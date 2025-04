Οργάνωση σουδανών ακτιβιστών έκανε λόγο χθες Κυριακή για «καταστροφική κατάσταση άνευ προηγουμένου» στην πόλη Ελ Φάσερ, πρωτεύουσα της σουδανικής πολιτείας του Βόρειου Νταρφούρ, υπό πολύμηνη πολιορκία από παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), σε πόλεμο εναντίον του στρατού εδώ και δυο χρόνια (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Η ανθρωπιστική κατάσταση στο Νταρφούρ, ιδίως στην πόλη Ελ Φάσερ, καθώς και στους καταυλισμούς των εκτοπισμένων, γνωρίζει καταστροφική επιδείνωση άνευ προηγουμένου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της επιτροπή των καταυλισμών εκτοπισμένων στην αχανή περιοχή του Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν.

This mother in Al Fashir is having to feed her children locusts to try and stop them from starving. This UAE sponsored militia is trying to starve the city’s population in to submission and the UAE’s deep pockets ensure global silence. pic.twitter.com/bpazy4d47x

— Mohanad (@MohanadElbalal) April 4, 2025