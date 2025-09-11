newspaper
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
ΗΠΑ: Ποιος ήταν ο ακροδεξιός υπέρμαχος της οπλοκατοχής Τσάρλι Κερκ που κατέληξε μετά από πυροβολισμό [Βίντεο]
Κόσμος 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:09

ΗΠΑ: Ποιος ήταν ο ακροδεξιός υπέρμαχος της οπλοκατοχής Τσάρλι Κερκ που κατέληξε μετά από πυροβολισμό [Βίντεο]

Ο Τσάρλι Κερκ «ακτιβιστής» υπέρ της ακροδεξιάς, του ρατσισμού, του μισογυνισμού και υπ πέθανε μετά από σύντομη μάχη στην εντατική και αλλεπάλληλες μεταγγίσεις αίματος.

Σύνταξη
Μάρτυρες και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον 31χρονο στενό σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ να δέχεται πυροβολισμό στο λαιμό πριν μεταφερθεί γρήγορα εκτός σκηνής για να λάβει ιατρική περίθαλψη.


Ο Τσάρλι Κερκ, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της συντηρητικής νεανικής οργάνωσης «Turning Point USA», πυροβολήθηκε την Τετάρτη σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα. Μέλος της οργάνωσής του δήλωσε ότι ο 31χρονος σύμμαχος του Τραμπ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Κερκ να μιλάει στο Πανεπιστήμιο Valle της Γιούτα, καθισμένος κάτω από μια λευκή τέντα με τα συνθήματα «Η αμερικανική επιστροφή» και «Αποδείξτε ότι κάνω λάθος».

@thecharliekirkshow♬ original sound – The Charlie Kirk Show

Το επεισόδιο στο οποίο αναφέρθηκε το South Park σε αυτόν

Στο 2ο επεισόδιο της 27ης σεζόν της σειράς κινουμένων σχεδίων για ενήλικες South Park, η δημοφιλής σειρά έπιασε στην θεματολογία της τον Τσάρλι Κέρκ, ο οποίος υποτίθεται πως ισοπέδωνε σε πολιτικό debate, εκφραστές των δικαιωμάτων στις ΗΠΑ, είτε με ψευδή επιχειρήματα, είτε με την χρήση άσχετων επιχειρημάτων με το αντικείμενο. Φυσικά με το «Prove me wrong» (σ.σ. Βγάλτε με λάθος).

Ο συνιδρυτής του Turning Point USA (σ.σ. σημείο καμπής) είναι υποστηρικτής των πιο σκοτεινών πολιτικών των ΗΠΑ, συντασσόμενος πλήρως με την πολιτική Τραμπ, προσθέτοντας ακραίο μισογυνιστικό, αντι-ΛΟΑΤΚΙ και ρατσιστικό λόγο. Ο ίδιος έγινε γνωστός μέσω των βίντεό του στα κοινωνικά δίκτυα όπου μέσω συζήτησης ισοπέδωνε τους Δημοκρατικούς και όχι μόνο συνομιλητές του.


Λίγο πριν τον ερχομό του Τραμπ στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, πολλά μέσα ενημέρωσης δημιούργησαν μια βιομηχανία με πρώτο το «ενημερωτικό» FOX και ηλεκτρονικά μέσα με βαριά επεξεργασμένο (σ.σ. αυτό που λέμε μονταζιέρα) μεροληπτικό πολιτικό περιεχόμενο που σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου πλην των ΗΠΑ θα διώκονταν για διακίνηση μίσους. Στις ΗΠΑ όμως προστατεύεται από την ελευθερία του λόγου.

Το επεισόδιο ο ίδιος ο Κερκ το αντιμετώπισε με χιούμορ, παριστάνοντας πως αφορούσε την βιομηχανία αυτή των «πολιτικών» podcast και όχι τον βαθιά ρατσιστικό και μισογυνιστικό λόγο που μεταχειρίζονταν που ενίοτε ζητάει αίμα. Για παράδειγμα είναι χαρακτηριστική η προτροπή που έδωσε στην στοχοποιημένη από τον Τραμπ και την αμερικανική ακροδεξιά Τέιλορ Σουίφτ «Να υποταχτεί στον σύζυγό της και να κάνει έναν τόνο παιδιά».

Φανατικός υπέρμαχος της οπλοκατοχής ο Κερκ – Πέθανε από πυροβολισμό

Ο Κερκ λοιπόν, θα έλεγε οτιδήποτε σαγηνεύει το ακροδεξιό αμερικανικό ακροατήριο χωρίς καμία ντροπή, αρκεί να μεγαλώσει την βάση των ακροατών και οπαδών του. Μπορούσε να ζητά να φύγουν όλοι οι μουσουλμάνοι από τις ΗΠΑ, να έβριζε τις γυναίκες, να προσέβαλε όλα τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή παιδιά που δολοφονήθηκαν σε σχολεία από όπλα.

Η ειρωνεία είναι ιδιαίτερα φανερή αν σκεφτεί κανείς πως ο «ακτιβιστής» (σε εισαγωγικά καθώς στα ελληνικά έχει μονάχα θετική σημασία), είχε δηλώσει πως «Αξίζει να πεθαίνουν άνθρωποι σε πυροβολισμούς μόνο και μόνο για να διατηρήσει η Αμερική τα δικαιώματα της 2ης Τροπολογίας σχετικά με τα όπλα». Σήμερα εκτός από την δολοφονία του, υπήρξε και μια επίθεση σε σχολείο του Κολοράντο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο κύριος που συνελήφθη ως ύποπτος για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ δεν είναι ο δράστης της δολοφονίας.

Ο Κερκ, ήταν διευθύνων σύμβουλος (CEO) των MKO Turning Point Action, Turning Point Academy και Turning Point Faith, πρόεδρος του Turning Point Endowment και μέλος του Συμβουλίου για την Εθνική Πολιτική. Από τις Turning Point μάζευε χρήματα για σκοπούς του ακροδεξιού κινήματος στις ΗΠΑ.

