Πυροβολισμοί στη Βηρυτό – Το βίντεο από την ανταλλαγή πυρών έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με τους πυροβολισμούς έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τετάρτης 5 Ιουνίου ένας ένοπλος άνοιξε πυρ με άνδρες του στρατού του Λιβάνου να ανταποδίδουν τα πυρά.

Το λιβανέζικο δίκτυο LBCI μετέδωσε ότι έπεσαν πυροβολισμοί κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στον Λίβανο, που βρίσκεται στην περιοχή Αουκάρ, βόρεια της Βηρυτού.

Σύμφωνα με τον λιβανέζικο στρατό ο δράστης ήταν Σύρος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά τα πυρά που δέχθηκε με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τραύματα στο στομάχι.

Η αμερικανική πρεσβεία ανακοίνωσε ότι χρησιμοποιήθηκαν μικρού βεληνεκούς όπλα στην περίμετρο της εισόδου του κτηρίου στις 8:34 τοπική ώρα προσθέτοντας ότι το προσωπικό και οι εγκαταστάσεις είναι ασφαλή.

Ο στρατός του Λιβάνου θα αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή της πρεσβείας και στους δρόμους που οδηγούν σε αυτήν.

Πηγή που επικαλείται το Reuters κάνει λόγο για έναν τραυματισμένο υπάλληλο ασφαλείας της πρεσβείας.

An eyewitness video shows a gunman firing shots near the US Embassy in Lebanon’s Beirut. The Lebanese army said it fired back and injured the attacker who was then taken to hospital for treatment.#Beirut #Lebanon

pic.twitter.com/CZWPEasUjX

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 5, 2024