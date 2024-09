Πυροβολισμοί σε σχολείο της Τζόρτζια – Αποκλείστηκε η περιοχή

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο ανέφερε ότι έχει λάβει πολλές κλήσεις για πυροβολισμό, το οποίο παραμένει ανεπιβεβαίωτο.

Aerial footage of the active shooter scene at Apalachee High School in Barrow County, Georgia. Multiple shooters and injuries.#BreakingNews #shooting #Apalacheehighschool #Georgia pic.twitter.com/HrHvsUJLpX

— Breaking News (@TheNewsTrending) September 4, 2024