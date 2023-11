ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο του Νιου Χαμσάιρ – «Πολλά θύματα»

Συναγερμός σήμανε στο Νιου Χαμσάιρ μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό αλλά, σύμφωνα με την αστυνομία, «υπάρχουν πολλά θύματα».

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και η σοβαρότητα των τραυμάτων τους δεν έχει γίνει γνωστή.

Troopers are currently investigating a shooting at New Hampshire State Hospital in Concord. There are multiple victims.

Additional updates will be released when available. pic.twitter.com/PSsZNrDZWb

— New Hampshire State Police (@NH_StatePolice) November 17, 2023