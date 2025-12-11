Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου στις ΗΠΑ – Λίστα με εχθρούς του έθνους καταρτίζει το FBI

Για μήνες, τα μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ πίστευαν ότι η προεδρική οδηγία NSPM-7 τον περασμένο Σεπτέμβρη ως απάντηση στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ήταν μια «τραμπική» υπερβολή. Δυστυχώς, όμως με υπόμνημά της η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι διατάζει πράγματι το FBI να «καταρτίσει μια λίστα ομάδων ή φορέων που εμπλέκονται σε πράξεις οι οποίες ενδέχεται να συνιστούν εγχώρια τρομοκρατία». Το ποιοί όμως θα θεωρηθούν τρομοκράτες ανοίγει τον ασκό του Αιόλου.

Υπενθυμίζεται ότι η NSPM-7 υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο, σε μεγάλο βαθμό ως απάντηση στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, με τη λογική ότι ακραίες τρομοκρατικές αριστερές οργανώσεις απειλούν τη δημοκρατία στις ΗΠΑ.

Έτσι στις 4 Δεκεμβρίου η γενική αυτή στρατηγική απόφαση της NSPM-7 έγινε πράξη, καθώς υπόμνημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αποκάλυψε ο ανεξάρτητος Αμερικανός δημοσιογράφος Κεν Κλίπενσταϊν, δείχνει ότι η Μπόντι έδωσε εντολή στο FBI να δημιουργήσει «ένα σύστημα χρηματικών αμοιβών» για όσους καταδίδουνε άτομα που προωθούν τέτοια εγκλήματα σκέψης, και να «δημιουργήσει συνεργάτες» που θα παρέχουν πληροφορίες και τελικά θα καταθέτουν εναντίον άλλων μελών ομάδων με αυτές τις επικίνδυνες ιδέες.

Ποιες είναι αυτές οι ιδέες και ενέργειες;

«Ιδιαίτερα επικίνδυνες είναι εκείνες οι πράξεις που διαπράττονται από βίαιες εξτρεμιστικές ομάδες και απειλούν τόσο την ασφάλεια των πολιτών όσο και την ικανότητα της χώρας μας να αυτοκυβερνάται» αναφέρεται στο υπόμνημα.

«Αυτοί οι εγχώριοι τρομοκράτες χρησιμοποιούν τη βία ή την απειλή βίας για να προωθήσουν πολιτικές και κοινωνικές ατζέντες, συμπεριλαμβανομένης της αντίθεσης προς την επιβολή του νόμου και της μεταναστευτικής πολιτικής· ακραίων απόψεων υπέρ της μαζικής μετανάστευσης και των ανοικτών συνόρων· προσκόλλησης στη ριζοσπαστική ιδεολογία περί φύλου, στον αντιαμερικανισμό, στον αντι-καπιταλισμό ή στον αντι-χριστιανισμό· υποστήριξης της ανατροπής της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών· εχθρότητας προς τις παραδοσιακές απόψεις για την οικογένεια, τη θρησκεία και την ηθική· καθώς και της υιοθέτησης της βίας για την επίτευξη πολιτικών αποτελεσμάτων, όπως οι πολιτικές δολοφονίες».

Αυτές οι ατζέντες και ιδεολογικά πλαίσια απαιτούν ισχυρή αντίδραση, προστίθεται στο έγγραφο ζητώντας από τις Ομάδες Κοινής Αντιτρομοκρατίας (JTTFs) να δώσουν προτεραιότητα στη διερεύνηση τέτοιων συμπεριφορών».

Ποινικοποίηση της διαφωνίας

«Αυτή είναι η εφαρμογή της δηλωμένης πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ για ποινικοποίηση της διαφωνίας—με τα λόγια του διατάγματος NSPM-7, την απαγόρευση «οργανωμένων εκστρατειών… ριζοσπαστικοποίησης… που έχουν σχεδιαστεί για να… αλλάξουν ή να κατευθύνουν πολιτικά αποτελέσματα»—και ως τέτοια αποτελεί ένα ακόμη τεράστιο βήμα προς τον αυταρχισμό» σχολιάζει το έγκριτο Fair.

Προκαλεί μάλιστα εντύπωση ότι τα μεγάλα ΜΜΕ φαίνεται να έχουν αγνοήσει ή να υποβαθμίσει τις συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης για τη δημοκρατία στις ΗΠΑ. Από τα μεγάλα μέσα, μόνο το The Hill, ένας εξειδικευμένος οργανισμός που απευθύνεται σε προσωπικό του Κογκρέσου και λομπίστες, απέδωσε το μέγεθος της εντολής.

«Το υπόμνημα της Μπόντι θα μπορούσε να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για διώξεις εναντίον σειράς προοδευτικών οργανώσεων και μη κερδοσκοπικών φορέων που η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει—χωρίς αποδείξεις—ότι έχουν σχέσεις με εξτρεμιστές.»

Η Rebecca Beitsch του The Hill παρέθεσε τον Andrew Bataj από την οργάνωση Whistleblower Aid: «Αυτό το υπόμνημα επιδιώκει ρητά να επαναπροσδιορίσει την πολιτική διαφωνία εναντίον του προέδρου ως εγχώρια τρομοκρατία».