Η αεροπορική βάση Malmstrom βρίσκεται σε κατάσταση αποκλεισμού λόγω συναγερμού για πυροβολισμούς στη βάση. Τα σχολεία ανατολικά και νότια του ποταμού βρίσκονται επίσης σε καθεστώς αποκλεισμού.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Cascade αναφέρει ότι πρόκειται για έρευνα σε εξέλιξη και δεν μπορούν να δώσουν καμία πληροφορία προς το παρόν.

Για την ώρα τηρείται πρωτόκολλο συναγερμού από τρομοκρατική ενέργεια. Χθες είχαμε πυροβολισμούς στα επινίκεια της κατάκτησης του Super Bowl στο Κάνσας. Μια εκπαιδευτική άσκηση ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα – αλλά αξιωματούχοι της Πολεμικής Αεροπορίας λένε ότι ο συναγερμός για ενεργό πυροβολισμό είναι μια «πραγματική κατάσταση και δεν συνδέεται με αυτή τη άσκηση».

Η βάση για την ώρα έχει εκδόσει προειδοποίηση σε σχέση με την φερόμενη επίθεση, χωρίς να προχωρήσει στο καθεστώς της κατάστασης ή αν η επίθεση ελέγχεται από την ομάδα ασφαλείας της βάσης. Η ανακοίνωση αναφέρει πως «Η αεροπορική βάση Malmstrom έχει τεθεί σε κατάσταση αποκλεισμού από τις 10:29 π.μ. της 15ης Φεβρουαρίου σε απάντηση σε συναγερμό για ενεργό δράστη στη βάση. Η ασφάλεια του προσωπικού μας είναι ύψιστης προτεραιότητας και οι ενημερώσεις θα συνεχίσουν να έρχονται από τα επίσημα κανάλια. Αυτή τη στιγμή, συνιστάται να καταφύγετε στη θέση σας».

«Το FPCON Delta (πρωτόκολλο ασφαλείας) τέθηκε σε εφαρμογή περίπου στις 10:36 π.μ. λόγω του συμβάντος. Οι αξιωματούχοι της Malmstrom κατευθύνουν τους επισκέπτες και τους θεατές να μείνουν μακριά από το κτίριο. Η συνεργασία του κοινού θα συμβάλει στην προστασία από πιθανούς τραυματισμούς και θα επιτρέψει στις υπηρεσίες της βάσης να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα την κατάσταση. Πρόσθετες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μόλις γίνουν διαθέσιμες».

