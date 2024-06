Πολύνεκρη επίθεση του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους μέλος υπηρεσίας πρώτων βοηθειών, σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή σε ισραηλινές επιδρομές στον νότιο Λίβανο (φωτογραφία, επάνω, από το Χ), ανακοίνωσαν η Χεζμπολάχ και οργάνωση προσκείμενη σ’ αυτήν, με το σιιτικό ένοπλο κίνημα ν’ ανακοινώνει πως ανταπέδωσε εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ.

Από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, η Χεζμπολάχ, παράταξη πιστή στο Ιράν, σύμμαχος της Χαμάς, ανταλλάσσει στην πράξη καθημερινά πυρά με τον ισραηλινό στρατό.

«Ισραηλινό drone στοχοποίησε ασθενοφόρο (…) Μέλος ομάδας άμεσης βοήθειας σκοτώθηκε και άλλο ένα τραυματίστηκε» στη Νακούρα, κοινότητα στα σύνορα με το Ισραήλ, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο το κέντρο επιχειρήσεων της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας, οργάνωσης συνδεόμενης με τη Χεζμπολάχ.

Το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε επίσης ότι «ισραηλινό drone στοχοποίησε ασθενοφόρο της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας στη Νακούρα».

Η Ισλαμική Επιτροπή Υγείας γνωστοποίησε αργότερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Αντλουν, 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Σύμφωνα με το ANI, ισραηλινό drone έπληξε σπίτι το οποίο «καταστράφηκε ολοσχερώς».

Με ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε πως αεροσκάφος του έπληξε «στρατιωτική υποδομή» στη Νακούρα, όπου «εντοπίστηκε δραστηριότητα τρομοκρατικού πυρήνα». Εκανε ακόμη λόγο περί αναχαίτισης drone προερχόμενου από τον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε πως μέλη της εκτόξευσαν «δεκάδες ρουκέτες Κατιούσα» εναντίον του βόρειου Ισραήλ «σε ανταπόδοση για την επίθεση» στη Νακούρα, και ανέλαβε επίσης την ευθύνη για άλλες επιθέσεις χθες Παρασκευή, κυρίως με drones και πυραύλους.

Τόνισε πως δυο μαχητές της σκοτώθηκαν, χωρίς να διευκρινίσει πού. Πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ ανέφερε πως το ένα από τα θύματα σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό στην Αιν Κάνα, περίπου 45 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στον Λίβανο Ιμράν Ριζά δήλωσε «συγκλονισμένος» για το γεγονός ότι «έγινε στόχος ασθενοφόρο». «Εχουν χάσει τη ζωή τους είκοσι εργαζόμενοι σε υγειονομικές υπηρεσίες από την 8η Οκτωβρίου», υπογράμμισε μέσω X.

Deeply disturbed to hear that an ambulance was targeted today in #South_Lebanon, killing a paramedic and injuring another.

20! health workers killed since 8 October

Health workers are #NotATarget! They must be protected. pic.twitter.com/8Yaa1acyL3

