Νεκρός ο Τσάρλι Κερκ – Τι ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ

Το θάνατο του Τσάρλι Κερκ μετά τον πυροβολισμό που δέχθηκε κατά την ομιλία του στο πανεπιστήμιο της Γιούτα ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο μεγάλος, και μάλιστα θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, είναι νεκρός. Κανείς δεν καταλάβαινε ή είχε την καρδιά της νεολαίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καλύτερα από τον Charlie», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ στο Truth Social.

Ο Κερκ δέχθηκε ένα πυροβολισμό στο λαιμό κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο, όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το σημείο του πυροβολισμού

Ο Τσάρλι Κερκ πραγματοποιούσε ομιλία στην αυλή του Sorensen Center, στον πανεπιστημιακό χώρο του Πανεπιστημίου της Γιούτα, μοιράζοντας μάλιστα καπέλα με το logo «MAGA» και άλλα με τον αριθμό «47» της δεύτερης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ενώ μιλούσε δέχθηκε ένα πυροβολισμό από άγνωστη θέση, με τη σφαίρα να τον βρίσκει στο λαιμό.

Οι εικόνες από το περιστατικό έκαναν αμέσως το γύρο του κόσμου, με τα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ να σπεύδουν να εκφράσουν τις προσευχές τους για τον Τσάρλι Κερκ, που όμως δεν κατάφερε να παραμείνει ζωντανός.

Καμία σύλληψη μέχρι τώρα

Ένας εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε ότι η αστυνομία δεν έχει συλλάβει κανέναν ύποπτο, μετά την αρχική αναφορά του πανεπιστημίου ότι κάποιος είχε τεθεί υπό κράτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την έρευνα για την επίθεση εναντίον του Κερκ θα αναλάβει το FBI, με ομοσπονδιακούς πράκτορες να σπεύδουν στην περιοχή.