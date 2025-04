«Τσεκάρει τον Καρέτσα η Γιουβέντους»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Βέλγιο, η Γιουβέντους έχει βάλει στο στόχαστρο της τον Κωσταντίνο Καρέτσα. Μάλιστα, στο ρεπορτάζ αναφέρεται πως άνθρωπος της ομάδας του Τορίνο τον παρακολούθησε από κοντά στο ματς της Γκενκ με την Μπριζ.

Η «Μεγάλη Κυρία» δεν είναι όμως η μόνη που ενδιαφέρεται για τον ταλαντούχο διεθνή, αφού τη Δευτέρα (14/4) δημοσίευμα της «Sun» έκανε λόγο για εμπλοκή και της Νιουκάστλ, η οποία προσφέρει 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει.

Δεν είναι μοναχά οι Γιουβέντους και Νιουκάστλ που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον 17χρονο ταλαντούχο μεσοεπιθετικό της Εθνικής Ελλάδος. Ομάδες από Αγγλία, Ιταλία και Γερμανία έχουν επίσης το βλέμμα τους πάνω του.

Συγκεκριμένα, Μπάγερν Μονάχου και Τσέλσι ενδιαφέρονται για τον παίκτη, με Γερμανό δημοσιογράφο να αποκαλύπτει τα εξής:

«Στον Βενσάν Κομπανί αρέσει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Η Μπάγερν τον έχει στη λίστα της, όμως δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη με την βελγική πλευρά. Η Τσέλσι ωστόσο, όπως ακούω, βρίσκεται ήδη σε επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή».

Ίντερ και Νάπολι από την Ιταλία κοιτάζουν επίσης τον 17χρονο, χωρίς όμως να έχουν κάνει κάποια κίνηση ακόμα για την απόκτηση του.

