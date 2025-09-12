Συνελήφθη ύποπτος για την δολοφονία του Κερκ – Τον έπεισε ο πατέρας του να παραδοθεί
Στα χέρια της αστυνομίας είναι ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο φερόμενος δράστης είναι 28-29 ετών
Σε δηλώσεις προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ενημερώθηκε για την σύλληψη υπόπτου για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, πριν λίγη ώρα.
Ο Τραμπ δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι ελπίζει ο δολοφόνος του Κερκ να καταδικαστεί σε θάνατο.
Τι ανέφερε ο Τραμπ για την δολοφονία του Κερκ
Μιλώντας στο Fox & Friends, ο Τραμπ δήλωσε ότι: «Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος και δεν του άξιζε αυτό».
Πρόσθεσε ότι οι τοπικές αρχές «έκαναν εξαιρετική δουλειά, όλοι συνεργάστηκαν». «Όλα πήγαν καλά», ανέφερε, σύμφωνα με το BBC.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο Κερκ ήταν «σαν γιος» του. Είπε ότι ήταν «ένας λαμπρός τύπος» που «με βοήθησε με το TikTok», προσθέτοντας ότι δεν έχει παρακολουθήσει το βίντεο που δείχνει τη δολοφονία του Κερκ.
Πώς έφτασαν οι αρχές στον ύποπτο για τη δολοφονία
Όπως αναφέρει το BBC, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox ότι ο πατέρας του υπόπτου τον έπεισε να παραδοθεί. Στη συνέχεια εξηγεί πώς συνέβη αυτό.
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο πατέρας του φερόμενου δράστη πήγε σε έναν ομοσπονδιακό αστυνόμο και από εκεί οι αρχές ανέλαβαν την υπόθεση.
BREAKING: President Trump says Charlie Kirk’s suspected assassin’s father helped turn him in. pic.twitter.com/3wbE1pnJcO
— Fox News (@FoxNews) September 12, 2025
«Τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν, αλλά τα γεγονότα παραμένουν γεγονότα, έχουμε βρει αυτόν που ψάχναμε», λέει ο Τραμπ.
Όπως αναφέρει ο Τραμπ ο συλληφθείς είναι 28-29 ετών, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστός ο δράστης ήταν σε «κολλεγιακή» ηλικία.
