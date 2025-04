Το δεύτερο αεροπλανοφόρο που έστειλαν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που λένε πως σκοπό έχουν την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας, έφθασε στην περιοχή επιχειρήσεων, γνωστοποίησαν χθες Πέμπτη οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες διεξάγουν το τρέχον διάστημα εκστρατεία εντατικών βομβαρδισμών εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη (στη φωτογραφία αρχείου από Sean M. Castellano/Courtesy U.S. Navy via Reuters, επάνω, το USS Carl Vinson).

Το USS Carl Vinson, με πτέρυγα μάχης αποτελούμενη από χαμηλής παρατηρησιμότητας μαχητικά F-35, βρίσκεται πλέον στον τομέα ευθύνης της CENTCOM («κεντρική διοίκηση»), του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, στο πλευρό του USS Harry Truman, ανέφερε η ίδια μέσω X.

Aircraft Carrier USS Carl Vinson (CVN 70) with its air wing consisting of F-35C Lightning IIs works alongside the USS Harry S. Truman (CVN 75) in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/c2p4yxmBpj

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 10, 2025