Ο Καρέτσας στο στόχαστρο των Μπάγερν και Τσέλσι! (pics)

Δημοσίευμα της «Bild» κάνει λόγο για επαφές του Κωσταντίνου Καρέτσα με την Μπάγερν Μονάχου αλλά και την Τσέλσι, με τις συζητήσεις να έχουν αρχίσει ήδη.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός της Μπάγερν και γνώστης του βελγικού ποδοσφαίρου Βενσάν Κομπανί δεν έχει κρύψει την εκτίμηση του για το ταλέντο του Καρέτσα, ωστόσο όπως αποκαλύπτει ο επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος της Bild, Κρίστιαν Φαλκ, η Τσέλσι είναι η ομάδα που έχει κάνει τις πρώτες επαφές για τον διεθνή μεσοεπιθετικό.



«Στον Βενσάν Κομπανί αρέσει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Η Μπάγερν τον έχει στη λίστα της, όμως δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη με την βελγική πλευρά. Η Τσέλσι ωστόσο, όπως ακούω, βρίσκεται ήδη σε επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή», αποκάλυψε ο Γερμανός δημοσιογράφος.

Genk’s 17-year-old midfielder Konstantinos Karetsas is being monitored by Liverpool, Manchester United, Newcastle and Napoli. pic.twitter.com/IBXp1dOCDz

— Transfer News (@TransfersLlVE) March 28, 2025