25

Ρεσάλτο των ΗΠΑ: «Θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας»

Αναφερόμενη στην κατάληψη τάνκερ από τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας «καταγγέλλει σθεναρά και καταδικάζει αυτήν που αποτελεί θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χάνει τη μπάλα η εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα αλλά χωρίς σύλληψη η κατάθεση «Φραπέ» – «Δεν έχουμε αρμοδιότητα», λέει η πλειοψηφία
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Χάνει τη μπάλα η εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα αλλά χωρίς σύλληψη η κατάθεση «Φραπέ» – «Δεν έχουμε αρμοδιότητα», λέει η πλειοψηφία

Στη Δικαιοσύνη θα αποσταλεί η κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, προκειμένου οι Αρχές να αποφασίσουν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Είναι βαθιά λάθος»: Το Nemo επιστρέφει το τρόπαιο της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ
«Γενοκτονία» 11.12.25

«Είναι βαθιά λάθος»: Το Nemo επιστρέφει το τρόπαιο της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

«Η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ, σε μια περίοδο που η Ανεξάρτητη Διεθνής Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως γενοκτονία, δείχνει μια ξεκάθαρη σύγκρουση ανάμεσα στα ιδανικά της Eurovision και τις αποφάσεις που λαμβάνει η EBU»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ΚΕΔΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Παρέμβαση 11.12.25

Η ΚΕΔΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Παρέμβαση Δ. Καφαντάρη, γενικού γραμματέα της ΚΕΔΕ στο Ευρωκοινοβούλιο: «Καμία Ευρωπαϊκή Πολιτική χωρίς Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Σύνταξη
Γεωτρήσεις στη Φυλή
Επάρκεια νερού 11.12.25

Γεωτρήσεις στη Φυλή

Με γεωτρήσεις θα ποτίζονται οκτώ Πλατείες στα Άνω Λιόσια σύμφωνα με την δημοτική Αρχή.

Σύνταξη
Smart Wellness από την Technogym: Όταν η τεχνολογία συναντά την ανθρώπινη ανάγκη για ευεξία
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Smart Wellness από την Technogym: Όταν η τεχνολογία συναντά την ανθρώπινη ανάγκη για ευεξία

Η Technogym δημιουργεί ένα οικοσύστημα που βοηθά κάθε άνθρωπο να κινείται περισσότερο, να γνωρίζει καλύτερα το σώμα του, να βρίσκει κίνητρο και να πετυχαίνει στόχους

Σύνταξη
Καλά Χριστούγεννα στις κυρίες, τους κυρίους και τους Αγιοβασίληδες του μόχθου
Αίνιγμα 11.12.25

Καλά Χριστούγεννα στις κυρίες, τους κυρίους και τους Αγιοβασίληδες του μόχθου

Ο Αμερικανός φωτογράφος Λι Φρίντλαντερ κατάφερε να απαθανατίσει τα Χριστούγεννα με ρεαλισμό και καλλιτεχνική αταξία, οπότε μην περιμένετε λήψεις τύπου «αυτό θα άρεσε στον κόσμο του Instagram».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τρία χρόνια στον Ολυμπιακό έκλεισε ο Ροντινέι: Ο «πολεμιστής» που αγαπήθηκε όσο λίγοι
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Τρία χρόνια στον Ολυμπιακό έκλεισε ο Ροντινέι: Ο «πολεμιστής» που αγαπήθηκε όσο λίγοι

Τρία χρόνια παρουσίας στον Ολυμπιακό συμπλήρωσε ο Ροντινέι. Ένας ποδοσφαιριστής «πολεμιστής», που έκανε τη διαφορά εξ αρχής και που κατάφερε να δεθεί με τον σύλλογο και με την Ελλάδα όσοι λίγοι ξένοι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ανδρουλάκης: Σύγκρουση με τον Μητσοτάκη, κριτική στον Τσίπρα και στο βάθος δημοσκοπικές «βελόνες»
uncategorized 11.12.25

Ανδρουλάκης: Σύγκρουση με τον Μητσοτάκη, κριτική στον Τσίπρα και στο βάθος δημοσκοπικές «βελόνες»

Για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Απέρριψε τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ κριτική άσκησε και στον Αλέξη Τσίπρα. «Δεν έχω εξαρτήσεις», «δεν είμαι σε κανένα άρμα δεμένος» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι θα βάλει «τέρμα στην ατιμωρησία».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αλέξης Τσίπρας: Παρέμβαση για τους αγρότες – «Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες»
«Πάμε να δούμε» 11.12.25

Παρέμβαση Τσίπρα για τους αγρότες - «Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες»

Ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού που «ακουμπάει» στον πυρήνα του, το φλέγον ζήτημα των ημερών. «Έχουν δίκιο οι αγρότες που εξεγείρονται; Πάμε να δούμε».

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή» – Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για ανιψιό και επιχειρηματία
Ελλάδα 11.12.25

Φοινικούντα: «Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή» – Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για ανιψιό και επιχειρηματία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, μετά τις συλλήψεις του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιχειρηματία φίλου του.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο