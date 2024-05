Βίντεο από τη στιγμή που πυροβολούν τον πρωθυπουργός της Σλοβακίας

Βίντεο από τη στιγμή της δολοφονικής επίθεσης στον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερρτ Φίτσο παρουσίασαν τηλεοπτικά κανάλια της χώρας.

Όπως φαίνεται στα σχετικά πλάνα ο πρωθυπουργός βρίσκεται πίσω από προστατευτικά κάγκελα και χαιρετά πολίτες όταν ξαφνικά ακούγονται πέντε πυροβολισμοί.

Επικρατεί πανικός με τους άνδρες ασφαλείας του Ρόμπερτ Φίτσο να ακινητοποιούν τον δράστη και άλλοι να πέφτουν πάνω στον πρωθυπουργό για να τον προστατέψουν.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

