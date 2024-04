Πυροβολισμοί σε κτίριο στη Νεβάδα – Αναφορές για νεκρούς

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στο Σάμερλιν της Νεβάδα, στο Λας Βέγκας, μετά από πυροβολισμούς με νεκρούς.

Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά Μέσα, οι πυροβολισμοί έπεσαν εν μέσω ένορκης κατάθεσης. Ο δράστης σκότωσε δύο άτομα, προτού αυτοπυροβοληθεί θανάσιμα.

«Διερευνούμε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς μέσα σε μια επιχείρηση κοντά στο Pavilion Center Drive και το Charleston», δήλωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λας Βέγκας και ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Η ανάρτηση της Αστυνομίας του Λας Βέγκας

#BREAKING We are investigating a shooting inside a business near Pavilion Center Drive and Charleston. This is a dynamic event and multiple LVMPD emergency vehicles are responding. Please avoid the area. We will have more info soon. pic.twitter.com/jAx1qZEvi0 — LVMPD (@LVMPD) April 8, 2024

Οι αρχές έχουν αποκλείσει το κτίριο, όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό και έχουν σταματήσει την κυκλοφορία στην περιοχή.

Όπως διευκρινίζει η LVMPD, η πρώτη αναφορά για τους πυροβολισμούς έγινε στις 10:04 π.μ. (τοπική ώρα) και αφορούσε το τετράγωνο 10800 της λεωφόρου W. Charleston Boulevard. Ωστόσο, δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς η έρευνα είναι σε εξέλιξη.

Δείτε εικόνες και βίντεο από το σημείο

#BREAKING | Reports of multiple people shot at an office building in Summerlin Nevada, Las vegas pic.twitter.com/prdy9IszXO — Breaking news 24/7 (@aliifil1) April 8, 2024

#BREAKING | 3 people killed, including suspect, after man opens fire during deposition at Las Vegas law firm – KTNV pic.twitter.com/IUCtgnJegP — Breaking news 24/7 (@aliifil1) April 8, 2024

3 people Confirmed Dead in Las Vegas Shooting 💔 The shooting took place during a deposition in a law firm’s offices in Summerlin, with the shooter killing two people before fatally shooting himself. Source: KTNV pic.twitter.com/OtbsIS0miy — UGO & ThĚ Bíg Stéppêrs (@UGOOTWEETS) April 8, 2024