«Είναι τόσα που θέλω να κάνω στη ζωή μου»: Η Κέιτ Μπλάνσετ ετοιμάζεται να πει αντίο στον κινηματογράφο

Ήταν στα μέσα της δεκαετίας του ’90, όταν μια ονειρική φιγούρα άρχισε να κάνει την εμφάνισή της στις μεγάλες οθόνες. Η Κέιτ Μπλάνσετ δεν δυσκολεύτηκε να μαγέψει το κοινό με το ταλέντο και την εικόνα της, καταφέρνοντας για περίπου τριάντα χρόνια να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του Χόλιγουντ.

Δεν θα είναι υπερβολή να πει κάποιος, όταν σε αυτό το διάστημα, η πασίγνωστη ηθοποιός τα έχει καταφέρει όλα: έχει πρωταγωνιστήσει από ανεξάρτητες παραγωγές μέχρι blockbusters, έχει κερδίσει δύο βραβεία Όσκαρ, έχει συνδέσει το όνομά της με τον ακτιβισμό, ενώ την ίδια ώρα έχει καταφέρει να μείνει μακριά από τα σκάνδαλα.

Και μπορεί να είναι ακόμα 55 ετών, ωστόσο θεωρείται «βετεράνος» του κινηματογράφου – και μάλλον νιώθει έτσι και η ίδια. Μιλώντας στο Radio Times, η Κέιτ Μπλάνσετ τόνισε ότι σκέφτεται πολύ σοβαρά να αποσυρθεί από τον χώρο του θεάματος.

Cate Blanchett, 55, announces plans to retire from acting as she insists she’s ‘serious about giving up’the profession https://t.co/oEd3h01y3n

— Daily Mail US (@DailyMail) April 14, 2025