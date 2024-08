Κέιτ Μπλάνσετ: Η αμοιβή της για την τριλογία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» δεν ήταν αυτή που νομίζετε

Είναι μια από τις πλέον επιτυχημένες και ταλαντούχες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, έχοντας κερδίσει δύο βραβεία Όσκαρ και τέσσερις Χρυσές Σφαίρες, ενώ έχει παίξει σε ουκ ολίγες υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ. Ανάμεσά τους και στην τριλογία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», η συνολικές εισπράξεις της οποίας ξεπέρασαν τα 2,9 δισ. δολάρια. Κι όμως, η Κέιτ Μπλάνσετ, δεν καλοπληρώθηκε για τον ρόλο της ως Γκαλάντριελ.

Αυτό αποκάλυψε η ίδια, η οποία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Watch What Happens Live» του Άντι Κοέν. Όταν ο παρουσιαστής την ρώτησε για την ταινία που της έδωσε τα περισσότερα λεφτά (και υπέθεσε ότι θα ήταν «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»), η αντίδραση της Κέιτ Μπλάνσετ ήταν απολαυστική.

«Μου κάνεις πλάκα; Ούτε καν. Απλά ήθελα να δουλέψω με τον τύπο που έκανε το φιλμ Braindead» είπε η γνωστή ηθοποιός εννοώντας τον σκηνοθέτη Πίτερ Τζάκσον και συμπλήρωσε με την ίδια δόση χιούμορ: «Για την τριλογία πληρώθηκα με δωρεάν σάντουιτς και με άφησαν στο τέλος να κρατήσω τα αυτιά του ξωτικού που υποδυόμουν. Κάτι είναι κι αυτό».

Cate Blanchett says she didn’t get paid anything for the ‘LORD OF THE RINGS’ movies.

“I basically got free sandwiches, and I got to keep my elf ears”

(Source: @BravoWWHL) pic.twitter.com/OmUDn6Guyy

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 9, 2024