O πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο τραυματίστηκε σε περιστατικό με πυροβολισμούς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με αναφορές των ΜΜΕ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Χάντλοβα, περίπου 150 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας.

Ένας ύποπτος έχει συλληφθεί.

Mέσα ενημέρωσης της Σλοβακίας αναφέρουν πως στόχος ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τραυματίστηκε, την ώρα που χαιρετούσε τον κόσμο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Footage appears to shows the moment the attacker was detained.

Eyewitnesses reported hearing two gunshots following a meeting of the Slovak Cabinet of Ministers, as former Prime Minister #RobertFico emerged. pic.twitter.com/v41afLgfMz

— Geo View (@theGeoView) May 15, 2024