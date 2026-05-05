Πάμε σαν άλλοτε – Η Βίκυ Λέανδρος θα εμφανιστεί ξανά στη Eurovision
Fizz 05 Μαΐου 2026, 16:00

Η Βίκυ Λέανδρος επιστρέφει στις ρίζες της, στον διαγωνισμό της Eurovision, που πραγματοποιείται εφέτος στη Βιέννη.

Έφη Αλεβίζου
Αλάτι: Πώς επηρεάζει τη μνήμη;

Αλάτι: Πώς επηρεάζει τη μνήμη;

Η γερμανική εφημερίδα BILD αναφέρει ότι η Βίκυ Λεάνδρος θα επιστρέψει στη Βιέννη σχεδόν εξήντα χρόνια μετά την πρώτη της συμμετοχή στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η ελληνικής (και γερμανικής) καταγωγής τραγουδίστρια Βίκυ Λεάνδρος είναι γνωστή στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, έχοντας συμμετάσχει δύο φορές εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο.

Η πρώτη της εμφάνιση ήταν το 1967 στη Βιέννη, σε ηλικία 15 ετών, με το τραγούδι «L’amour est bleu», το οποίο κατέλαβε την τέταρτη θέση στον διαγωνισμό με 17 βαθμούς.

8 Νοεμβρίου 1973 – Η Βίκυ Λέανδρος στο αεροδρόμιο του Σίπχολ, στο Άμστερνταμ

Η κόντρα με τον πατέρα της

Στη συνέχεια, η Λεάνδρος έγινε η τρίτη νικήτρια του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision για το Λουξεμβούργο το 1972 με το τραγούδι «Aprés toi», συγκεντρώνοντας 128 βαθμούς. Το τραγούδι είχε συνθέσει ο πατέρας της Βίκυ, Λέο Λέανδρος, ο οποίος στη συνέχεια ήρθε σε σύγκρουση με την κόρη του.

Στις 29 Αυγούστου 2024, με γραπτή δήλωσή του, γνωστοποίησε εξώδικο που είχε αποστείλει στη Βίκυ Λέανδρος, με το οποίο της απαγόρευε να ερμηνεύει τα τραγούδια που έχει δημιουργήσει ή συνδημιουργήσει ο ίδιος στη συναυλία της στο Ηρώδειο, στις 6 Σεπτεμβρίου.

Ο λόγος που τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση ήταν η παράλειψη αναφοράς του ονόματός του, που όπως ανέφερε το εξώδικο «υποβαθμίζει και μειώνει τόσο τον ίδιο ως συνθέτη και δημιουργό, όσο και τα έργα του, προσβάλλοντας έτσι τα δικαιώματα και την προσωπικότητά του».

Η Βίκυ Λέανδρος κι ο πατέρα της / Greek Reporter

Ξανά στη Eurovision

Το 2006, η Βίκυ Λέανδρος θα ήθελε να συμμετάσχει ξανά στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος διεξήχθη στην Ελλάδα εκείνη τη χρονιά. Αυτή τη φορά θα εκπροσωπούσε τη Γερμανία.

Ωστόσο, στην εθνική επιλογή, έχασε με το “Don’t Break My Heart” από το κάντρι συγκρότημα Texas Lightning, με επικεφαλής τον κωμικό Όλι Ντίτριχ, το οποίο τελικά τερμάτισε 14ο στον Διαγωνισμό.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφω στη Βιέννη, όπου όλα ξεκίνησαν με την πρώτη μου συμμετοχή στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με το “L’amour est bleu”!»

Χαρούμενη

Η γερμανική εφημερίδα αναφέρει ότι θα ερμηνεύσει το «L’amour est bleu» σε νέα ενορχήστρωση: «Η Γερμανο-Ελληνίδα τραγουδίστρια εμφανιστεί εκτός διαγωνισμού και θα ανοίξει ως guest star τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, την Τρίτη 12 Μαίου στο Statthalle, στην πρωτεύουσα της Αυστρίας».

Η ίδια η Λέανδρος δήλωσε στη BILD: «Είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφω στη Βιέννη, όπου όλα ξεκίνησαν με την πρώτη μου συμμετοχή στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με το “L’amour est bleu”!»

Eurovision 2026: Έως και 16.000 θεατές

Όπως ανακοίνωσε η EBU τον Αύγουστο, ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision 2026 θα διεξαχθεί στη Βιέννη, μετά τη νίκη της JJ για την Αυστρία με το «Wasted Love» στη Βασιλεία. 35 χώρες αναμένεται να λάβουν μέρος. Και οι δύο ημιτελικοί έχουν προγραμματιστεί για τις 12 και 14 Μαΐου, ενώ ο Μεγάλος Τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου. Ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στο Wiener Stadthalle, τον ίδιο χώρο που χρησιμοποιήθηκε το 2015, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει έως και 16.000 θεατές.

Η 70ή διοργάνωση του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη στις 12, 14 και 16 Μαΐου 2026.


Η Βίκυ Λέανδρος έχει γνωρίσει επιτυχία σε πολλές χώρες κατά τη διάρκεια της 60χρονης και πλέον καριέρας της. Στη Γερμανία, οι γνωστές επιτυχίες της περιλαμβάνουν τραγούδια όπως τα «Theo, wir fahr’n nach Lodz» και «Ich liebe das Leben». Αν και ολοκλήρωσε την καριέρα της με μια αποχαιρετιστήρια περιοδεία το 2024, η Βίκυ Λέανδρος παραμένει ενεργή στη σκηνή.

*Με στοιχεία από eurovoix.com | Αρχική Φωτό: Η Βίκυ Λεάνδρος και η «The Capital Dance Orchestra» ποζάρουν για μια φωτογραφία στο θεατρικό σκηνικό Tipi Βερολίνο, Γερμανία, στις 24 Νοεμβρίου 2011. EPA/BRITTA PEDERSEN

AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο λογαριασμός του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για επιστροφές ενισχύσεων

Αλάτι: Πώς επηρεάζει τη μνήμη;

Κόσμος
Απειλές Χέγκσεθ: «Αν το Ιράν επιτεθεί σε εμπορικό πλοίο θα το χτυπήσουμε – Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ»

