Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο αιματηρός απολογισμός της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε σε σχολείο στη δυτική Βοσνία. Σύμφωνα με το Reuters ο άνδρας που άνοιξε πυρ εργαζόταν στο σχολείο και επιτέθηκε στους συναδέλφους του.

Ειδικότερα το ειδησεογραφικό σχολείο αναφέρει:

«Τρεις υπάλληλοι ενός γυμνασίου στην πόλη Σάνσκι Μοστ της δυτικής Βοσνίας σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σοβαρά όταν ένας άνδρας που επίσης εργαζόταν στο σχολείο άνοιξε πυρ την Τετάρτη, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα την περιφερειακή αστυνομία.

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν στο σημείο».

🚨🇧🇦BREAKING: 3 DEAD IN BOSNIAN SCHOOL SHOOTING

One person was also seriously injured in the shooting that took place this morning at a school in Sanski Most.

The shooter is allegedly a janitor at the school who burst into a meeting held by teachers and opened fire on them.… pic.twitter.com/mf9GlkrBoF

