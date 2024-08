Επεισόδιο με έναν νεκρό και έναν τραυματία ερευνούν οι γαλλικές Αρχές. Δύο άνθρωποι πυροβολήθηκαν υπό άγνωστες συνθήκες στη Μιλούζ της ανατολικής Γαλλίας, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία και την Ελβετία.

Το ένα θύμα της επίθεσης σκοτώθηκε και το άλλο τραυματίστηκε σοβαρά όπως μεταδίδει το BFMTV. Το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς συνέβη κοντά στο δικαστήριο της πόλης.

Δύο άνθρωποι που επέβαιναν σε σκούτερ δέχτηκαν πυρά από διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε έξω από το δικαστήριο, σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό δίκτυο.

France: Shooting kills one person and injures another in Mulhouse, Aug. 6#Mulhouse

Read more here:https://t.co/aKvR6Jhh2U

— GardaWorld Crisis24 (@GardaWorldC24) August 6, 2024