Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Ντάλας – Τραυματίστηκε 17χρονος μαθητής

Η αστυνομία του Ντάλας ανταποκρίθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε πυροβολισμούς στο Λύκειο Wilmer-Hutchins στο Ντάλας της Πολιτείας του Τέξας, όπου εφαρμόστηκαν πρωτόκολλα ασφαλείας και οι οικογένειες κλήθηκαν να μείνουν μακριά από το κάμπους του σχολείου, καθώς οι μαθητές εκκένωναν τον χώρο.

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας που μίλησαν στο CBS News Texas, ένας μαθητής καταζητείται αφού φέρεται να πυροβόλησε με όπλο έναν 17χρονο μαθητή.

Οι τραυματισμοί του θύματος πιστεύεται αρχικά ότι δεν ήταν απειλητικοί για τη ζωή του. Το αστυνομικό τμήμα του Ντάλας δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα αυτές τις λεπτομέρειες.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε μόνο ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό πυροβολισμών και ότι εφαρμόστηκαν πρωτόκολλα ασφαλείας.

H σχολική διεύθυνση του Ντάλας ενημέρωσε ότι το Λύκειο Wilmer-Hutchins είναι πλέον ασφαλές. Τα σχέδια επανένωσης (σ.σ. πότε μπορούν οι γονείς να παραλάβουν τα παιδιά τους) θα ανακοινωθούν μέσω των κοινωνικών δικτύων. Οι γονείς θα μπορούν να παραλάβουν τα παιδιά τους με ταυτότητα.

Το ελικόπτερο του CBS News Texas καταγράφει εικόνες αυτή τη στιγμή και πολλές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας του Ντάλας βρίσκονται στο σημείο.

Οι μαθητές οδηγήθηκαν ήδη εκτός των εγκαταστάσεων και αστυνομικοί ελέγχους όλους τους χώρους τους σχολείου. Μαθητές καλούνται για να καταθέσουν στις αρχές όπως αναχωρούν για πληροφορίες.

Large police and EMS response at Wilmer-Hutchins High School in Dallas for a shooting call.

No official information has been provided about the details.

Last year, a student was shot at the same school by another student who snuck a gun past the metal detectors. pic.twitter.com/4ea72NvDh5

