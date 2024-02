Συναγερμός στις ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην παρέλαση του Super Bowl – Πληροφορίες για τραυματίες

Πανικός στο Κάνσας, καθώς στην διάρκεια της παρέλασης των πρωταθλητών του NFL, Κάνσας Σίτι Τσιφς, ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με την πρώτη αναφορά της αστυνομίας, οι πυροβολισμοί έπεσαν στον Σταθμό Union όπου υπήρχαν χιλιάδες πολίτες για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα, του Γιώργου Καρλαύτη, να παρελαύνει από το κέντρο της πόλης, μετά την κατάκτηση του Super Bowl.

Σε βίντεο που ανέβηκε στα σόσιαλ, φαίνεται ο χώρος έξω από τον σταθμό να έχει αδειάσει και δεκάδες αστυνομικοί να τρέχουν με τα όπλα στα χέρια εντός του κτιρίου.

«Στο τέλος της συγκέντρωσης ακούστηκαν πυροβολισμοί δυτικά του σταθμού Union κοντά στο γκαράζ και αρκετοί άνθρωποι χτυπήθηκαν», δήλωσε ο λοχαγός Jake Becchina, εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος της πόλης του Κάνσας. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο ένοπλους για περισσότερη έρευνα, είπε ο Becchina.

BREAKING: *SHOOTING* — Panic as shots fired near Union Station in Kansas City, Missouri, amid Chiefs victory parade

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 14, 2024