Πυροβολισμοί στο Οχάιο – Ένας νεκρός και 26 τραυματίες

Νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε στις ΗΠΑ. Ένας άνδρας σκοτώθηκε και άλλοι 26 τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς που έπεσαν σε δρόμο στο Άκρον του Οχάιο, νωρίς το πρωί της Κυριακής. Η κατάσταση των άλλων θυμάτων δεν έχει γίνει γνωστή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αναφορές τοπικών ειδησεογραφικών πρακτορείων, οι πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν μετά τα μεσάνυχτα κοντά στη λεωφόρο Kelly Avenue στη συμβολή με την 8η λεωφόρο.

Μετά από πολλά τηλεφωνήματα στο 911 από περίοικους που ανέφεραν ότι έπεσαν πυροβολισμοί, οι αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στην περιοχή. Την ώρα που κατευθύνονταν στον τόπο του εγκλήματος, το προσωπικό του νοσοκομείου ανέφερε ότι πολλοί έφταναν στα επείγοντα περιστατικά με τραύματα από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα δε με πληροφορίες από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικοί ανέκτησαν από τον τόπο του εγκλήματος ένα πυροβόλο όπλο και πολλές δεκάδες κάλυκες, χώρις όμως να έχουν προχωρήσει σε καμία σύλληψη.

At least 27 people shot at a block party in Akron, Ohio. Authorities are on the scene, and hospitals are on lockdown. #Akron #Ohio #US #Trump pic.twitter.com/VXdyGF5ImO

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) June 2, 2024