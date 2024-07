Στο ίντερνετ όποιος και να είσαι, ισχύουν λίγοι νόμοι οι οποίοι είναι απαράβατοι. Ο ένας είναι πως για κανέναν λόγο δεν μιλάς αρνητικά για γάτες ή κηδεμόνες γατιών. Ένας άλλος και ακόμα πιο σημαντικό, είναι πως για κανέναν λόγο δεν υποβιβάζεις και δεν κατηγοριοποιείς τις γυναίκες ανάλογα με το αν έχουν παιδιά ή όχι. Κυρίως επειδή σε μια κοινωνία που το πρώτο πράγμα που ρωτάει κάποιος άξεστος μια γυναίκα είναι «αν έχει παιδιά» και οι γυναίκες υφίστανται τεράστια πίεση να γίνουν μητέρες.

Πρόσφατα ήρθε στην επιφάνεια η συνέντευξη του Τζέι Ντι Βανς τον Ιούλιο του 2021 με τον τότε παρουσιαστή του Fox News Τάκερ Κάρλσον στην οποία είχε πως οι ΗΠΑ διοικούνται από «ένα μάτσο άτεκνες κυρίες με γάτες (γεροντοκόρες με γάτες που θα λέγαμε εδώ) που είναι δυστυχισμένες με τις δικές τους ζωές και τις επιλογές που έχουν κάνει και έτσι θέλουν να κάνουν και την υπόλοιπη χώρα δυστυχισμένη».

Τότε κανείς δεν είχε δώσει σημασία σε έναν γραφικό ακροδεξιό που προσπαθούσε να τραβήξει την προσοχή στην ακροδεξιά σκηνή. Όμως το ενδεχόμενο ένας άνθρωπος με αυτές τις απόψεις να γίνει αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, είναι απείρως πιο τρομακτικό και έπρεπε έστω και ετεροχρονισμένα κάποιες από τις γυναίκες που θίγονται ή θέλουν να υπερασπίσουν τις άλλες γυναίκες, να πάρουν θέση. Και κάπως έτσι ξεκίνησε μια δίκαιη διαδικτυακή σταύρωση του υποψήφιου αντιπροέδρου, πότε με οργή και πότε με χιούμορ.

64 year-old college-educated, former Republican, cancer survivor, white, childless cat lady supports @KamalaHarris for President! pic.twitter.com/By9V8voy8r

«Είναι απλά ένα βασικό γεγονός. Κοιτάξτε την Κάμαλα Χάρις, τον Πιτ Μπούτιγκιγκ (Γκέι άντρας πολιτικός, έχει παιδιά), την AOC (Αλεξάνδρια Οκάσιο-Κορτέζ), ολόκληρο το μέλλον των Δημοκρατικών ελέγχεται από ανθρώπους χωρίς παιδιά».

Η Τζένιφερ Άνιστον, η οποία δεν έχει παιδιά, εγκάλεσε τον Βανς στο Instagram story της: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι… Κύριε Βανς, προσεύχομαι η κόρη σας να είναι αρκετά τυχερή ώστε να αποκτήσει δικά της παιδιά μια μέρα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να στραφεί στην εξωσωματική γονιμοποίηση ως δεύτερη επιλογή. Γιατί προσπαθείτε να της το στερήσετε και αυτό». Και πολλοί φαν της Τέιλορ Σουίφτ αναπαρήγαγαν τα σχόλια του Βανς που ήρθαν ξανά στην επιφάνεια, πρόθυμοι να υπερασπιστούν την τιμή της γατομαμάς Σουίφτ.

Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, η Σουίφτ με την γάτα της έχουν κάνει μέχρι και εξώφυλλο στο Time ως «Πρόσωπο της Χρονιάς».

Wait, J D Vance was onto something. “…childless cat ladies”. Time magazine. December 2023. Person of the Year. #SwiftiesForHarris pic.twitter.com/X9goYaeBiS

Αυτό που είναι όντως γεγονός είναι πως οι γυναίκες αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε κοινωνία. Υπάρχει μια πίεση και μια προσδοκία πως η πρώτη και κύρια προσφορά μιας γυναίας είναι η αναπαραγωγή. Το αμερικάνικο όνειρο, όπως και σε άλλες κοινωνίες, περιείχε την γυναίκα-νοικοκυρά που κάθεται στο σπίτι και φροντίζει τα παιδιά, μαγειρεύει, καθαρίζει και δεν της αναγνωρίζονταν καμία άλλη θετική συνεισφορά.

Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλές γενιές πίσω, οι γυναίκες μπήκαν ακόμα πιο δυναμικά στην αγορά εργασίας, στην πολιτική και στις επιστήμες και μειώθηκε ο σεξισμός με τον οποίο αντιμετωπίζονταν όλες οι μεγάλες πρωτοπόροι. Ιστορικά δεν είναι πολύ μακριά ο καιρός που οι γυναίκες δεν ψήφιζαν (το 1920 στις ΗΠΑ, το 1934 στην Ελλάδα για παράδειγμα), αργότερα δεν μπορούσαν να πάρουν δάνειο και μέχρι και σήμερα πληρώνονται λιγότερο για την ίδια εργασία από τους άντρες.

Το στερεότυπο και η δαιμονοποίηση της γυναίκας χωρίς παιδιά, δεν έχει αλλάξει πολύ στην ιστορία. Άλλες φορές τις έκαιγαν ως μάγισσες -μαζί με τη γάτα- άλλες φορές υποτιμούσαν την προσφορά των γυναικών στην κοινωνία και στις στρατιωτικοποιημένες κοινωνίες ήταν ακόμα πιο μισητή γιατί δεν «γεννούσε στρατιώτες». Πέρα από αυτό, όλοι έβγαζαν – και κάποιοι ακόμα βγάζουν – το συμπέρασμα πως μια γυναίκα χωρίς παιδιά είναι δυστυχής ή ημιτελής. Παρότι μπορεί να συνιστά επιλογή.

Τα γεροντοπαλίκαρα όμως δεν έχουν την ίδια μεταχείριση και εκεί φαίνεται ξεκάθαρα ο σεξισμός. Ένας ανύπαντρος άνδρας είναι απλά «εργένης», που δεν παραβιάζει τα στερεότυπα που συνοδεύουν το φύλο του. Στις ακροδεξιές κοινωνίες είναι ακόμα χειρότερο, καθώς οι γυναίκες αντιμετωπίζονται ως μηχανές αναπαραγωγής παιδιών και «φταίνε» που δεν κάνουν παιδιά-πολεμιστές να υπερασπιστούν την πατρίδα από τον εχθρό που επέλεξαν να μισήσουν.

Κανείς Τζέι Ντι Βανς δεν σκέφτεται και δεν τον ενδιαφέρει, πως αυτά τα λόγια και αυτή η λογική, μπορεί να ισοπεδώσει μια γυναίκα που θέλει και δεν μπορεί να κάνει παιδιά για ιατρικούς λόγους ή μια γυναίκα που δεν θέλει την δεδομένη στιγμή ή γενικά να κάνει παιδιά.

Ενώ αυτές οι λογικές είναι ακόμα πιο επιζήμιες όταν προέρχονται από γυναίκες με παιδιά, που θέλουν να νιώσουν περισσότερο άξιες από τις «άτεκνες» ή να ακούσουν ένα «μπράβο» από το ανδρικό φύλο που αποδέχεται τον ρόλο που της όρισε. Αν μάλιστα μια γυναίκα χωρίς παιδιά είναι ανύπαντρη ή ελεύθερο πνεύμα που αντιδρά στις νόρμες και την καταπίεση τότε απειλούνται τα θεμέλια της ίδιας της κοινωνίας.

President and Founder of Childless Dog Moms Association For Harris 2024 reporting our community is on board. 😎 pic.twitter.com/6eaxbQ1vYq

Any childless ladies who show us pictures of their cat at checkout this Saturday & Sunday get 10% off their in-store purchase. pic.twitter.com/ytPxybYOhJ

H έκφραση μεταφράζεται ως «Τα πράγματα (τα λάθη του παρελθόντος) επιστρέφουν και σε δαγκώνουν στον κ#λο». Ο λαός, κάθε χώρας και η λαϊκή σοφία, σπανίως πέφτουν έξω.

«Είναι ξεκαρδιστικό που τα μόνα πράγματα που βλέπω στο διαδύκτιο για τον Τζέι Ντι Βανς είναι η μάσκαρα, τα μαξιλάρια του καναπέ, οι άτεκνες γατομαμάδες και το Σχέδιο 2025 (μια ακροδεξιά πλατφόρμα φανατικών ακροδεξιών)».

It’s pretty hilarious that the only things I see online about JD Vance are mascara, couch cushions, childless cat lady, and his involvement with Project 2025.

And trump wishes it was anything BUT Project 2025.

You know Republicans are having severe buyers remorse. 🤣 pic.twitter.com/nUMhNkwTtJ

— BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) July 25, 2024