newspaper
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ
Κόσμος 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ

Ειδικοί στην πολιτική βία προειδοποιούν για τους κινδύνους που εγκυμονεί η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Φοβούνται ότι η βία θα γεννήσει και άλλη βία, με ανυπολόγιστες συνέπειες σε μια χώρα σε διχασμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Spotlight

Η δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ ήταν το αποκορύφωμα μια σειράς περιστατικών πολιτική βίας στις ΗΠΑ. Μιας χώρας βαθιά διαιρεμένης, γεγονός που γεννά φόβους ότι θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω αναταραχή.

Και ενώ τα περιστατικά έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, από την επιστροφή του στο προεδρικό αξίωμα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει περιορίσει τις προσπάθειες αντιμετώπισης του εγχώριου εξτρεμισμού. Αντίθετα, έχει ανακατευθύνει τους πόρους προς την καταπολέμηση της μετανάστευσης, υποστηρίζοντας ότι τα σύνορα στο νότο είναι η κορυφαία απειλή για την ασφάλεια.

Δεκάδες περιστατικά

Σύμφωνα με το Reuters, υπήρξαν τουλάχιστον 300 περιπτώσεις πολιτικής βίας στις ΗΠΑ μεταξύ της επίθεσης στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 και των προεδρικών εκλογών του 2024, σηματοδοτώντας την πιο σημαντική και παρατεταμένη αύξηση τέτοιας βίας από τη δεκαετία του 1970.

REUTERS/Cheney Orr

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε θύμα δύο αποπειρών δολοφονίας το 2024. Τον Ιούνιο, ένας θρησκόληπτος εθνικιστής δολοφόνησε μια βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος στη Μινεσότα και τον σύζυγό της, ενώ τραυμάτισε ακόμη έναν βουλευτή των Δημοκρατικών. Τον Αύγουστο, ένας ένοπλος που είχε εμμονή με θεωρίες συνωμοσίας για την COVID-19 πυροβόλησε τα κεντρικά γραφεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων στην Ατλάντα, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό.

Από τον Ιανουάριο, τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε περιστατικά πολιτικής βίας, 14 από αυτούς σε επίθεση στη Νέα Ορλεάνη από έναν τζιχαντιστή που δήλωνε πίστη στην ομάδα Ισλαμικό Κράτος νωρίς την Πρωτοχρονιά.

Τον Μάιο, ένας φιλοπαλαιστίνιος ακτιβιστής δολοφόνησε δύο υπαλλήλους της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον. «Το έκανα για τη Γάζα», φέρεται να είπε όταν συνελήφθη.

Τον Ιούλιο, μια ομάδα τουλάχιστον 11 ενόπλων με μαύρα ρούχα στρατιωτικού τύπου επιτέθηκε σε κέντρο κράτησης μεταναστών στο Τέξας.

Βαθιά διαίρεση στο Κογκρέσο

Η εν ψυχρώ δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, με άγνωστα προς το παρόν κίνητρα, αυξάνει τις διαιρέσεις, που έχουν σε μεγάλο βαθμό καλλιεργηθεί και από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ και τους οπαδούς του.

«Η Αμερική έχασε έναν από τους μεγαλύτερους πρωταθλητές της», έγραψε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, στο X. «Όλοι μας πρέπει τώρα να αφοσιωθούμε στην καταπολέμηση του κακού που έκλεψε τον Τσάρλι από αυτόν τον κόσμο».

Η Λόρα Λούμερ, πιστή του κινήματος MAGA, ζήτησε «καταστολή της Αριστεράς με όλη τη δύναμη της κυβέρνησης. Κάθε αριστερή ομάδα που χρηματοδοτεί βίαιες διαμαρτυρίες πρέπει να κλείσει και να διωχθεί. Κανένα έλεος».

Ο Έλον Μασκ έγραψε στο Χ: «Η Αριστερά είναι το κόμμα της δολοφονίας».

Και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναφέρεται συστηματικά στους πολιτικούς του αντιπάλους ως «ριζοσπαστικούς αριστερούς τρελούς», προειδοποιώντας ότι αποτελούν υπαρξιακή απειλή για την Αμερική, χαρακτήρισε τους πυροβολισμούς ως απόρροια υπερβολικής ρητορικής.

«Η βία και οι δολοφονίες είναι η τραγική συνέπεια της δαιμονοποίησης όσων διαφωνούν – μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο – με τον πιο μισητό και απεχθή δυνατό τρόπο», δήλωσε ο Τραμπ σε βίντεο στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Δεν έχει θέσει στη δημοκρατία μας»

Οι Δημοκρατικοί ήταν πιο προσεκτικοί.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι ώθησε το άτομο που πυροβόλησε και σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, αλλά αυτό το είδος απεχθούς βίας δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

Η Δημοκρατική πρώην βουλευτής, Γκάμπι Γκίφορντς, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά από ένοπλο το 2012, δήλωσε: «Οι δημοκρατικές κοινωνίες θα έχουν πάντα πολιτικές διαφωνίες, αλλά δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε στην Αμερική να γίνει μια χώρα που αντιμετωπίζει αυτές τις διαφωνίες με βία».

Ωστόσο, ο κυβερνήτης του Ιλινόις Τζ. Μπ. Πρίτζκερ, που θεωρείται πιθανός υποψήφιος για την προεδρία του 2028, κατηγόρησε ευθέως τον Τραμπ για την ενθάρρυνση της πολιτικής βίας.

«Πρέπει να σταματήσει. Νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που την υποδαυλίζουν σε αυτήν τη χώρα. Νομίζω ότι η ρητορική του προέδρου συχνά την υποδαυλίζει», είπε.

REUTERS/Caitlin O’Hara

Σύγκρουση και στο Κογκρέσο

Ακόμη και στο Κογκρέσο τα πνεύματα είναι οξυμένα. Καθώς οι βουλευτές διαφωνούσαν για το πώς θα μπορούσαν να τιμήσουν τον Τσάρλι Κερκ, η Ρεπουμπλικανή από το Κολοράντο δήλωσε, με αφορμή το αίτημα για προσευχή: «Οι σιωπηλές προσευχές έχουν σιωπηλά αποτελέσματα».

Δημοκρατικοί βουλευτές τόνισαν ότι άλλες δολοφονίες που αφορούσαν λιγότερο εξέχουσες προσωπικότητες δεν τραβούσαν την ίδια προσοχή. Και δέχθηκαν επίθεση από άλλους, που τους κατηγόρησαν ότι «πολιτικοποιούν» τις τραγωδίες.

Και όταν ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, χτύπησε το σφυρί για να επιβάλει την τάξη, κάποιος ακούστηκε να φωνάζει: «Ψηφίστε νόμο για τα όπλα!».

Επικίνδυνο σημείο

Το Reuters μίλησε με πανεπιστημιακούς από τις ΗΠΑ, που όλοι χτύπησαν καμπανάκια κινδύνου. Οι ειδικοί στην εγχώρια τρομοκρατία αναφέρουν μια σύγκλιση παραγόντων για την αυξημένη βία στις ΗΠΑ: οικονομική ανασφάλεια, άγχος για τις μεταβαλλόμενες φυλετικές και εθνοτικές δημογραφικές τάσεις, ολοένα και πιο εμπρηστικό τόνο του πολιτικού λόγου. Οι παραδοσιακές ιδεολογικές διαιρέσεις, επισημαίνουν, που κάποτε επικεντρώνονταν σε πολιτικές διαφωνίες, έχουν μεταμορφωθεί σε μια βαθύτερη, πιο προσωπική εχθρότητα. Αυτός ο θυμός ενισχύεται από ένα μείγμα κοινωνικών μέσων, θεωριών συνωμοσίας και προσωπικών παραπόνων.

Σύμφωνα με τον Μάικ Τζένσεν, ερευνητή στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ «είναι τρομακτική, ανησυχητική, αλλά δεν προκαλεί απαραίτητα έκπληξη». Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ, πολύ επικίνδυνο σημείο αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε εύκολα να κλιμακωθεί σε πιο εκτεταμένες πολιτικές αναταραχές αν δεν τις ελέγξουμε. Αυτό το γεγονός θα μπορούσε σίγουρα να χρησιμεύσει ως ένα είδος σημείου ανάφλεξης που θα εμπνεύσει περισσότερες από αυτές».

Συχνές πράξεις βίας

Από την πλευρά του, ο Τζον Λιούις, ερευνητής στο Πρόγραμμα για τον Εξτρεμισμό στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσιγκτον, επισήμανε:

«Η ακραία πολιτική βία γίνεται ολοένα και περισσότερο ο κανόνας στη χώρα μας και η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ είναι ενδεικτική ενός πολύ μεγαλύτερου και πιο διαδεδομένου ζητήματος: οι πράξεις βίας γίνονται όλο και πιο συχνές, ακόμη και χωρίς σαφή ιδεολογία ή κίνητρο».

«Υπάρχει πραγματικά μια ανησυχία για το πώς θα μοιάζει η αντίδραση σε κάτι τέτοιο».

Για τη Λιλιάνα Μπέισον, καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, «οι άνθρωποι διστάζουν να εμπλακούν πρώτοι σε βία, αλλά είναι πολύ πιο πρόθυμοι να εμπλακούν σε βία ως αντίποινα. Κανείς δεν θέλει να είναι αυτός που θα την ξεκινήσει, αλλά πολλοί άνθρωποι θέλουν να είναι σε θέση να την ολοκληρώσουν».

REUTERS/Cheney Orr

Η ευθύνες της κυβέρνησης Τραμπ

Ο Γιένσεν προέβλεψε ότι το μέλλον θα είναι ζοφερό.

«Αυτή είναι μια κυβέρνηση που, είτε συμφωνείτε με αυτήν είτε όχι, έχει κάνει βαθιές αλλαγές σε αυτή τη χώρα στους οκτώ μήνες που βρίσκεται στην εξουσία», είπε. «Κάποιοι την αγαπούν, κάποιοι την μισούν. Οι άνθρωποι που την μισούν αρχίζουν να ενεργούν άσχημα. Οι άνθρωποι που την αγαπούν θα ενεργήσουν άσχημα εναντίον εκείνων που την μισούν. Δημιουργείται μια φαύλη σπείρα βίας που θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε κάτι πραγματικά, πραγματικά κακό».

Η Ρουθ Μπράουνσταϊν, καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, η οποία έχει μελετήσει τον Τσάρλι Κερκ και τη δεξιά, δήλωσε ότι η ένοπλη επίθεση είχε τη δυνατότητα να αυξήσει τις ήδη έντονες πολιτικές εντάσεις στη χώρα.

«Είναι προφανώς μια τραγωδία σε προσωπικό επίπεδο, αλλά έχει επίσης την ικανότητα να πυροδοτήσει περαιτέρω ένα πολιτικό περιβάλλον όπου η θερμοκρασία είναι ήδη πολύ υψηλή. Αυτή είναι μια πραγματική πιθανότητα και ένας πραγματικός κίνδυνος», δήλωσε.

Οπλοκατοχή ξανά

Ο Κρίστιαν Χέινι, επικεφαλής πολιτικής στην ομάδα Brady ενάντια στη βία, προέτρεψε τα κόμματα να βρουν κοινό έδαφος στο θέμα της οπλοκατοχής. Η ομάδα πήρε το όνομά της από τον James Brady, έναν πρώην γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου που πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια απόπειρας δολοφονίας του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981.

«Η ένοπλη βία δεν ελέγχει την ταυτότητα του κόμματος. Ούτε κάνει διακρίσεις. Και ο αμερικανικός λαός πάντα χάνει», έγραψε ο Χέινι στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης BlueSky. «Γνωρίζουμε ότι η αλλαγή είναι δυνατή. Πρέπει να σταματήσουμε να προσποιούμαστε ότι υπάρχουν “πλευρές” και να αγωνιστούμε μαζί για να χτίσουμε ένα ασφαλέστερο μέλλον».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 7η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 7η μέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας
Stories 12.09.25

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας

Οι απεργίες στη Γαλλία υπήρξαν καθοριστικό εργαλείο στην ιστορία του εργατικού κινήματος και της πολιτικής, συνδέοντας την καθημερινή πάλη για δικαιώματα με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη
Μικροπλαστικά και απόβλητα 12.09.25

Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη

Σκεπτικισμός επικρατεί μεταξύ των ειδικών αν ο Τίβερης, το ιστορικό ποτάμι στη Ρώμη, μπορεί να είναι κατάλληλος για κολύμπι. Ο δήμαρχος της Αιώνιας Πόλης πάντως είναι αποφασισμένος να το κάνει.

Σύνταξη
Κατάρ: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ – «Σοκ και προδοσία»
Πονοκέφαλος για Τραμπ 12.09.25

«Σοκ και προδοσία»: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ

Το CNN γράφει ότι ούτε το προεδρικό αεροσκάφος που έκανε δώρο το Κατάρ στον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε η μεγάλη αεροπορική βάση των ΗΠΑ προστάτεψαν το Κατάρ από την επίθεση του Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κίνα: Το νεότερο αεροπλανοφόρο της διέσχισε το στενό της Ταϊβάν για δοκιμές
Φουτζιάν 12.09.25

Στο στενό της Ταϊβάν το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας

Το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας διέσχισε το στενό της Ταϊβάν καθώς υποβάλλεται σε «δοκιμές και γυμνάσια» τα οποία δεν έχουν «κανέναν συγκεκριμένο στόχο», αλλά είναι μέρος «της κατασκευής».

Σύνταξη
Βραζιλία: Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του
Υπεράσπιση 12.09.25

Ο Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του

Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θεωρεί τις ποινές που του απαγγέλθηκαν «απίστευτα υπερβολικές και δυσανάλογες» και θα προσφύγει εναντίον τους τόσο σε εγχώριο όσο και σε «διεθνές επίπεδο».

Σύνταξη
Βρετανία: Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud για την Αμυνα λίγο πριν την επίσκεψη Τραμπ
Διαβαθμισμένες πληροφορίες 12.09.25

Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ της Βρετανίας με την Google Cloud για την Αμυνα

Κρατική σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud συνήψε η Βρετανία για να αυξήσει τις ασφαλείς επικοινωνιακές συνδέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, επιπλέον της υπάρχουσας εκτενούς σχέσης.

Σύνταξη
Βραζιλία: Οι απειλές των ΗΠΑ για την καταδίκη Μπολσονάρο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας»
Καταδίκη Μπολσονάρο 12.09.25

Βραζιλία: Οι απειλές των ΗΠΑ «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας»

Οι «απειλές» όπως αυτές που διατύπωσε ο Μάρκο Ρούμπιο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας, μετά την καταδίκη του Μπολσονάρο και την αντίδραση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βραζιλία: Με «ανάλογη ανταπόδοση» απειλούν οι ΗΠΑ για την καταδίκη του Μπολσονάρο
«Ανάλογη ανταπόδοση» 12.09.25

Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βραζιλία για την καταδίκη του Μπολσονάρο

Την προσφιλή έκφραση του Τραμπ «κυνήγι μαγισσών» χρησιμοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο για να απειλήσει τη Βραζιλία με «ανάλογη ανταπόδοση» λόγω της καταδίκης του Μπολσονάρο σε 27 χρόνια κάθειρξης.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε ναυτική ακαδημία στο Μέριλαντ – Η βάση βρίσκεται σε αποκλεισμό [Βίντεο]
Κόσμος 12.09.25

Πυροβολισμοί σε ναυτική ακαδημία των ΗΠΑ στο Μέριλαντ - Η βάση βρίσκεται σε αποκλεισμό

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για «ναυτικό δόκιμο που εκδιώχθηκε από την σχολή και επέστρεψε με το όπλο του ανοίγοντας πυρ». Δεν είναι ακόμα διασταυρωμένο αν υπάρχουν θύματα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βραζιλία: Σε 27 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο τέως πρόεδρος Μπολσονάρο
Βραζιλία 12.09.25

Σε 27 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Μπολσονάρο

Ο τέως πρόεδρος της Βραζιλίας Μπολσονάρο κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία της συνωμοσίας με σκοπό να εξασφαλίσει την παραμονή του στην εξουσία και καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή κάθειρξης 27 ετών.

Σύνταξη
Τουρκία: Ξεκίνησε την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του Νέου Συριακού Στρατού
Κόσμος 12.09.25

Η Τουρκία ξεκίνησε την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του Νέου Συριακού Στρατού

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, η Άγκυρα έχει ξεκινήσει την εκπαίδευση, την τεχνική καισυμβουλευτική υποστήριξη και την τεχνική βοήθεια προς τις συριακές δυνάμεις

Σύνταξη
Το δημογραφικό χτυπάει την πόρτα της Αμερικής
Μείωση πληθυσμού 12.09.25

Το δημογραφικό χτυπάει την πόρτα της Αμερικής

Οι δημογραφικές μεταβολές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις σημαντικές αλλαγές στην πολιτική μετανάστευσης των ΗΠΑ. Και το δημογραφικό πια απειλεί τον πληθυσμό της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη.

Σύνταξη
Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Η ανακοίνωση 12.09.25

Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, λέει η Ρωσία

Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις με drones - Η Μόσχα ζήτησε από την Πολωνία να επανεξετάσει την απόφασή της για κλείσιμο των συνόρων της με τη Λευκορωσία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια
Φαύλος κύκλος 12.09.25

Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια

Η στεγαστική κρίση ωθεί τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις περιοχές που διαμένουν. Όμως τα χρήματα που γλιτώνει κανείς από το ενοίκιο, τα βρίσκει μπροστά του σε μεταφορικά και ενέργεια

Σύνταξη
«Καταστροφικός και woke»: Σφοδρή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Τομ Χανκς
Νέα κόντρα 12.09.25

«Καταστροφικός και woke»: Σφοδρή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Τομ Χανκς

Μια απρόσμενη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ, με επίκεντρο τον διάσημο ηθοποιό Τομ Χανκς και την Στρατιωτική Ακαδημία του West Point και στη μέση ο Ντόναλντ Τραμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας
Stories 12.09.25

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας

Οι απεργίες στη Γαλλία υπήρξαν καθοριστικό εργαλείο στην ιστορία του εργατικού κινήματος και της πολιτικής, συνδέοντας την καθημερινή πάλη για δικαιώματα με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη
Μικροπλαστικά και απόβλητα 12.09.25

Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη

Σκεπτικισμός επικρατεί μεταξύ των ειδικών αν ο Τίβερης, το ιστορικό ποτάμι στη Ρώμη, μπορεί να είναι κατάλληλος για κολύμπι. Ο δήμαρχος της Αιώνιας Πόλης πάντως είναι αποφασισμένος να το κάνει.

Σύνταξη
Η νέα δορυφορική φωτογραφία της λίμνης του Μόρνου – Η μικρότερη έκταση των τελευταίων τουλάχιστον δέκα ετών
Λειψυδρία 12.09.25

Η νέα δορυφορική φωτογραφία της λίμνης του Μόρνου – Η μικρότερη έκταση των τελευταίων τουλάχιστον δέκα ετών

Το in παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Παρατηρητήριο Τεχνητής Λίμνης Μόρνου - Τι δείχνουν τα δεδομένα- Μιλούν οι Κ. Λαγουβάρδος και Γ. Κύρος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κατάρ: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ – «Σοκ και προδοσία»
Πονοκέφαλος για Τραμπ 12.09.25

«Σοκ και προδοσία»: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ

Το CNN γράφει ότι ούτε το προεδρικό αεροσκάφος που έκανε δώρο το Κατάρ στον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε η μεγάλη αεροπορική βάση των ΗΠΑ προστάτεψαν το Κατάρ από την επίθεση του Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων
Apple 12.09.25

Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων

«Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν πολλές προσπάθειες για να αποκτήσουν το καλύτερο», είχε πει ο Τιμ Κουκ, CEO της Apple, το νέο iPhone είναι ακριβώς αυτό για την Apple

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Κίνα: Το νεότερο αεροπλανοφόρο της διέσχισε το στενό της Ταϊβάν για δοκιμές
Φουτζιάν 12.09.25

Στο στενό της Ταϊβάν το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας

Το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας διέσχισε το στενό της Ταϊβάν καθώς υποβάλλεται σε «δοκιμές και γυμνάσια» τα οποία δεν έχουν «κανέναν συγκεκριμένο στόχο», αλλά είναι μέρος «της κατασκευής».

Σύνταξη
Βραζιλία: Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του
Υπεράσπιση 12.09.25

Ο Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του

Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θεωρεί τις ποινές που του απαγγέλθηκαν «απίστευτα υπερβολικές και δυσανάλογες» και θα προσφύγει εναντίον τους τόσο σε εγχώριο όσο και σε «διεθνές επίπεδο».

Σύνταξη
Βρετανία: Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud για την Αμυνα λίγο πριν την επίσκεψη Τραμπ
Διαβαθμισμένες πληροφορίες 12.09.25

Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ της Βρετανίας με την Google Cloud για την Αμυνα

Κρατική σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud συνήψε η Βρετανία για να αυξήσει τις ασφαλείς επικοινωνιακές συνδέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, επιπλέον της υπάρχουσας εκτενούς σχέσης.

Σύνταξη
Βραζιλία: Οι απειλές των ΗΠΑ για την καταδίκη Μπολσονάρο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας»
Καταδίκη Μπολσονάρο 12.09.25

Βραζιλία: Οι απειλές των ΗΠΑ «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας»

Οι «απειλές» όπως αυτές που διατύπωσε ο Μάρκο Ρούμπιο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας, μετά την καταδίκη του Μπολσονάρο και την αντίδραση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βραζιλία: Με «ανάλογη ανταπόδοση» απειλούν οι ΗΠΑ για την καταδίκη του Μπολσονάρο
«Ανάλογη ανταπόδοση» 12.09.25

Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βραζιλία για την καταδίκη του Μπολσονάρο

Την προσφιλή έκφραση του Τραμπ «κυνήγι μαγισσών» χρησιμοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο για να απειλήσει τη Βραζιλία με «ανάλογη ανταπόδοση» λόγω της καταδίκης του Μπολσονάρο σε 27 χρόνια κάθειρξης.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε ναυτική ακαδημία στο Μέριλαντ – Η βάση βρίσκεται σε αποκλεισμό [Βίντεο]
Κόσμος 12.09.25

Πυροβολισμοί σε ναυτική ακαδημία των ΗΠΑ στο Μέριλαντ - Η βάση βρίσκεται σε αποκλεισμό

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για «ναυτικό δόκιμο που εκδιώχθηκε από την σχολή και επέστρεψε με το όπλο του ανοίγοντας πυρ». Δεν είναι ακόμα διασταυρωμένο αν υπάρχουν θύματα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βραζιλία: Σε 27 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο τέως πρόεδρος Μπολσονάρο
Βραζιλία 12.09.25

Σε 27 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Μπολσονάρο

Ο τέως πρόεδρος της Βραζιλίας Μπολσονάρο κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία της συνωμοσίας με σκοπό να εξασφαλίσει την παραμονή του στην εξουσία και καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή κάθειρξης 27 ετών.

Σύνταξη
Τουρκία: Ξεκίνησε την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του Νέου Συριακού Στρατού
Κόσμος 12.09.25

Η Τουρκία ξεκίνησε την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του Νέου Συριακού Στρατού

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, η Άγκυρα έχει ξεκινήσει την εκπαίδευση, την τεχνική καισυμβουλευτική υποστήριξη και την τεχνική βοήθεια προς τις συριακές δυνάμεις

Σύνταξη
Το δημογραφικό χτυπάει την πόρτα της Αμερικής
Μείωση πληθυσμού 12.09.25

Το δημογραφικό χτυπάει την πόρτα της Αμερικής

Οι δημογραφικές μεταβολές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις σημαντικές αλλαγές στην πολιτική μετανάστευσης των ΗΠΑ. Και το δημογραφικό πια απειλεί τον πληθυσμό της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο