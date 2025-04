Ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν χθες Δευτέρα στη βορειοανατολική περιφέρεια του Χαρκόβου, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, ανακοίνωσαν τοπικοί εισαγγελείς (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Η περιφερειακή εισαγγελία εξήγησε μέσω Telegram ότι μετά τη λήξη της 30ωρης πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός που ανακοίνωσε η Μόσχα, ρωσικό drone σκότωσε άνδρα κινούμενο με σκούτερ στο χωριό Ιβάσκι.

Το ρωσικό πυροβολικό έπληξε εξάλλου σπίτια στην Κούπιανσκ, τομέα όπου καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα τους τελευταίους μήνες.

No sign of air defense in Odessa. One by one, drones just keep on landing in the city. pic.twitter.com/yvTxfy0FWI

— Gabe (@GabeZZOZZ) April 21, 2025