Ο Αγουστίν Εσκόμπαρ, ανώτερο στέλεχος της εταιρείας Siemens, η οποία έχει την έδρα της στη Γερμανία, επέβαινε στο ελικόπτερο που συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον της Νέας Υόρκης χθες Πέμπτη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι — ο χειριστής και πέντε επιβάτες —, μεταδίδει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News επικαλούμενο πηγές του στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, η οικογένεια Εσκόμπαρ ποζάρει μπροστά από το ελικόπτερο Bell 206L-4 LongRanger IV, και στο βίντεο, κάτω, η στιγμή της συντριβής).

Μαζί με το στέλεχος της Siemens έχασαν τη ζωή τους η σύζυγός του και τα τρία παιδιά τους, ηλικίας 4, 5 και 11 ετών

BREAKING: Agustin Escobar, President and CEO of Siemens in Spain, along with his wife and their three children, were identified as the victims of the helicopter that plunged into the Hudson River in New York City on Thursday, according to the New York Post. The New York… pic.twitter.com/cGOiJWGFAx — RedWave Press (@RedWave_Press) April 11, 2025

Τα υπόλοιπα θύματα ήταν η σύζυγός του και τα τρία παιδιά τους, ηλικίας 4, 5 και 11 ετών, διευκρίνισε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 15:15 το μεσημέρι χθες Πέμπτη κοντά στο Τζέρσεϊ Σίτι, όχι μακριά από το γλυπτό Water’s Soul.

DEVELOPING—Pieces of the helicopter that crashed are now washing up in the Hudson, on the Jersey City side. I see part of the helicopter door, seat, and safety pamphlets #breakingnews #helicoptercrash #jerseycity #nyc @NYPDnews @1010WINS pic.twitter.com/cH7ukZlPd4 — Mary-Lyn Buckley (@ml_buckley) April 10, 2025

Εκτός ελέγχου

Σύμφωνα με φωτογραφίες, βίντεο και μαρτυρίες το ελικόπτερο φαινόταν να βρίσκεται εκτός ελέγχου, στη συνέχεια, ακούστηκε ένας έντονος κρότος, έχασε τον έλικά του και βούτηξε στα παγωμένα νερά του Χάντσον.

Hudson River Helicopter Crash video shows that the rotor blades were fully detached from the fuselage but still spinning. This likely was NOT engine failure. pic.twitter.com/uomJlEt7n7 — Box Cat DGAF (@cgraft) April 10, 2025

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το μεγαλύτερο τμήμα του Bell 206 βυθισμένο, ανάποδα στο νερό. Πολλά σκάφη διάσωσης φαίνονταν να κάνουν κύκλους γύρω από το μοιραίο αεροσκάφος.