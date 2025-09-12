Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο δράστης πίστευε ότι ο ακροδεξιός ακτιβιστής διέδιδε το μίσος

Στοιχεία για τη σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον, του 22χρονου που καθ’ ομολογίαν σκότωσε τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, έδωσαν το FBI και ο κυβερνήτης της Γιούτα. Οι αμερικανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι συνελήφθη, αφότου μέλη της οικογένειάς του τον έπεισαν να παραδοθεί. Επίσης, αφήνουν να εννοηθεί ότι τα κίνητρα του δράστη ήταν πολιτικά, λόγω των ιδεών του Κερκ.

Στις 10 το βράδυ

Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο διευθυντής του FBI, Κρις Πατέλ, επιβεβαίωσε ότι ο Τάιλερ Ρόμπινσον βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Συνελήφθη στις 10 το βράδυ (τοπική ώρα) της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου.

«Γι’ αυτό το λόγο δημοσιοποιήσαμε τόσο γρήγορα την πληροφορία, τόσο δημόσια και είμαστε τόσο διαφανείς. Είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτήν τη διαφάνεια», δήλωσε ο Πατέλ, αναφερόμενος στις φωτογραφίες και το βίντεο που κοινοποίησαν οι αρχές επιβολής του νόμου στο κοινό για να βοηθήσουν στον εντοπισμό του υπόπτου.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε ότι ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο κύριος ύποπτος για την ένοπλη επίθεση και δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο ακροδεξιός ακτιβιστής δέχθηκε μια σφαίρα στον λαιμό την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση στην πανεπιστημιούπολη του Utah Valley, είπε. Στη συνέχεια εξήγησε πώς ο δράστης βρέθηκε στα χέρια των αρχών.

«Ο Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν οικογενειακό φίλο, οποίος με της σειρά του επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη της κομητείας της Ουάσιγκτον. Εκεί έδωσε την πληροφορία ότι ο Ρόμπινσον είχε ομολογήσει στην οικογένεια ή είχε υπονοήσει ότι είχε διαπράξει» τη δολοφονία, δήλωσε ο κυβερνήτης Κοξ.

Αυτές οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν στο γραφείο του σερίφη της κομητείας της Γιούτα και εξετάστηκαν από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Οι αρχές εξέτασαν λεπτομερώς τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του Πανεπιστημίου Utah Valley και είδαν τον ύποπτο να φτάνει στην πανεπιστημιούπολη το πρωί της Τετάρτης με ένα αυτοκίνητο Dodge Challenger. Φορούσε ένα απλό καφέ μπλουζάκι, ανοιχτόχρωμο σορτς, ένα μαύρο καπέλο με λευκό λογότυπο και ανοιχτόχρωμα παπούτσια.

Όταν τον συνάντησαν οι αστυνομικοί, ο ύποπτος φορούσε ρούχα «συμβατά» με αυτά που φαίνονται στο βίντεο, δήλωσε επίσης ο κυβερνήτης της Γιούτα.

Τα μηνύματα στον συγκάτοικό του

Σημαντική στη διαλεύκανση της υπόθεσης ήταν η κατάθεση του συγκάτοικου του Ρόμπινσον, ο οποίος τους έδειξε μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον ύποπτο της δολοφονίας. Τα μηνύματα είχαν ανταλλαχθεί στην εφαρμογή μηνυμάτων Discord.

Στα μηνύματα ο χρήστης «Tyler» (Τάιλερ, όπως το μικρό όνομα του υπόπτου) ανέφερε την ανάγκη να ανακτήσει ένα τουφέκι, το οποίο είχε κρύψει κάπου, να το αφήσουν σε έναν θάμνο, να παρακολουθήσουν την περιοχή, όπου είχε αφεθεί το τουφέκι και να αφήσουν το όπλο τυλιγμένο σε μια πετσέτα.

Σύμφωνα με τον Σπένσερ Κοξ, στα μηνύματα αναφερόταν ότι είχαν χαραχθεί οι σφαίρες, την ύπαρξη ενός σκόπευτρου, αλλά και για το τουφέκι που ήταν «μοναδικό».

Ο «Τάιλερ» ανέφερε επίσης ότι είχε αλλάξει ρούχα στα μηνύματα, προσθέτει ο Κοξ.

Το περιεχόμενο των μηνυμάτων, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα επιβεβαιώθηκε, καθώς οι αστυνομικοί βρήκαν ένα τουφέκι με κλείστρο τυλιγμένο σε μια σκούρα πετσέτα. Επίσης, είπε, το όπλο είχε μια βάση σκόπευσης.

Είπε επίσης ότι στους κάλυκες από σφαίρες που δεν χρησιμοποιήθηκαν υπήρχαν επιγραφές. Σύμφωνα με τον Σπένσερ Κοξ, σε κάποιες από αυτές, έγραφε: «Γεια σου φασίστα! Πιάσε!», «o bella ciao, bella ciao» και «Αν το διάβασες αυτό, είσαι ομοφυλόφιλος χαχαχα».

Είχε πολιτικοποιηθεί

Μέλος της οικογένειας του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ φέρεται ότι κατέθεσε στην αστυνομία ότι ο Ρόμπινσον «είχε πολιτικοποιηθεί περισσότερο τα τελευταία χρόνια».

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Κοξ, «το μέλος της οικογένειας αναφέρθηκε σε ένα πρόσφατο περιστατικό, σε δείπνο πριν από τις 10 Σεπτεμβρίου».

«Σε συζήτηση με άλλο μέλος της οικογένειας, ο Ρόμπινσον ανέφερε ότι ο Τσάρλι Κερκ θα ερχόταν στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Tο μέλος της οικογένειας δήλωσε επίσης ότι ο Τσάρλι Κερκ ήταν γεμάτος μίσος και διέδιδε μίσος».

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, εκτός από τις αρχές επιβολής του νόμου, το FBI και το κοινό που βοήθησε στην έρευνα, ευχαρίστησε και την οικογένεια του Τάιλερ Ρόμπινσον.

«Έπραξαν το σωστό», είπε, που τον οδήγησαν στις αρχές επιβολής του νόμου. «Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την οικογένεια του Τσάρλι Κερκ», λέει στη συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας: «Θέλω να τους σκεφτόμαστε καθώς αποδίδουμε δικαιοσύνη σε αυτήν την υπόθεση», πρόσθεσε.