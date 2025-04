Πάνω από 400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόνο την περασμένη εβδομάδα σε επιθέσεις παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στην αχανή περιοχή του Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, σύμφωνα με «αξιόπιστες πηγές» τις οποίες επικαλέστηκαν χθες Δευτέρα τα Ηνωμένα Εθνη (δορυφορική εικόνα από το Maxar Technologies/ via Reuters, επάνω, δείχνει καπνό και φωτιά στον καταυλισμό Ζαμζάμ στο βόρειο Νταρφούρ).

Μόνο από την Πέμπτη μέχρι το Σάββατο (10η ως 12η Απριλίου), «η ομάδα μας στο Σουδάν επιβεβαίωσε 148 νεκρούς, όμως ο αριθμός αυτός είναι κατά πολύ υποτιμημένος, καθώς οι επαληθεύσεις μας βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη», εξήγησε χθες Δευτέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ραβίνα Σαμντασάνι, εκπρόσωπος της Υπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, προσθέτοντας πως «αξιόπιστες πηγές κάνουν λόγο για πάνω από 400 νεκρούς».

As fighting in #Sudan enters its third year, the @UN ‘s Independent International Fact-Finding Mission for the Sudan is calling on the warring parties to cease fire, warning that the conflict’s “darkest chapters” may lie ahead.

Ο αριθμός αυτός «δεν συμπεριλαμβάνει καν τα χθεσινά (σ.σ. κυριακάτικα) βίαια επεισόδια», διευκρίνισε.

Οι ΔΤΥ, σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό, που ξέσπασε πριν ακριβώς δυο χρόνια, τη 15η Απριλίου 2023, πολλαπλασίασαν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις τους εναντίον καταυλισμών εσωτερικά εκτοπισμένων γύρω από την Ελ Φάσερ, στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους για την κατάληψη αυτής της πρωτεύουσας πολιτείας του Νταρφούρ που δεν έχει πέσει ακόμη στα χέρια τους.

Από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, οι παραστρατιωτικοί εξαπολύουν επιθέσεις, χερσαίες και αεροπορικές, εναντίον των γειτονικών καταυλισμών εκτοπισμένων Ζαμζάμ και Αμπού Σουκ.

Αυτές οι «επιθέσεις ευρείας κλίμακας» υπογραμμίζουν «το κόστος της απραξίας της διεθνούς κοινότητας, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις μου όσον αφορά τους αυξημένους κινδύνους για τους αμάχους στην περιοχή», στηλίτευσε ο Υπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ.

🚨 Fighting in & around Al Fasher in North Darfur is escalating daily.

❗️Thousands of displaced people are trapped & cut off from aid.

Hostilities must stop now. All those engaged in the conflict must ensure safe passage for civilians and humanitarian access.#KeepEyesOnSudan pic.twitter.com/m6XIwv4TFv

— UN OCHA Sudan (@UNOCHA_Sudan) April 14, 2025